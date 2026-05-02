Primăvara acestui an a fost, în mare parte, caracterizată de vreme capricioasă și instabilă. Deși am avut parte de zile însorite și chiar călduroase, nu au lipsit nici ploile și ninsorile. Acum, meteorologii Accuweather anunță o lună mai cum nu prea a mai fost.

Luna mai este ultima lună de primăvară, astfel că majoritatea oamenilor se așteaptă să fie mai călduroasă decât martie și aprilie. Cu toate acestea, vremea este imprevizibilă, așa că se anunță chiar și ninsori în perioada următoare.

Unde va ninge

Meteorologii anunță că la începutul lunii va ninge în localitățile aflate la altitudini mari, cum este Predeal. În restul lunii, vremea este caracterizată de ploaie, dar vor fi și câteva zile însorite.

La București, luna mai debutează cu ploi și temperaturi de 12 grade Celsius, dar treptat vremea se încălzește. Deși va mai ploua, va fi o lună cu multe zile călduroase. Maximele vor ajunge până la 27 de grade Celsius.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Recomandarea autorului:

Sursă foto: Accuweather