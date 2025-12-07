Rezultatele AEP arată că din aproximativ 600.000 de voturi, o treime s-au dus spre Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, iar restul electoratului a fost împărțit între Anca Alexandrescu, candidatul suveranist, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, candidații partidelor aflate la guvernare. Candidatul favorit al președintelui Nicușor Dan - Cătălin Drulă - a pierdut din nou alegerile, pentru a treia oară în un an și jumătate. Nici PSD nu se află într-o situație mai bună. Pentru a 3-a oară a pierdut alegerile, deși candidatul oficial al partidului era poziționat în sondaje drept favorit.

Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.