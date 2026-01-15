15 Ianuarie, calendarul zilei: Se nasc Mihai Eminescu și Martin Luther King. Moare actorul Brad Renfro, la doar 25 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 15 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie 1850, la Botoșani, este poetul național al României și una dintre cele mai complexe personalități ale culturii române. A fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, având o contribuție esențială la dezvoltarea limbii și literaturii române. A urmat studii la Cernăuți, iar mai târziu a fost student la Viena și Berlin. În această perioadă s-a apropiat de societatea “Junimea”, unde a fost susținut și promovat de Titu Maiorescu. Eminescu s-a remarcat prin profunzimea gândirii, muzicalitatea limbajului și temele universale abordate: iubirea, natura, timpul, condiția umană și aspirația spre absolut. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără poeziile Luceafărul, Scrisoarea III, Floare albastră. A fost redactor la ziarul Timpul, unde a scris articole critice despre viața politică și socială a vremii, apărând valorile naționale și culturale. Ultimii ani ai vieții au fost marcați de boală și suferință. A murit pe 15 iunie 1889, la București, dar, prin opera sa, continuă să fie o figură centrală a identității și spiritului românesc.

Născut pe 15 ianuarie 1929, în Atlanta, Martin Luther King Jr. a fost unul dintre cei mai importanți lideri ai mișcării pentru drepturile civile din Statele Unite ale Americii. Pastor baptist și activist pentru egalitate rasială, el a luptat împotriva discriminării afro-americanilor prin mijloace pașnice și nonviolente, inspirate de principiile lui Mahatma Gandhi. King a devenit cunoscut la nivel național în urma boicotului autobuzelor din Montgomery (1955-1956), organizat pentru a protesta împotriva segregării rasiale. Cel mai celebru discurs al său, I Have a Dream, rostit în 1963 la Washington, a exprimat speranța într-o societate bazată pe egalitate, dreptate și fraternitate între oameni, indiferent de culoarea pielii. Datorită activității sale, au fost adoptate legi importante precum Civil Rights Act (1964) și Voting Rights Act (1965). În 1964, Martin Luther King Jr. a primit Premiul Nobel pentru Pace. A murit la 4 aprilie 1968, fiind asasinat in Memphis. Moștenirea sa rămâne un simbol al luptei pentru libertate, drepturile omului și nonviolență.

Brad Renfro, născut la 25 iulie 1976, în Knoxville, Tennessee, a fost un actor american care a cunoscut faima de la o vârstă foarte fragedă și care a impresionat prin rolurile sale intense și realiste. A devenit celebru la doar 11 ani, odată cu debutul său în filmul The Client (1994), unde a jucat alături de Susan Sarandon și Tommy Lee Jones. De-a lungul carierei, Renfro a apărut în numeroase filme apreciate, precum Sleepers, Apt Pupil, Bully și Ghost World, fiind remarcat pentru naturalețea și profunzimea interpretărilor sale. În ciuda succesului profesional, viața personală a actorului a fost marcată de probleme serioase, inclusiv consum de droguri și conflicte cu legea. Brad Renfro a murit pe 15 ianuarie 2008, la vârsta de 25 de ani, cauza decesului fiind o supradoză accidentală. Deși destinul său a fost tragic, el rămâne o figură importantă a cinematografiei anilor ‘90.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1622: Molière 🇫🇷✒️ unul dintre maeștrii satirei comice

🎂1850: Mihai Eminescu 🇷🇴✒️ Manuscrisele sale, în 46 de volume și aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu în 1902. A fost ales membru al Academiei Române post-mortem în 1948

🎂1891: Diana Budisavljević 🇦🇹🏳️ umanitaristă austriacă, de profesie asistentă medicală. În timpul celui de al Doilea Război Mondial a salvat etnici sârbi din Croația și, în număr mai mic, evrei, copii din lagărele de concentrare operate în Croația. A salvat peste 12.000 de vieți omenești

🎂1894: Ecaterina Teodoroiu 🇷🇴★ cercetașă și participantă la Primul Război Mondial, unde a murit la sfârșitul bătăliei de la Mărășești luptând în fruntea unui pluton de infanterie al Armatei Române. Avea doar 23 de ani

🎂1908: Edward Teller 🇭🇺💥 originar din Ungaria, unul din oamenii importanți ai Proiectului Manhattan și supranumit „părintele bombei cu hidrogen”, deși el a respins această caracterizare „de prost gust”

🎂1929: Martin Luther King 🇺🇸🗣 pastor baptist, activist politic, cunoscut mai ales ca luptător pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare

🎂1960: Adrian Bărar 🇷🇴🎸 fondatorul trupei Cargo. A decedat de Covid, la 61 de ani

🎂1976: Florentin Petre 🇷🇴⚽️

🎂1977: Daciana Sârbu 🇷🇴🗣

🎂1981: Pitbull 🇺🇸🎤

🎂1996: Dove Cameron 🇺🇸🎬🎤

Decese 🕯

🕯️69: Galba 🇮🇹♛

🕯️1947: Elizabeth Short (Black Dahlia) 🇺🇸 unul dintre cele mai vechi cazuri de omor nerezolvat din istoria Los Angeles-ului, foarte mediatizat. Short a fost mutilată, corpul său fiind tăiat în jumătate la nivelul taliei, pe 15 ianurie 1947

🕯️1971: John Dall 🇺🇸🎬 Rope (1948), Gun Crazy (1950). A murit la 50 de ani, infarct

🕯️2008: Brad Renfro 🇺🇸🎬 The Client (1994), The Cure (1995), Sleepers (1996), Apt Pupil (1998), Bully (2001). A murit la doar 25 de ani, în 2008, ca urmare a unei supradoze de heroină/morfină

🕯️2018: Dolores O’Riordan 🇬🇧🎤 a condus trupa de rock The Cranberries timp de 13 ani. S-a înecat în cada din baia camerei de hotel când se afla sub influența alcoolului, la 46 de ani

Evenimente📋

📋✒️ România: Ziua Culturii Naționale

Calendar 🗒

🗒69: Împăratul roman Galba este asasinat. Otho se autoproclamă împărat roman dar după trei luni se va sinucide

🗒1541: Regele Francisc I al Franței îi dă lui Jean-François Roberval însărcinarea de a stabili provincia Noua Franță (Canada) unde să asigure răspândirea „Sfintei credințe catolice”

🗒1559: Elisabeta I a Angliei este încoronată regină a Angliei la Westminster Abbey din Londra

🗒1582: Armistițiul de la Jam Zapolsky: Rusia cedează Letonia Poloniei

🗒1759: Se deschide publicului The British Museum

🗒1822: Războiul de Independență al Greciei: Dumitru Ipsilanti este ales președinte al adunării legislative

🗒1870: Un desen animat politic american simbolizează, pentru prima dată, Partidul Democrat cu un măgar („A Jackass Live Kicking a Dead Lion” de Thomas Nast pentru Harper’s Weekly)

🗒1870: Ministrul de Externe adresează marilor puteri europene o notă prin care cere recunoașterea oficială a denumirii de România

🗒1880: Legea pentru înființarea Casei de Economii

🗒1883: A apărut, la Iași, revista Recreații științifice (până în anul 1888), care a marcat dezvoltarea matematicii în România

🗒1885: Americanul Wilson Bentley face prima fotografie a unui fulg de nea. A atașat o cameră cu burduf la un microscop și, după multe experimente, a fotografiat primul său fulg de zăpadă

🗒1919: Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht, doi dintre cei mai importanți socialiști din Germania, sunt torturați și uciși de freikorps la sfârșitul revoltei spartaciste din Berlin

🗒1943: Mihai Antonescu, viceprim-ministru și ministru de externe al României propune omologului său italian, contele Galeazzo Ciano, ieșirea simultană din război a Italiei, României și Ungariei. Propunerea va fi repetată în vara aceluiași an, fără rezultate

🗒1943: Pentagonul, construit de Leslie R. Groves, este inaugurat în Arlington, Virginia

🗒1947: Elizabeth Short a fost asasinată. Cazul ei a devenit foarte mediatizat în SUA din cauza naturii infracțiunii, corpul ei fiind găsit extrem de mutilat, tăiat în jumătate la nivel pelvian și golit de sânge

🗒1962: Papirusul Derveni, cel mai vechi manuscris din Europa care a supraviețuit, datând din 340 î.Hr., este găsit în nordul Greciei

🗒1970: Muammar al-Gaddafi este proclamat premier al Libiei

🗒1990: Partidul Național Liberal reapare oficial în viața politică românească

🗒1991: Termenul Națiunilor Unite pentru retragerea forțelor irakiene din Kuweitul ocupat expiră, pregătind drumul pentru începerea Operațiunii Furtună în Deșert

🗒1992: Comunitatea internațională recunoaște independența Sloveniei și a Croației față de Republica Socialistă Federativă Iugoslavia

🗒1993: Cel de-al III-lea Congres al UDMR, ținut la Brașov, este în atenția opiniei publice în urma apelului lansat de Gheorghe Funar, prin care se cerea convocarea, în sesiune extraordinară, a Parlamentului pentru interzicerea activității UDMR

🗒1999: A cincea mineriadă: Greva minerilor din Valea Jiului este declarată ilegală

🗒2009: Zborul 1549 al US Airways a coborât în siguranță pe râul Hudson, după ce avionul se ciocnește de păsări la mai puțin de două minute după decolare. Acesta devine cunoscut sub numele de „Miracolul de pe Hudson”, deoarece toți cei 155 de oameni de la bord au fost salvați

🗒2015: Banca Națională a Elveției renunță la plafonul valorii francului în raport cu euro, provocând turbulențe pe piețele financiare internaționale

🗒2018: Prim-ministrul Mihai Tudose demisionează după doar șapte luni în funcție din cauza disputelor interne în PSD

