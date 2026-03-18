Vortex Polar | Primăvara „anulată” în România. Meteorologii Severe Weather nu mai știu la ce să se aștepte.

Cea mai recentă prognoză meteo pentru primăvara lui 2026, dacă putem numi așa un anotimp extrem de instabil, indică schimbări majore ale vremii în România și toată Europa.

Meteorologii Severe Weather pun totul pe seama colapsului rapid al ciclonului La Nina, care se va transforma, treptat, în El Nino, în lunile care urmează ale acestui an.

Această tranziție nu se desfășoară însă cât ai bate din palme, însemnând că vestita La Nina va influența în continuare harta meteo a Europei, mai ales în această primăvară.

O „necunoscută” dominantă rămâne presiunea atmosferică scăzută deasupra Europei. Acest fenomen înseamnă condiții meteo instabile, furtuni frecvente, cer noros și precipitații peste limite, în anumite regiuni ale României.

În aceeași măsură, presiunea ridicată va afecta partea de nord și va influența curenții de aer.

„Ruperea” Vortexului Polar rămâne o problemă

Un alt element-cheie este „ruperea” Vortexului Polar, în timpul „iernii timpurii”. Un vortex polar slăbit duce la vreme instabilă, permite aerului rece din Arctic să ajungă deasupra României.

Drept urmare, primăvara lui 2026 va fi definită de contraste puternice de temperatură, cu perioade calde, întrerupte de unele foarte reci.

Sigur că, în esență, sezonul primăverii nu va fi nici prea cald, nici prea rece, ci foarte variabil.

Modelele de prognoză meteo sugerează alternarea regimurilor meteo, unde condițiile unui început de vară, cu vreme blândă, sunt „anulate” de vremea rece.

Volatilitatea duce la vreme extremă, inclusiv la ploi torențiale, înghețuri timpurii și chiar furtuni puternice.

În concluzie, primăvara lui 2026 în România și Europa, în general, va rămâne una istorică, caracterizată de instabilitate, reflectând tranziția de la La Nina la El Nino și efectele de durată ale Vortexului Polar, o realitate meteo ce nu poate fi trecută cu vederea.

Sursa foto: Capturi Severe Weather