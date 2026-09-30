Esther Rantzen a anunțat în 2023 că suferă de cancer și a promovat intens dreptul la moarte asistată, scrie The Guardian.

Cariera legendară la BBC: De la manager de stație la emisiunea „That’s Life!”

Esther Rantzen, prezentatoarea TV care a câștigat premiul Bafta și a înființat ChildLine, a murit miercuri, 30 septembrie, la vârsta de 86 de ani.

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Jurnalista a anunțat în 2023 că suferă de cancer pulmonar în stadiul 4 și a devenit o voce importantă care milita pentru dreptul la moarte asistată.

În septembrie 2026, Esther Rantzen a abandonat, însă, planurile de a se sinucide asistat la clinica elvețiană Dignitas, din cauza stării fizice prea slăbite.

„Din nefericire, pe când eram suficient de puternică să merg la Dignitas, viața mea nu era atât de dureroasă. Reușean să mă relaxez la ferma mea din New Forest”, a declarat Rantzen într-un comunicat. „Când durerea a devenit de nesuportat, eu eram deja prea slăbită pentru a călători și a trece prin procedura Dignitas”.

„Chiar dacă am cheltuit banii și mi-am făcut planuri, nu eram pregătită atunci să-mi pun capăt zilelor și nu am realizat că avea să fie ultima mea șansă”.

Rantzen s-a născut în Berkhamsted, Hertfordshire, în 1940 și a început cariera în 1963, ca manager al unei stații de radio BBC.

A migrat apoi spre televiziune, în calitate de cercetător, devenind prezentatoare TV în 1968, în emisiunea Braden’s Week.

A devenit apoi gazda principală a producției That’s Life!, în 1973.

That’s Life! era o emisiune de anchete și divertisment, atrăgând peste 20 de milioane de telespectatori, în cel mai de vârf moment – și a fost difuzată timp de 21 de ani, cu Rantzen în calitate de prezentator.

Înființarea serviciului Childline și activitatea filantropică

După ce l-a convins pe Michael Grade, șeful BBC, să introducă un episod despre abuzul asupra minorilor, emisiunea a beneficiat de mai multe linii telefonice, deschise pentru 48 de ore, în care copiii au putut suna și vorbi cu angajații sociali.

Volumul răspunsurilor a dus la înființarea unui serviciu permanent, Childline, în 1986.

În 1988, Rantzen a creat Hearts of Gold, o emisiune despre persoanele care făceau acte de caritate.

Începând cu 1994, jurnalista a avut propriul chatshow la BBC Two, intitulat chiar Esther, care a fost difuzat până în 2002.

Printre alte proiecte de televiziune s-au numărat emisiunea pentru consumatori Old Dogs, New Tricks, precum și participarea la cel de-al doilea sezon al emisiunii Strictly Come Dancing și la ediția din 2008 a reality-show-ului ITV I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!. A fost distinsă cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE) pentru contribuția adusă radiodifuziunii, a primit premiul Richard Dimbleby din partea BAFTA pentru programe documentare/informative, precum și un premiu pentru întreaga activitate în cadrul galei Women in Film and Television.

Activitatea sa vastă în domeniul filantropic a inclus roluri de lider sau vicepreședinte în cadrul a numeroase organizații. În 2010, a lansat „Silver Line” – o linie telefonică gratuită și confidențială de asistență pentru persoanele vârstnice –, inițiativă în urma căreia a primit titlul de „Dame” pentru serviciile aduse copiilor și vârstnicilor.

În 2010, a candidat ca independentă pentru circumscripția Luton South la alegerile generale din acel an, clasându-se pe locul 4. A scris numeroase cărți, printre care și un roman polițist. În ultimii ani, a colaborat constant la emisiunea „The One Show” și a realizat un podcast alături de fostul său coleg de la emisiunea „That’s Life!”, Adrian Mills.

Soțul ei, Desmond Wilcox, cu care s-a măritat în 1977, a murit în anul 2000. Rantzen lasă în urmă trei copii – Miriam, Rebecca și Joshua – precum și cinci nepoți.

Sursa foto: Profimedia