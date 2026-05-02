Prima pagină » Vremea » Meteorologii Accuweather anunță o lună mai cum nu prea a mai fost. Unde ninge și ce se întâmplă în București și în celelalte orașe din România

Meteorologii Accuweather anunță o lună mai cum nu prea a mai fost. Unde ninge și ce se întâmplă în București și în celelalte orașe din România

Meteorologii Accuweather anunță o lună mai cum nu prea a mai fost. Unde ninge și ce se întâmplă în București și în celelalte orașe din România

Primăvara acestui an a fost, în mare parte, caracterizată de vreme capricioasă și instabilă. Deși am avut parte de zile însorite și chiar călduroase, nu au lipsit nici ploile și ninsorile. Acum, meteorologii Accuweather anunță o lună mai cum nu prea a mai fost.

Luna mai este ultima lună de primăvară, astfel că majoritatea oamenilor se așteaptă să fie mai călduroasă decât martie și aprilie. Cu toate acestea, vremea este imprevizibilă, așa că se anunță chiar și ninsori în perioada următoare.

Meteorologii anunță că la începutul lunii va ninge în localitățile aflate la altitudini mari, cum este Predeal. În restul lunii, vremea este caracterizată de ploaie, dar vor fi și câteva zile însorite.

La București, luna mai debutează cu ploi și temperaturi de 12 grade Celsius, dar treptat vremea se încălzește. Deși va mai ploua, va fi o lună cu multe zile călduroase. Maximele vor ajunge până la 27 de grade Celsius.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Meteorologii Accuweather anunță prima temperatura de 30 grade Celsius în București. Pe ce dată vine vara în 2026

Temperaturile scad dramatic. De la aproape 30 de grade la 10 grade. Cum explică meteorologii diferențele uriașe de temperatură de la o zi la alta

Sursă foto: Accuweather

METEO ANM își dezvoltă infrastructura: 9 stații automate vor fi instalate la Buzău pentru identificarea rapidă a fenomenelor meteorologice periculoase
12:27, 29 Apr 2026
ANM își dezvoltă infrastructura: 9 stații automate vor fi instalate la Buzău pentru identificarea rapidă a fenomenelor meteorologice periculoase
METEO Meteorologii Accuweather anunță prima temperatura de 30 grade Celsius în București. Pe ce dată vine vara în 2026
07:35, 29 Apr 2026
Meteorologii Accuweather anunță prima temperatura de 30 grade Celsius în București. Pe ce dată vine vara în 2026
METEO Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
17:22, 27 Apr 2026
Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
METEO Prognoza 1 Mai | Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninsori și viscol în România, de 1 Mai
07:31, 27 Apr 2026
Prognoza 1 Mai | Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninsori și viscol în România, de 1 Mai
METEO Meteorologii EaseWeather anunță deja prima zi de caniculă în România. Pe ce dată vor fi 40 de grade Celsius
08:35, 25 Apr 2026
Meteorologii EaseWeather anunță deja prima zi de caniculă în România. Pe ce dată vor fi 40 de grade Celsius
METEO Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
13:55, 23 Apr 2026
Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
Mediafax
Un senator i-a scris Oanei Gheorghiu o poezie
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
Donald Trump îl critică pe Joe Biden pentru ajutorul dat Ucrainei: A părut un prost
Click
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce a făcut un polițist după ce un șofer i-a strecurat 100 de lei în documente
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate ar putea afecta capacitatea creierului de a se concentra
