Vortex Polar | Primăvara „anulată” în România. Meteorologii Severe Weather nu mai știu la ce să se aștepte.

18 mart. 2026, 12:26, Vremea
Vortex Polar. Ce vine peste România

Cea mai recentă prognoză meteo pentru primăvara lui 2026, dacă putem numi așa un anotimp extrem de instabil, indică schimbări majore ale vremii în România și toată Europa.

Meteorologii Severe Weather pun totul pe seama colapsului rapid al ciclonului La Nina, care se va transforma, treptat, în El Nino, în lunile care urmează ale acestui an.

Această tranziție nu se desfășoară însă cât ai bate din palme, însemnând că vestita La Nina va influența în continuare harta meteo a Europei, mai ales în această primăvară.

O „necunoscută” dominantă rămâne presiunea atmosferică scăzută deasupra Europei. Acest fenomen înseamnă condiții meteo instabile, furtuni frecvente, cer noros și precipitații peste limite, în anumite regiuni ale României.

În aceeași măsură, presiunea ridicată va afecta partea de nord și va influența curenții de aer.

„Ruperea” Vortexului Polar rămâne o problemă

Un alt element-cheie este „ruperea” Vortexului Polar, în timpul „iernii timpurii”. Un vortex polar slăbit duce la vreme instabilă, permite aerului rece din Arctic să ajungă deasupra României.

Drept urmare, primăvara lui 2026 va fi definită de contraste puternice de temperatură, cu perioade calde, întrerupte de unele foarte reci.

Sigur că, în esență, sezonul primăverii nu va fi nici prea cald, nici prea rece, ci foarte variabil.

Modelele de prognoză meteo sugerează alternarea regimurilor meteo, unde condițiile unui început de vară, cu vreme blândă, sunt „anulate” de vremea rece.

Volatilitatea duce la vreme extremă, inclusiv la ploi torențiale, înghețuri timpurii și chiar furtuni puternice.

În concluzie, primăvara lui 2026 în România și Europa, în general, va rămâne una istorică, caracterizată de instabilitate, reflectând tranziția de la La Nina la El Nino și efectele de durată ale Vortexului Polar, o realitate meteo ce nu poate fi trecută cu vederea.

Citește și

Gândul de Vreme Iarna refuză să plece din România. În ce regiuni vor fi minus 7 grade. Este și cod galben de vânt. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
13:38
Iarna refuză să plece din România. În ce regiuni vor fi minus 7 grade. Este și cod galben de vânt. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
Gândul de Vreme Nopți de iarnă în București. Cât de mult coboară temperaturile în Capitală și cât de cald va fi în restul țării. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
12:20, 16 Mar 2026
Nopți de iarnă în București. Cât de mult coboară temperaturile în Capitală și cât de cald va fi în restul țării. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
METEO Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Temperaturi neobișnuite în Europa. Ce vine spre Romania
11:15, 16 Mar 2026
Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Temperaturi neobișnuite în Europa. Ce vine spre Romania
METEO Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
07:39, 14 Mar 2026
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
METEO Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
07:23, 12 Mar 2026
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
METEO Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
07:33, 10 Mar 2026
Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Digi24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Dependența de Inteligența Artificială ne poate afecta abilitățile cognitive, avertizează experții
