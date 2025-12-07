Prima pagină » Z » Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,18%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2 iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3

🚨 Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,18%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2 iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3

07 dec. 2025, 23:03, Z
Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,18%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2 iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3
Rezultatele AEP arată că din aproximativ 600.000 de voturi, o treime s-au dus spre Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, iar restul electoratului a fost împărțit între Anca Alexandrescu, candidatul suveranist, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, candidații partidelor aflate la guvernare. Candidatul favorit al președintelui Nicușor Dan - Cătălin Drulă - a pierdut din nou alegerile, pentru a treia oară în un an și jumătate. Nici PSD nu se află într-o situație mai bună. Pentru a 3-a oară a pierdut alegerile, deși candidatul oficial al partidului era poziționat în sondaje drept favorit.
Actualizări
23:51

UPDATE. Ora. 24:00. Numărare 98,91 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 36,07 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,01 %
  3. Daniel Băluță – 20,55 %
  4. Cătălin Drulă – 13,89 %
23:41

UPDATE. Ora. 23:50. Numărare 98,22 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 36,02 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,02 %
  3. Daniel Băluță – 20,58 %
  4. Cătălin Drulă – 13,89 %
23:31

UPDATE. Ora. 23:40. Numărare 97,36 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,91 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,08 %
  3. Daniel Băluță – 20,62 %
  4. Cătălin Drulă – 13,87 %
23:25

UPDATE. Ora. 23:30. Numărare 95,89 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,82 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,15 %
  3. Daniel Băluță – 20,66 %
  4. Cătălin Drulă – 13,86 %
23:21

UPDATE. Ora. 23:25. Numărare 94,34 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,65 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,26 %
  3. Daniel Băluță – 20,71 %
  4. Cătălin Drulă – 13,87 %
23:18

UPDATE. Ora. 23:20. Numărare 93,10 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,57 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,29 %
  3. Daniel Băluță – 20,75 %
  4. Cătălin Drulă – 13,88 %
23:15

UPDATE. Ora. 23:15. Numărare 91,00 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,42 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,36 %
  3. Daniel Băluță – 20,82 %
  4. Cătălin Drulă – 13,88 %
23:09

UPDATE. Ora. 23:10. Numărare 88,52 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,28 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,44 %
  3. Daniel Băluță – 20,86 %
  4. Cătălin Drulă – 13,88 %
22:55

UPDATE. Ora. 23:00. Numărare 83,01 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,25 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,56 %
  3. Daniel Băluță – 20,86 %
  4. Cătălin Drulă – 13,80 %
22:50

UPDATE. Ora. 22.55. Numărare 79,83 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 35,06 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,70 %
  3. Daniel Băluță – 20,91 %
  4. Cătălin Drulă – 13,78 %
22:45

UPDATE. Ora. 22.50. Numărare 75,02 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,83 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,88 %
  3. Daniel Băluță – 20,95 %
  4. Cătălin Drulă – 13,75 %
22:41

UPDATE. Ora. 22.45. Numărare 70,36 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,63 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,92 %
  3. Daniel Băluță – 21,06 %
  4. Cătălin Drulă – 13,75 %
22:39

UPDATE. Ora. 22.40. Numărare 65,94 % din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,62 %
  2. Anca Alexandrescu – 22,95 %
  3. Daniel Băluță – 21,08 %
  4. Cătălin Drulă – 13,72 %
22:34

UPDATE. Ora. 22.35. Numărare 60% din voturi, Anca Alexandrescu este pe locul 2.

  1. Ciprian Ciucu – 34,10 %
  2. Anca Alexandrescu – 23,25 %
  3. Daniel Băluță – 21,24 %
  4. Cătălin Drulă – 13,75 %
22:21

UPDATE , ora 22:30: S-au numărat 52,75 % din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 33,48 %
  2. Anca Alexandrescu – 23,68 %
  3. Daniel Băluță – 21,49 %
  4. Cătălin Drulă – 13,67 %

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 94,81 % procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 51,93 %
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,37 %
22:17

UPDATE , ora 22:20: S-au numărat 38,87% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 33,19 %
  2. Anca Alexandrescu – 24,08 %
  3. Daniel Băluță – 21,43 %
  4. Cătălin Drulă – 13,57 %

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 91,27% procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 51,85 %
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,39 %
22:09

UPDATE , ora 22:10: S-au numărat 26,14% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 31,96%
  2. Anca Alexandrescu – 25,20%
  3. Daniel Băluță – 21,79%
  4. Cătălin Drulă – 13,28 %

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 86,08 % procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 52,22 %
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,16 %
21:56

UPDATE , ora 22:00: S-au numărat 13,19% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 29,88%
  2. Anca Alexandrescu – 26,86%
  3. Daniel Băluță – 22,29%
  4. Cătălin Drulă – 13,25%

Pentru Consiliul Județean Buzău: S-au numărat 72,67% procese verbale

  1. Marcel Ciolacu – 52,24%
  2. Ștefăniță-Alin Avrămescu – 27,14%
21:54

UPDATE , ora 21:55: S-au numărat 8,46% din procesele verbale din București

  1. Ciprian Ciucu – 29,98%
  2. Anca Alexandrescu – 27,89%
  3. Daniel Băluță – 22,38%
  4. Cătălin Drulă – 13,03%
21:48

UPDATE , ora 21:50: S-au numărat 5,51% din procesele verbale din București

  1. Anca Alexandrescu – 29,63%
  2. Ciprian Ciucu – 27,47%
  3. Daniel Băluță – 22,30%
  4. Cătălin Drulă – 12,65%
21:44

UPDATE , ora 21:45: S-au numărat 3,80% din procesele verbale din București

  1. Anca Alexandrescu – 33,27%
  2. Ciprian Ciucu – 23,67%
  3. Daniel Băluță – 22,92%
  4. Cătălin Drulă – 12,35%

Imediat după închiderea urnelor, Autoritatea Electorală Permanentă a început numărătoarea voturilor în București și în localitățile din cele 11 județe în care au avut loc alegeri parțiale.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului în cursa pentru Capitală: „Un scor de 20% nu ne satisface”. Cum comentează scorul Ancăi Alexandrescu
00:51
Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului în cursa pentru Capitală: „Un scor de 20% nu ne satisface”. Cum comentează scorul Ancăi Alexandrescu
NEWS ALERT Anca Alexandrescu, revelația alegerilor, care s-a clasat pe locul 2: „Este doar începutul!” Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul
00:35
Anca Alexandrescu, revelația alegerilor, care s-a clasat pe locul 2: „Este doar începutul!” Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Marius Tucă: Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului
23:56
Marius Tucă: Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Marius Tucă explică de ce depinde viitorul politic al Ancăi Alexandrescu: „Ține de relația ei cu George Simion”
23:26
Marius Tucă explică de ce depinde viitorul politic al Ancăi Alexandrescu: „Ține de relația ei cu George Simion”
EXCLUSIV Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
23:16
Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
ACTUALITATE Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
23:03
Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un nou tren direct de mare viteză între Paris și München va fi lansat în 2026

Cele mai noi