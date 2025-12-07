Mirel Palada: Băluță a pierdut alegerile pentru că Anca Alexandrescu a luat mai multe voturi de la el decât a luat Drulă de la Ciucu

În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a declarat că Daniel Băluță a pierdut fotoliul de la Primăria Capitalei din cauza faptului că Anca Alexandrescu a furat mai multe voturi de la acesta decât a furat Cătălin Drulă de la Ciprian Ciucu. Sociologul spune că rezultatul cel mai important obținut astăzi este numărul „record” de participanți la vot.

„Atâta timp cât Anca Alexandrescu a furat mai multe voturi, mult mai multe voturi de la Băluță, cât a furat Drulă de la Ciprian Ciucu,atunci este foarte simplu. Una din strategii a fost mai puternică decât cealaltă. Dar cel mai important rezultat pe care l-am obținut astăzi nu este obținut de noi. Este obținut de către rezultatele oficiale, de către participarea la vot de doar 32%, care este un minim absolut al participării în București din 1990 încoace.”

Mirel Palada susține că prezența slabă la urnele de vot se datorează alegerilor prezidențiale anulate. Electoratul supărat de anularea alegerilor a devenit unul resemnat care nu vrea să mai participe la niciun fel de alegeri.

„Electoratul supărat s-a transformat într-un electorat resemnat. Este un electorat resemnat statistic și pur și simplu nu mai are chef să mai participe. Acum e moartea democrației.”

