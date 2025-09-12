12 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Sue Ellen Ewing din Dallas împlinește 85 de ani/ Paul Walker ar fi împlinit 52/ Sydney Sweeney face 28 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 12 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Linda Gray este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolul său emblematic din serialul de televiziune Dallas, unde a interpretat-o pe Sue Ellen Ewing, soția lui J.R. Ewing. Născută la 12 septembrie 1940, în Santa Monica, California, Linda Gray și-a început cariera ca model, ulterior intrând în lumea filmului și televiziunii. Succesul uriaș al serialului Dallas, difuzat între anii 1978 și 1991, i-a adus recunoaștere internațională, transformând-o într-un simbol al televiziunii americane din anii ‘80. Interpretarea sa a fost apreciată pentru profunzimea emoțională, reușind să redea cu autenticitate drama unei femei aflate într-o căsnicie dificilă. După Dallas, Gray a continuat să joace în diverse producții TV și de teatru, inclusiv în relansarea serialului din 2012. În afara carierei artistice, este implicată și în acțiuni caritabile și cauze sociale. Carisma și eleganța ei au făcut-o una dintre figurile memorabile ale televiziunii americane.

Paul Walker a fost un actor american, cunoscut mai ales pentru rolul său din celebra franciză Fast & Furious, unde l-a interpretat pe Brian O’Conner. S-a născut la 12 septembrie 1973, în Glendale, California, și și-a început cariera ca model și actor în reclame TV, urmând apoi roluri în filme și seriale din anii ‘90. Consacrarea sa a venit în 2001, odată cu primul film The Fast and the Furious, care i-a adus popularitate mondială și l-a transformat într-un simbol al filmelor de acțiune cu mașini și adrenalină. Dincolo de cariera cinematografică, era pasionat de biologie marină și implicat activ în acțiuni umanitare, fiind fondatorul organizației “Reach Out Worldwide”, care oferea ajutor în zone afectate de dezastre naturale. Viața sa s-a încheiat tragic pe 30 noiembrie 2013, la vârsta de 40 de ani, într-un accident de mașină în California. Se afla pe scaunul din dreapta într-un Porsche Carrera GT condus de prietenul său, Roger Rodas. Mașina a pierdut controlul, a lovit un stâlp și apoi a luat foc. Ambii au murit la scurt timp după impact.

Sydney Sweeney este o actriță americană în ascensiune, remarcată pentru talentul și versatilitatea ei. S-a născut la 12 septembrie 1997, în Spokane, Washington, și a început să joace încă din adolescență, apărând inițial în producții TV și filme independente. A devenit cunoscută pe scară largă datorită rolurilor din seriale de succes precum Euphoria (HBO), unde o interpretează pe Cassie Howard, și The White Lotus, pentru care a primit nominalizări la premiile Emmy. Performanțele sale au atras laude critice pentru profunzimea și autenticitatea cu care își construiește personajele. Pe lângă cariera actoricească, este și producătoare prin compania sa, Fifty-Fifty Films, și este implicată în proiecte cinematografice variate, inclusiv filme de acțiune și comedii romantice. Cu naturalețea și ambiția sa, Sydney Sweeney este considerată una dintre cele mai promițătoare actrițe ale noii generații de la Hollywood.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1913: Jesse Owens 🇺🇸🏃🏾‍♂️‍➡️ atlet de culoare, laureat cu patru medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1936, de la Berlin. Ulterior, a participat la concursuri demonstrative pentru a strânge bani pentru familia sa și făcând acte de caritate; cursa cea mai faimoasă a fost cea în care a concurat cu un cal

🎂1921: Stanislav Lem 🇵🇱✒️ A devenit faimos datorită romanului Solaris (1961), care a fost ecranizat de trei ori. Romanul povestește despre imposibilitatea stabilirii unei comunicări adecvate între specia umană și una non-umană. Reprezintă una dintre explorările filozofice ale lui Lem pe tema limitărilor antropomorfice ale omului

🎂1931: Ian Holm 🇬🇧🎬 Alien (1979)

🎂1940: Linda Gray 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolul său Sue Ellen Ewing din serialul Dallas

🎂1944: Barry White 🇺🇸🎤 Câștigător a cinci premii Grammy; două hituri uriașe, „You’re the First, the Last, My Everything” și „Can’t Get Enough of Your Love, Babe”; vânzări de peste 100 de milioane de unități la nivel mondial

🎂1952: Neil Peart 🇨🇦🇺🇸🥁bateristul trupei Rush

🎂1957: Hans Zimmer 🇩🇪🇺🇸🎼🎬 a compus muzica pentru peste 150 de filme, printre care sunt și coloanele sonore premiate cu oscar The Lion King (1994), Crimson Tide (1995), The Thin Red Line (1998), Gladiator (2000), Ultimul samurai (2003), The Dark Knight (2008), Inception (2010), 12 Years a Slave (2013) și Interstellar (2014). Este considerat compozitorul de muzică de film cu cel mai mare succes din punct de vedere financiar

🎂1960: Robert John Burke 🇺🇸🎬 RoboCop 3 (1993), Thinner (1996)

🎂1961: Mylène Farmer 🇫🇷🇨🇦🎤 deține recordul pentru cele mai multe hituri „number one” în clasamentele muzicale franceze, cu 13 până în prezent, din care 8 au fost consecutive

🎂1973: Paul Walker 🇺🇸🎬 unul din principalii protagoniști din The Fast and the Furious. Ironia sorții face că a murit într-un accident rutier pe 30 noiembrie 2013, împreună cu prietenul său Roger Rodas. Mașina condusă de acesta, un Porsche Carrera GT, izbindu-se de un stâlp, apoi de un copac, a luat foc, iar cei doi nu au avut șanse să supraviețuiască impactului

🎂1986: Emmy Rossum 🇺🇸🎬 actriță americană, cu origini basarabene (bunica sa este din Republica Moldova, orașul Telenești)

🎂1997: Sydney Sweeney 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1992: Anthony Perkins 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul lui Norman Bates din Psycho (1960) al lui Alfred Hitchcock

🕯️1995: Jeremy Brett 🇬🇧🎬 devenit celebru pentru interpretarea lui Sherlock Holmes în patru seriale

🕯️2003: Johnny Cash 🇺🇸🎬 considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani ai secolului al XX-lea. A fost cunoscut datorită vocii sale grave, joase de bariton, sunetul și senzația unui „tren de marfă” pe care o crea trupa sa, Tennessee Three, precum și pentru atitudinea și stilul său de îmbrăcăminte întunecat, ce i-au câștigat renumele de „Man in Black”

Calendar 🗒

🗒490 î.Hr.: Victoria grecilor asupra perșilor în Bătălia de la Marathon; atenienii conduși de Miltiade au înfrânt armata persană trimisă de Darius I

🗒1609: Exploratorul englez Henry Hudson a început să exploreze râul Hudson, punând bazele colonizării olandeze a regiunii actualului stat New York

🗒1659: Oastea Țării Românești condusă de Mihnea al III-lea cucerește Giurgiul și Brăila. Începe răscoala antiotomană

🗒1683: Sfârșitul asediului otoman asupra Vienei

🗒1919: Decret-lege privind înființarea Universității Regele Ferdinand din Cluj. Universitatea maghiară din Cluj s-a refugiat la Szeged

🗒1919: Decret-lege dat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei pentru reforma agrară și introducerea votului universal

🗒1920: La Anvers, la Jocurile Olimpice de vară, se folosește pentru prima dată steagul olimpic cu cinci inele, design creat de Pierre de Coubertin, 1913

🗒1940: În peștera de la Lascaux, Franța, sunt descoperite picturi rupestre preistorice

🗒1944: La Moscova, a fost semnată Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul împotriva Națiunilor Unite și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. României i s-a impus plata a 300 de milioane de dolari despăgubiri de război (în produse). Se mai prevedea că Transilvania „sau cea mai mare parte a ei” urma să fie restituită României, sub rezerva recunoasterii acestei situații prin tratatele de pace; armata română urma să participe la lupte pe Frontul de Vest cu minimum 12 divizii de infanterie

🗒1949: Theodor Heuss este ales ca primul președinte al Republicii Federale Germania

🗒1953: John Fitzgerald Kennedy se căsătorește cu Jacqueline Lee Bouvier

🗒1958: Americanul Jack Kilby prezintă primul circuit integrat din lume

🗒2013: NASA anunță că Voyager 1 a devenit primul obiect spațial creat de om care a ajuns în afara sistemului solar

