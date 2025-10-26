Aplauze pentru Coroană la Catedrala Neamului. Familia Regală a fost singura salutată de mulțime

La ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, Familia Regală a României a fost întâmpinată cu căldură și respect de credincioșii prezenți. Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Principele Radu au sosit în sunetul clopotelor și al rugăciunilor, fiind întâmpinați cu aplauze din partea mulțimii.

Aceștia au fost singurele personalități care au primit aplauze din partea mulțimii.