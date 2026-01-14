14 Ianuarie, calendarul zilei: Faye Dunaway împlinește 85 de ani. 20 ani de la explozia de la mina Anina. Andrei Gheorghe ar fi împlinit 64 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 14 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Faye Dunaway este una dintre cele mai emblematice actrițe ale cinematografiei americane, cunoscută pentru eleganța sa și pentru rolurile feminine puternice pe care le-a interpretat. Născută la 14 ianuarie 1941, în Florida, Dunaway a devenit celebră la sfârșitul anilor ‘60, odată cu rolul din filmul Bonnie and Clyde (1967), care i-a adus prima nominalizare la Premiul Oscar. De-a lungul carierei sale, a jucat în filme de referință precum Chinatown (1974), The Towering Inferno (1974) și Network (1976), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Interpretările sale sunt adesea marcate de intensitate, inteligență și o prezență scenică remarcabilă. A primit numeroase distincții, inclusiv premii BAFTA, Globuri de Aur și nominalizări la Tony Awards pentru activitatea sa teatrală.

La 14 ianuarie 2006, România a fost zguduită de una dintre cele mai grave tragedii miniere de după 1989, produsă la mina de cărbune din Anina, județul Caraș-Severin. O explozie puternică, provocată de acumularea de gaze în subteran, a dus la moartea a șapte mineri aflați la lucru în galerii. Deflagrația a avut loc la mare adâncime și a fost urmată de condiții extrem de dificile pentru echipele de salvare, din cauza concentrațiilor ridicate de gaze toxice și a riscului de noi explozii. Tragedia a readus în atenția publică problemele legate de siguranța muncii în minele din România, multe dintre ele confruntându-se cu echipamente învechite și condiții de lucru periculoase. Explozia de la Anina a provocat un val de emoție și solidaritate la nivel național, dar și apeluri ferme pentru modernizarea sectorului minier și pentru măsuri mai stricte de protecție a vieții minerilor.

Andrei Gheorghe a fost una dintre cele mai nonconformiste și influente voci ale mass-media românești de după 1990. Născut la 14 ianuarie 1962, la Lipcani (astăzi în Republica Moldova), el s-a remarcat ca realizator de radio și televiziune, jurnalist și formator de opinie, cunoscut pentru stilul său direct, ironic și adesea provocator. A devenit celebru în anii ‘90 prin emisiuni de radio precum 13–14 cu Andrei, unde a impus un discurs liber, fără compromisuri, într-o perioadă în care spațiul mediatic românesc era încă în formare. La televiziune, s-a remarcat prin talk-show-uri incisive, în care aborda teme politice și sociale cu un limbaj neobișnuit de dur și sincer pentru acea vreme. A fost un intelectual profund, pasionat de filozofie, literatură și istorie. A susținut constant ideea de responsabilitate civică și gândire critică, considerând că rolul jurnalistului este să provoace, nu să liniștească. A murit pe 19 martie 2018, la vârsta de 56 de ani. Andrei Gheorghe rămâne un reper al libertății de exprimare și al jurnalismului fără concesii în România.

Nașteri 🎂

🎂1819: Dimitrie Bolintineanu 🇷🇴✒️ poet macedonean aromân de origine, om politic, diplomat, participant la Revoluția de la 1848

🎂1939: Naarghita (Maria Amarghioalei) 🇷🇴🎤 Iubitoare a muzicii și a coregrafiilor din filmele indiene, interpreta s-a specializat pe acest repertoriu și a atins performanțe remarcabile

🎂1941: Faye Dunaway 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Network (1976)

🎂1943: Holland Taylor 🇺🇸🎬 Evelyn Harper în Two and a Half Men

🎂1948: Carl Weathers 🇺🇸🎬 cunoscut pentru interpretarea rolului lui Apollo Creed în franciza Rocky

🎂1952: Călin Popescu Tăriceanu 🇷🇴🗣

🎂1953: Victor Socaciu 🇷🇴🎤 autor de muzică folk, realizator de emisiuni de televiziune, parlamentar și diplomat

🎂1962: Andrei Gheorghe 🇷🇴🇷🇺🎙 Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa, rusoaică, era fiica comandantului școlii de aviație. A realizat mai multe emisiuni la Radio Sky Constanța (1993-1996; „Videomania”, „Vineri 13”), Pro FM (1996-2003; „Midnight Killer” „13-14”) și „Lanțul Slăbiciunilor” la Pro TV

🎂1966: Marco Hietala 🇫🇮🎸 (Nightwish)

🎂1967: Emily Watson 🇬🇧🎬 Red Dragon (2002), Equilibrium (2002), The Life and Death of Peter Sellers (2004), Within the Whirlwind (2009), Cernobîl (2019), Dune: Profeția (2024)

🎂1967: Zakk Wylde 🇺🇸🎸🎤 chitarist al lui Ozzy Osbourne. Este fondatorul formației heavy metal Black Label Society

🎂1968: LL Cool J (abreviere pentru Ladies Love Cool James) 🇺🇸🎤

🎂1969: Jason Bateman 🇺🇸🎬 The Kingdom, Juno, Hancock, Up in the Air, Paul, Horrible Bosses

🎂1973: Giancarlo Fisichella 🇮🇹🏎 A evoluat în Formula 1 pentru echipele Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India și Ferrari

🎂1978: Costi Ioniță 🇷🇴🎤

🎂1999: Declan Rice 🇬🇧⚽️

Decese 🕯

🕯️1934: Ioan Cantacuzino 🇷🇴🔬 fondator al școlii românești de imunologie și patologie experimentală. A fost profesor universitar și membru al Academiei Române

🕯️1957: Humphrey Bogart 🇺🇸🎬 considerat cel mai mare actor american de film al secolului al XX-lea. Fumător și băutor înrăit, Bogart a murit de cancer esofagian în ianuarie 1957

🕯️2010: Bela Kamocsa 🇷🇴🎸 membru fondator (1962) Phoenix, unde a fost prezent până în 1971. În 1982 întemeiază Bega Blues Band, una dintre primele formații românești de blues

🕯️2016: Alan Rickman 🇬🇧🎬 Hans Gruber din Die Hard (1988), Severus Snape din Harry Potter

Calendar 🗒

🗒1506: A fost descoperită într-o podgorie apropiată de bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, grupul statuar grec Laocoon și fiii săi, cu o înălțime de 2,42 de metri și executat din marmură albă, aparținând perioadei elenistice

🗒1539: Spania anexează Cuba

🗒1547: Ivan al IV-lea Cel Groaznic ia titlul de țar al Rusiei

🗒1557: Apare, la Brașov, „Octoihul”, în limba slavonă, prima carte tipărită de diaconul Coresi

🗒1595: În lupta de la Putineiu, frații Buzești și Radu Calomfirescu, în fruntea unor detașamente ale oștii de țară, au înfrânt pe tătarii care invadasera țara

🗒1895: Guvernul japonez anexează Arhipelagul Senkaku

🗒1900: Premiera, la Teatrul Constanzi din Roma, operei Tosca de Giacomo Puccini; în rolul titular Hariclea Darclée, celebra arie „Vissi d’arte, vissi d’amore” fiind compusă special pentru ea

🗒1933: Se instalează guvernul național-țărănesc condus de Al Vaida-Voievod

🗒1953: Josip Broz Tito este ales primul președinte al Iugoslaviei

🗒1954: Marilyn Monroe se căsătorește cu fostul star de baseball Joe DiMaggio. Biserica Catolică l-a excomunicat pe DiMaggio, divorțat, pentru bigamie

🗒1972: Urcă pe tron regina Margareta a II-a a Danemarcei, prima regină a Danemarcei din 1412 și primul monarh danez fără nume Frederic sau Christian din 1513

🗒1973: Concertul lui Elvis Presley din Hawaii este transmis în direct prin satelit și stabilește recordul ca cea mai urmărită emisiune de către un artist individual din istoria televiziunii americane

🗒1993: A apărut primul număr al revistei „Dilema”, publicație editată de Fundația Culturală Română, avându-l ca editor-fondator pe Andrei Pleșu

🗒1999: A cincea mineriadă: Greva minerilor din Valea Jiului. Peste 10.000 de mineri își dau acordul în scris pentru a veni la București

🗒2004: Steagul cu cinci cruci a redevenit drapel național al Georgiei, după o pauză de aproximativ 500 de ani

🗒2005: Coborârea sondei Huygens pe Titan, cel mai important satelit al planetei Saturn

🗒2006: O explozie cauzată de acumularea de gaze a ucis șapte oameni la mina din Anina, România

🗒2024: Margareta a II-a a Danemarcei abdică în mod oficial din funcția de regină a Danemarcei la 52 de ani de la ascensiune, iar fiul său cel mare, Frederik, îi succede ca rege

