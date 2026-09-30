Puhoi de oameni în fața arestului central, la Călin Georgescu, miercuri seara. 300 de protestatari cer eliberarea fostului candidat la președinție.

În jurul orei 19:30, aproximativ 300 de persoane se aflau în fața arestului central, pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

La ora 23:15, protestatarii scandează încă în același număr.

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Aceștia scandau: „Libertate!”, „Călin Georgescu președinte!”, „Turul doi înapoi!”

Protestatarii au adus chiar și o cruce, pe care scria „Statul de Drept n. 22.12.1989 – d. 31.01.2017”

Burebista, Eminescu, „revoluție” la Georgescu. Se scriu „pagini de istorie” în fața Arestului Central

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns și miercuri în fața Arestului Central din București și s-au așezat în micul parc cochet de lângă centrul de detenție de pe strada… George Georgescu.

Pe spațiul verde veghează statuia lui Mihai Eminescu, iar bustul poetului național este așezat exact în direcția intrării în „Beciul Domnesc”.