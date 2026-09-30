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Proteste în miez de noapte la arestul central unde e încarcerat Călin Georgescu. Sute de oameni își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: ”Căline, Căline, poporul e cu tine”

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Puhoi de oameni în fața arestului central, la Călin Georgescu, miercuri seara. 300 de protestatari cer eliberarea fostului candidat la președinție. 

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În jurul orei 19:30, aproximativ 300 de persoane se aflau în fața arestului central, pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

La ora 23:15, protestatarii scandează încă în același număr.

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Aceștia scandau: „Libertate!”, „Călin Georgescu președinte!”, „Turul doi înapoi!”

Protestatarii au adus chiar și o cruce, pe care scria „Statul de Drept n. 22.12.1989 – d. 31.01.2017”

Burebista, Eminescu, „revoluție” la Georgescu. Se scriu „pagini de istorie” în fața Arestului Central

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns și miercuri în fața Arestului Central din București și s-au așezat în micul parc cochet de lângă centrul de detenție de pe strada… George Georgescu.

Pe spațiul verde veghează statuia lui Mihai Eminescu, iar bustul poetului național este așezat exact în direcția intrării în „Beciul Domnesc”.

VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.

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