13 Ianuarie, calendarul zilei: Are loc cel mai grav accident feroviar din România. Este inaugurată prima stație românească de cercetare în Antarctica

Elena Stănică-Ezeanu
13 ian. 2026, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 13 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 12 ianuarie 1917 a avut loc catastrofa feroviară de la Ciurea, considerată cel mai grav accident feroviar din istoria României. Tragedia s-a produs în timpul Primului Război Mondial, în gara Ciurea, localitate situată la sud de Iași, pe linia ferată Bârlad-Iași. Un tren supraaglomerat, care transporta militari, refugiați și civili, a deraiat și s-a izbit violent de alte garnituri aflate în gară. Impactul a fost devastator, vagoanele fiind distruse sau cuprinse de flăcări. Bilanțul victimelor a fost extrem de mare, estimările indicând peste 1.000 de morți. Contextul de război, haosul administrativ și lipsa resurselor au făcut ca o anchetă oficială să nu fie desfășurată, astfel încât cauzele exacte ale accidentului nu au fost niciodată pe deplin elucidate. Catastrofa de la Ciurea rămâne până astăzi una dintre cele mai dramatice și dureroase pagini din istoria transporturilor românești.

La 12 ianuarie 2006 a fost inaugurată Stația Law-Racoviță, prima stație românească permanentă de cercetare și explorare din Antarctica. Evenimentul a marcat un moment important pentru știința românească, confirmând prezența activă a României în programele internaționale de cercetare polară. Stația este amplasată în zona Antarcticii de Est și poartă numele savantului Emil Racoviță, unul dintre pionierii cercetării biospeologice și participant la prima expediție științifică în Antarctica (1897-1899). La Stația Law-Racoviță se desfășoară studii privind climatologia, geologia, biologia și impactul schimbărilor climatice asupra mediului polar. Inaugurarea stației a reprezentat un pas semnificativ în dezvoltarea cercetării românești și în consolidarea cooperării științifice internaționale în regiunea Antarctica.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1553: Henric al IV-lea al Franței 🇫🇷♛ întemeietorul dinastiei de Burbon
🎂1951: Bernard Loiseau 🇫🇷🧑🏻‍🍳 renumit bucătar, s-a împușcat în 2003 când ziarele speculau că rangul restaurantului său va fi retrogradat
🎂1961: Julia Louis-Dreyfus 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscută pentru rolurile în sitcom-urile Seinfeld, The New Adventures of Old Christine și Veep. Face parte din celebra familie de finanțiști din New York, familia Dreyfus
🎂1964: Stephen Hendry 🇬🇧🎱 jucător profesionist scoțian de snooker. În 1990 a devenit cel mai tânăr campion mondial de snooker, la 21 de ani
🎂1966: Patrick Dempsey 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul său ca neurochirurg din Anatomia lui Grey
🎂1972: Toni Tecuceanu 🇷🇴📺 cunoscut ca membru al emisiunii de divertisment Cronica Cârcotașilor. A murit la spitalul Matei Balș din București, decesul lui fiind provocat de complicațiile cauzate la plămâni de gripa porcină
🎂1976: Michael Peña 🇺🇸🎬 de origine mexicană, a jucat în numeroase filme, cum ar fi: Crash, World Trade Center, Țeapă în stil american, Jaf la turnul mare, Marțianul, Furia: Eroi anonimi, Omul furnică și Omul Furnică și Viespea
🎂1977: Orlando Bloom 🇬🇧🎬 s-a lansat cu rolul Legolas în trilogia Stăpânul Inelelor. Au urmat rolurile Will Turner în seria Pirații din Caraibe, Paris din Troia și Balian de Ibelin în Kingdom of Heaven
🎂1990: Liam Hemsworth 🇦🇺🎬

Decese 🕯

🕯️1929: Wyatt Earp 🇺🇸🔫 legendarul justițiar, unul dintre cei mai cunoscuți pistolari din Vestul sălbatic
🕯️1937: Vasile Marin 🇷🇴🗣 membru al Partidului Național Țărănesc până în 1932. A devenit ulterior un membru proeminent al Gărzii de Fier. A participat la Războiul Civil din Spania în rândurile armatei franchiste, împreună cu Ion Moța și a căzut în luptele de la Majadahonda, aproape de Madrid, unde, pe 13 septembrie 1970, Spania franchistă le-a ridicat un monument comemorativ.
🕯️1937: Ion Moța 🇷🇴🗣 membru fondator al Legiunii Arhanghelul Mihail, cunoscută și sub denumirea de Garda de Fier. Cu acordul lui Corneliu Zelea Codreanu, în 1936 a plecat să lupte în Războiul civil din Spania, împotriva forțelor republicane. A căzut la 13 ianuarie 1937 împreună cu Vasile Marin în luptele din localitatea Majadahonda
🕯️1941: James Joyce 🇮🇪✒️ fondatorul romanului modern, cunoscut îndeosebi pentru romanele Portret al artistului în tinerețe (1916), Ulise (1922) și Veghea lui Finnegan (1939). Criticii îl așează astăzi în fruntea modernismului anglo-saxon, alături de T. S. Eliot, Virginia Woolf și Ezra Pound
🕯️1945: Zavaidoc (Marin Gheorghe Teodorescu) 🇷🇴🎤 cântăreț de muzică populară românească și de romanțe din perioada interbelică
🕯️2012: Mircea Ciumara 🇷🇴🗣
🕯️2014: Mișu Fotino 🇷🇴🎭 A deținut o bogată experiență în teatru și în cinematografie, desfășurându-și activitatea timp de 69 de ani
🕯️2022: Victoria Berbecar 🇷🇴🧵 învățătoare și preoteasă, o promotoare a tradiției covorului maramureșean

Calendar 🗒

🗒1602: Este publicată piesa lui William Shakespeare „Nevestele vesele din Windsor”
🗒1610: Galileo Galilei descoperă cel de-al patrulea satelit al planetei Jupiter, Callisto
🗒1776: Războiul de independență al Statelor Unite: George Washington întră triumfal în New York în fruntea trupelor
🗒1832: A început aplicarea Regulamentului Organic în Moldova
🗒1854: A fost eliberat primul patent pentru un acordeon pe teritoriul american
🗒1898: Articolul „J’accuse” a lui Émile Zola a fost publicat în ziarul L’Aurore în legatură cu afacerea Dreyfus
🗒1906: Un incendiu puternic distruge orașul Panama
🗒1910: A avut loc prima transmisie radiofonică de operă: Enrico Caruso cântând pe scena Metropolitan-ului din New York este captat la 30 de km distanță
🗒1914: Are loc, la sala Clasic, premiera filmului istoric „Cetatea Neamțului”, după nuvela lui Costache Negruzzi și piesa lui Vasile Alecsandri. Realizat cu mijloace modeste, cu concursul ansamblului Național craiovean, filmul (care s-a pierdut) interesează în special pentru faptul că a fost scris și realizat de scriitorii Emil Gârleanu și Corneliu Moldovan
🗒1917: Catastrofa feroviară de la Ciurea, cel mai grav accident feroviar din România; în plină desfășurare a primului război mondial, în gara din localitatea Ciurea, la sud de Iași, pe calea ferată Bârlad – Iași. Bilanțul a fost de peste 1.000 morți, absența unei anchete oficiale nepermițând elucidarea cauzelor accidentului
🗒1918: Guvernul Rusiei Sovietice întrerupe relațiile diplomatice cu România. În legătură cu tezaurul României, sovietul comisarilor poporului al RSFS Ruse declară: „Tezaurul României, aflat în păstrare la Moscova, se declară intangibil pentru oligarhia română. Puterea sovietică își asumă răspunderea de a păstra acest tezaur pe care îl va preda în mâinile poporului român”
🗒1923: După instaurarea dictaturii fasciste în Italia, la 29 octombrie 1922, regele îl însărcinează pe Benito Mussolini cu formarea guvernului. Crearea Marelui Consiliu Fascist
🗒1937: Sunt uciși, de comunistul Valter Roman, în localitatea Majadahonda, aproape de Madrid, în urma războiului civil spaniol, comandanții legionari Ion Moța și Vasile Marin. În anul 1970, în memoria celor doi legionari, la Majadahonda, s-a ridicat un monument comemorativ
🗒1941: Generalul Ion Antonescu efectuează o vizită în Germania, în cursul căreia are o întrevedere cu Adolf Hitler, obținând sprijinul acestuia în conflictul intern dintre el și Mișcarea Legionară
🗒1942: Producătorul american de automobile Henry Ford primește brevetul pentru automobilul din plastic, care este cu 30% mai ușor decât o mașină obișnuită
🗒1964: Karol Wojtyla, viitorul Papă Ioan Paul al II-lea, este numit arhiepiscop de Cracovia, Polonia
🗒1990: La granița României cu RSS Moldovenească este desființat gardul de sârmă ghimpată și sunt introduse facilități de trecere a frontierei
🗒1991: Trupele sovietice au ocupat Departamentul Securității Statului (tipografia din Vilnius). A avut loc atacul asupra televiziunii și centrului de presă din Vilnius, soldat cu morți și răniți
🗒1999: Michael Jordan și-a anunțat pentru a doua oară retragerea din NBA
🗒2001: În El Salvador a avut loc un cutremur cu magnitudinea 7,6 pe scara Richter soldat cu peste 5.000 de morți
🗒2006: Se inaugurează Stația Law-Racoviță, prima stație românească permanentă de cercetare și explorare din Antarctica
🗒2012: Nava de pasageri de croazieră Costa Concordia se scufundă pe coasta Italiei; 32 de decese, 2 persoane dispărute și 64 de răniți

