ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului în cursa pentru Capitală: „Un scor de 20% nu ne satisface”. Cum comentează scorul Ancăi Alexandrescu
00:51
Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 94,81 % procese verbale
Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 91,27% procese verbale
Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 86,08 % procese verbale
Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 72,67% procese verbale
Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.