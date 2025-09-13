13 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Record absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C / Moare Aurel Vlaicu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 13 septembrie 1922, localitatea Al’Aziziyah din Libia a intrat în istoria meteorologiei mondiale, când acolo s-a înregistrat o temperatură de 57,7 °C la umbră. Valoarea a fost considerată timp de aproape 90 de ani drept cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată pe Pământ. Măsurătoarea a fost făcută de o stație meteo aflată la circa 40 km sud-vest de Tripoli. Totuși, în 2012, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a revizuit datele și a invalidat recordul, considerând că aparatura și metoda de măsurare nu respectau standardele actuale. Astfel, titlul de “cea mai mare temperatură oficială” a trecut la Furnace Creek, Death Valley (California, SUA), unde în 1913 au fost consemnate 56,7 °C. Chiar și așa, episodul de la Al’Aziziyah rămâne un moment important în istoria studiilor climatice, ilustrând extremele pe care le poate atinge vremea în regiunile deșertice.

Aurel Vlaicu, născut pe 19 noiembrie 1882 în satul Binținți, județul Hunedoara, rămâne una dintre cele mai luminoase figuri ale începuturilor aviației românești și mondiale. Inginer și inventator, Vlaicu a construit propriile aparate de zbor, reușind să ridice de la sol, în 1910, avionul “Vlaicu I”, urmat apoi de modelul perfecționat “Vlaicu II”. Încă din copilărie era atras de mecanică, construia mici mașinării, ceasuri și chiar planoare din lemn. Talentul său tehnic și curajul l-au transformat într-un simbol al progresului. A participat la mitinguri aviatice internaționale, unde a impresionat prin manevre precise și prin performanțele aparatelor sale. Destinul său s-a frânt prematur la doar 31 de ani, în 13 septembrie 1913, când s-a prăbușit cu avionul “Vlaicu II” în apropiere de Câmpina, încercând să traverseze Munții Carpați. Astăzi, Aurel Vlaicu este omagiat prin numeroase monumente, instituții și locuri care îi poartă numele, fiind considerat un veritabil pionier al zborului și un simbol al spiritului inovator românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1860: Thoma Ionescu 🇷🇴🩺 întemeietorul școlii românești de chirurgie și de anatomie topografică, membru de onoare al Academiei Române

🎂1876: Sherwood Anderson 🇺🇸✒️ unul dintre creatorii prozei americane moderne. Scrierile sale dezvăluie tarele unei societăți tehnocrate, mentalitățile sterile și mediul represiv al marilor orașe

🎂1899: Corneliu Zelea Codreanu 🇷🇴🗣 politician, liderul și fondatorul Gărzii de Fier

🎂1903: Claudette Colbert 🇫🇷🎬 legendară actriță de film de origine franceză, laureată cu Premiul Oscar

🎂1942: Bela Karolyi 🇷🇴🤸🏻‍♂️ antrenorul care a format-o pe Nadia

🎂1943: Mircea Ciumara 🇷🇴🗣

🎂1944: Jacqueline Bisset 🇬🇧🎬 Consideră că Julie, rolul din Noaptea Americană în regia lui François Truffaut, este cea mai importantă reușită din cariera ei. De altfel, filmul a fost recompensat în 1973 cu un Oscar pentru cel mai bun film străin

🎂1956: Ilie Balaci 🇷🇴⚽️ Supranumit „Minunea blondă”, s-a consacrat ca unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. Cariera sa se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Din păcate, a avut un final prematur de carieră, din cauza a 2 grave accidentări

🎂1961: Dave Mustaine 🇺🇸🎸🎤 liderul trupei Megadeth, se numără printre muzicienii care au pionierat genurile muzicale de thrash metal. În 2009 apare pe prima poziție în cartea lui Joel McIver, „The 100 Greatest Metal Guitarists”

🎂1971: Goran Ivanišević 🇭🇷🥎 Profesionist din 1988 până în 2004, a câștigat 22 de titluri de simplu pe circuitul ATP, inclusiv turneul de la Wimbledon în 2001. Cel mai bun loc al său în clasamentul ATP a fost poziția secundă, atinsă în iulie 1994 după a doua sa finală de la Wimbledon

🎂1989: Thomas Müller 🇩🇪⚽️ a câștigat Campionatul Mondial din 2014. Este fotbalistul german cu cele mai multe trofee

🎂1993: Niall Horan 🇬🇧🎤(One Direction)

Decese 🕯

🕯️81: Titus 🇮🇹♛ prezentat de tradiția istorică ca unul dintre cei mai buni împărați (Amor et deliciae generis humani)

🕯️1913: Aurel Vlaicu 🇷🇴🛩 pionier al aviației române și mondiale; în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, din cauza unui atac de cord. Avea doar 30 de ani. Este înmormântat în cimitirul Bellu

🕯️1996: Tupac Shakur 🇺🇸🎤 Este inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane. A murit ca urmare a unor împușcături cu 6 zile în urmă. A fost incinerat, iar cenușa sa a fost împrăștiată în Oceanul Pacific, o parte din cenușă fiind amestecată cu marijuana de membrii grupului „The Outlawz”

🕯️2022: Jean-Luc Godard 🇨🇭🇫🇷🎥 unul din pionerii curentului Noul val (La Nouvelle Vague)

🕯️2023: Mircea Snegur 🇲🇩🗣 primul președinte al Republicii Moldova (1990-1997)

Evenimente📋

📋🇷🇴🚒 Ziua Pompierilor. La 13 septembrie 1848, a avut loc bătălia din Dealul Spirii între pompierii conduși de Pavel Zăgănescu și trupele otomane conduse de Kerim Pașa

📋🆘 Ziua mondială a primului ajutor; se marchează, anual, în a doua sâmbătă din luna septembrie

Calendar 🗒

🗒1501: Michelangelo începe lucrul la statuia lui David

🗒1541: După trei ani de exil, Jean Calvin se întoarce la Geneva pentru a reforma biserica sub corpul unei doctrine cunoscute sub numele de calvinism

🗒1584: În Spania se finalizează El Escorial, cea mai mare construcție a Renașterii mondiale

🗒1724: Sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitorie a familiei Mavrocordat. A fost cel mai valoros ansamblu arhitectonic în stil brâncovenesc și cea mai mare mânăstire din Balcani. Ca urmare a activității de „sistematizare teritorială urbană și rurală” inițiată în 1974, în decembrie 1986 întregul ansamblu al Mănăstirii Văcărești a fost dărâmat. În prezent, pe amprenta aceasta se află mall-ul Sun Plaza

🗒1745: A fost elaborat primul „Atlas geografic al Rusiei” – prima culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc

🗒1759: În Războiul de Șapte Ani, o armată britanică a învins una franceză în bătălia de la Câmpul lui Abraham, lângă Quebec City

🗒1788: New York devine prima capitală a SUA

🗒1791: Regele Ludovic al XVI-lea al Franței acceptă noua constituție

🗒1848: O companie românească de pompieri a încercat o ultimă tentativă de apărare a revoluției de la 1848 din Țara Românească împotriva intervenției otomane în bătălia din Dealul Spirii

🗒1902: Intră în vigoare „Legea pentru organizarea meseriilor”, cunoscută sub numele de Legea Missir, adoptată la 5 martie 1902

🗒1913: Moare Aurel Vlaicu în apropiere de Câmpina, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său, Vlaicu II

🗒1917: Stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Japonia. Regele Ferdinand I al României semnează decretul de numire a lui Nicolae Xenopol ca ministru plenipotențiar la Tokyo

🗒1917: La Fatima în Portugalia se consemnează o apariție a Fecioarei Maria

🗒1922: La Al’Aziziyah, în Libia, se înregistrează recordul absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C. În 2012, recordul a fost contestat oficial, ca fiind inexact

🗒1925: Primul meci în nocturnă din România. Carol al II-lea a dispus demolarea primului stadion cu nocturnă din România, Romcomit. Se întâmpla în 1934, an în care echipa care îl deţinea în proprietate, legendara Juventus Bucureşti, promova în prima divizie. Arena fusese inaugurată în 1923, iar pe 13 septembrie 1925, CFR Bucureşti şi Ujpest Budapesta disputau aici primul meci în nocturnă din România. Instalaţia era una rudimentară, cu mai multe becuri agăţate pe fire întinse deasupra terenului la o înălţime de 10 metri. Raţiunile care au determinat luarea deciziei de demolare au fost de ordin social, în locul stadionului fiind construit complexul studenţesc care se găseşte astăzi lângă Facultatea de Drept

🗒1939: Canada intră în război

🗒1940: Italia invadează Egiptul

🗒1968: Albania părăsește Pactul de la Varșovia

🗒1987: Un echipament de radioterapie scos din uz este furat dintr-un spital abandonat din Goiânia, Brazilia. În următoarele săptămâni, patru oameni mor din cauza efectelor iradierii, 28 de persoane au fost afectate, iar unele părți ale orașului au fost contaminate

🗒1993: Primul ministru al Israelului, Itzhak Rabin, și liderul OEP, Yasser Arafat, au semnat acordurile de la Oslo

🗒1994: Sonda spațială Ulysses trece pe lângă Polul Sud al Soarelui

🗒1997: Alegeri municipale organizate de OSCE. Aceste alegeri încheiau procesul de creare a instituțiilor legale din Bosnia și Herțegovina, după alegerile generale din 14 septembrie 1996

🗒2006: Dinamo Kiev – Steaua 1-4, UEFA Champions League, grupe

🗒2018: Regia Autonomă de Transport București este reorganizată și își schimbă numele în Societatea de Transport București

