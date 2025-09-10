Prima pagină » Actualitate » 10 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Catastrofă navală cu peste 200 de victime la Galați/ Ultima persoană executată prin ghilotinare în Franța

Elena Stănică-Ezeanu
10 sept. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Facebook

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

În dimineața zilei de 10 septembrie 1989, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii navale din România. Nava de pasageri “Mogoșoaia”, care asigura transportul pe Dunăre între Galați și Grindu, s-a scufundat după ce a intrat în coliziune cu un convoi de barje bulgărești. Accidentul s-a produs la scurt timp după plecarea navei din portul Galați, în condiții de ceață densă, care reducea vizibilitatea aproape de zero. Pe navă se aflau peste 250 de persoane, majoritatea navetiști și elevi care mergeau spre școală. În urma impactului, vaporul s-a răsturnat și s-a scufundat rapid, iar 215 oameni și-au pierdut viața. Doar câţiva pasageri au reușit să se salveze, fiind recuperați de echipele de intervenție sau de alte ambarcațiuni aflate în apropiere. Catastrofa de la Galați a lăsat o rană adâncă în memoria colectivă și este considerată cea mai gravă tragedie navală pe timp de pace din România.

În 10 septembrie 1977, la Marsilia, a avut loc ultima execuție prin ghilotinare din Franța. Cel condamnat a fost Hamida Djandoubi, un imigrant tunisian găsit vinovat de tortură și crimă asupra unei tinere. Procesul său a atras atenția opiniei publice prin brutalitatea faptelor, iar pedeapsa capitală a fost pronunțată fără drept de apel. Execuția sa a marcat sfârșitul unei ere: după acest moment, ghilotina, simbol al justiției franceze încă din Revoluția din 1789, nu a mai fost folosită. Dezbaterile intense privind pedeapsa cu moartea au continuat până în 1981, când Franța a abolit oficial această practică.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1810: Simion Balint 🇷🇴🗣 unul dintre revoluționarii români care a luptat alături de Avram Iancu, în calitate de prefect al Legiunii Arieșului. Pentru fapte de vitejie a fost decorat de împăratul din Viena și de țarul Rusiei
🎂1907: Tala Birell 🇷🇴🎭🎬 actriță română de teatru și film. Născută Natalie Bierl a fost fiica omului de afaceri bavarez Karl Bierl care activa la București. Mama sa a fost Stefanie von Schaydakowska din Galicia. În 1940 a apărut pe scenă în Dragii Mei Copii (My Dear Children), la Teatrul Belasco din New York. Unul din ultimele ei filme a fost popularul serial de televiziune Orient Express din 1953, în episodul Eșarfă Roșie (Red Sash)
🎂1933: Karl Lagerfeld 🇩🇪👔 a fost directorul creativ al Chanel, poziție pe care a deținut-o din 1983 până la decesul său, 2019, la vârsta de 85 de ani. Era ușor de recunoscut pentru semnele sale distinctive, păr alb, de obicei legat la spate într-o coadă „de cal”, ochelari negri, mănuși de piele neagră fără degete, cravate negre lungi și largi, cu noduri mari, lejere, și cămăși albe cu gulere înalte, albe, detașabile
🎂1942: Liviu Cornel Babeș 🇷🇴🎨 electrician și pictor amator, s-a autoincendiat pe pârtia de schi Bradu din Poiana Brașov la 2 martie 1989 în semn de protest față de regimul comunist, lăsând în urma lui o pancartă cu mesajul „Stop Murder! Brașov = Auschwitz.”. A fost declarat erou-martir, în 1997
🎂1960: Colin Firth 🇬🇧🇮🇹🎬 laureat în 2011 al Premiului Oscar pentru cel mai bun actor în filmul The King’s Speech
🎂1964: Cristian Pațurcă 🇷🇴🎤 cantautor, compozitor, revoluționar și prodemocrat. Este autorul „Imnului Golanilor” precum și al altor piese cântate la Manifestațiile din Piața Universității, în perioada aprilie – iunie 1990. A murit la 18 ianurie 2011, la 46 de ani, după o lungă luptă cu tuberculoza. A fost găsit mort în garsoniera în care locuia cu chirie, de către proprietarul locuinței
🎂1968: Guy Ritchie 🇬🇧🎥 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), Snatch (2000), Swept Away (2002), Revolver (2005), RocknRolla (2008), Sherlock Holmes (2009), Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011). Între 2000 și 2008 a fost căsătorit cu Madonna
🎂1974: Ryan Phillippe 🇺🇸🎬 I Know What You Did Last Summer (1997), Cruel Intentions (1999), The Way of the Gun (2000), The I Inside (2004), The Lincoln Lawyer (2011), Shooter (2016 – 2018)
🎂1976: Gustavo Kuerten 🇧🇷🥎 A fost nr. 1 ATP. A câștigat de trei ori la Roland Garros (1997, 2000, 2001) și a fost campion al Tennis Masters Cup în 2000. De-a lungul carierei sale a câștigat 20 de titluri la simplu și 8 la dublu

Decese 🕯

🕯️1635: George Buitul 🇷🇴✒️iezuit transilvănean, autorul primei cărți tipărite în limba română cu caractere latine (Catehismul lui Petrus Canisius)
🕯️1872: Avram Iancu 🇷🇴🗣 considerat cel mai mare erou național al românilor din Transilvania, iar memoria lui cinstită în mod deosebit de români și îndeosebi de moți, între care trăiesc și azi urmașii foștilor lăncieri ai lui Iancu, de la 1848. Pentru a anunța moartea sa, clopotele au tras în munți timp de trei zile și trei nopți. Comitetul de înmormântare l-a declarat „erou al națiunii”
🕯️1983: Felix Bloch 🇨🇭🇺🇸🔬 laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1952 pentru contribuțiile sale în domeniul rezonanței magnetice nucleare

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului

Calendar 🗒

🗒1776: Nathan Hale, considerat primul spion american, căpitan în armata revoluționară, se oferă voluntar pentru o acțiune de spionaj contra englezilor
🗒1823: Simón Bolívar devine președinte al statului Peru
🗒1898: Împărăteasa Elisabeta a Austriei este asasinată la Geneva de anarhistul italian Luigi Lucheni
🗒1919: Austria a semnat tratatul de la Saint Germain, prin care a recunoscut independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei, precum și apartenența Bucovinei la România și a Tirolului de Sud la Italia
🗒1939: Submarinul australian HMS Oxley este scufundat din greșeală de submarinul britanic HMS Triton în apropiere de Norvegia și devine prima pierdere a Royal Navy
🗒1939: Canada declară război Germaniei
🗒1943: Forțele germane încep ocuparea Romei
🗒1960: La Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balaș, supranumită de gazde la grande bionda, a sărit 1,85 metri și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 cm față de următoarea clasată. În total România a obținut 10 medalii (3 aur, 1 argint, 6 bronz)
🗒1964: Prima audiție, în țară, a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii Române, dirijată de Iosif Conta
🗒1967: Gibraltarul votează să rămână o dependență britanică în loc să devină parte a Spaniei
🗒1972: SUA suferă prima lor pierdere într-un joc internațional de baschet într-un meci disputat împotriva URSS la Jocurile Olimpice de vară de la Munchen, scor 50-51
🗒1977: Hamida Djandoubi, condamnat pentru tortură și crime, este ultima persoană care urmează să fie executată prin ghilotinare în Franța
🗒1989: În urma coliziunii cu un convoi bulgăresc de barje, nava „Mogoșoaia” se scufundă în apropiere de Galați. Catastrofa s-a soldat cu 215 victime
🗒2001: Charles Ingram trișează în încercarea sa de a câștiga premiul de un milion de lire sterline la Vrei să fii milionar?. Ca probă împotriva sa la proces s-a arătat că pentru a ajunge la răspunsurile corecte, Ingram s-a folosit de profesorul universitar Whittoc, care tușea pentru a-i da de știre dacă răspunsul e bun sau nu. În 2003 a fost condamnat pentru înșelăciune
🗒2002: Elveția se alătură ONU
🗒2003: România pierde calificarea la Campionatul European dupa 2-2 cu Danemarca, la Copenhaga
🗒2008: Acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN a fost pus în funcțiune la Geneva
🗒2015: Rămășițe ale unei vechi specii umane (Homo naledi) au fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud din care au fost exhumate osemintele a 15 hominizi

