Președintele PNL Ilie Bolojan respinge ideea refacerii fostei coaliții de guvernare, după ce ministrul interimar al Afacerilor Interne, liberalul Cătălin Predoiu, a postat pe Facebook un mesaj, în care consideră că „partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare” și că fosta coaliție trebuie refăcută pentru „evitarea dezastrului general”.

Întrebat, miercuri, la Digi24, ce părere are despre apelul lansat de Predoiu, Bolojan a răspuns că nu susține această opțiune.

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„Nu Partidul Național Liberal nu și-a respectat înțelegerile. Guvernul pe care l-am gestionat n-a fost demis pentru că a încălcat programul de guvernare. A fost demis pentru că l-a respectat și, când a vrut să ducă reformele la capăt, când a închis robinetele, când am blocat scurgerea de resurse către clientela politică, Guvernul a fost schimbat din funcție. Dar nu PNL a făcut asta. Este un punct de vedere al domnului Predoiu pe care îl respect”, a spus Bolojan.

Predoiu: Partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare

„Titanicul s-a scufundat pentru că nu au văzut icebergul decât prea târziu. Se știe astăzi de ce. În principiu, din superficialitate și neglijență. În cazul nostru, situația este cu atât mai greu de înțeles: icebergul se vede de luni întregi, de toată lumea. Este descris, analizat, măsurat. Aproape nimeni nu mai poate spune că nu știe că este acolo. Și totuși, liderii partidelor nu reușesc să găsească o cale de înțelegere pentru a schimba cursul înainte ca impactul să devină inevitabil și dezastrul imposibil de evitat. Pe Titanic, înainte de dezastru, mulți erau preocupați să ocupe un loc mai în față la spectacolul ce urma să fie oferit de o orchestră. Pe Titanicul politicii naționale, preocuparea unora dintre cei aflați în jurul liderilor de partide este de a ocupa un loc mai în față la presupusul spectacol care urmează. Să-i spunem simplu: «Anticipatele». Fiecare speră la «x» procente în plus după «anticipate» și la un loc mai în față. Dar, așa cum pe Titanic nu a mai avut loc niciun spectacol muzical, ci o dramă colosală, tot astfel mulți dintre politicienii de astăzi vor fi măturați de valul anticipatelor”, a scris Cătălin Predoiu, miercuri seara, pe Facebook.

El susține că „prelungind instabilitatea politică prin anticipate riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci țara, cetățenii ei și companiile românești”.

„Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz. Partenerilor noștri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici și ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiți, irelevanți, vulnerabili și lipsiți de un viitor mare. Deci, aceasta nu mai este doar o afacere a politicienilor; este o ruletă (rusească?!) care ne va costa scump pe toți. Sunt lucruri la care liderii și oamenii politici trebuie să se gândească înainte de a-și calcula procentele viitoare, dacă sunt și oameni de stat. Și, dacă se gândesc cu adevărat, în primul rând, la cetățeni, așa cum declară”, a susținut el.

Potrivit liberalului, „partidele fostei coaliții au primit din partea românilor, în 2025, o șansă la care au contribuit prea puțin sau deloc”, dar „odată cu această șansă au primit și o responsabilitate: să securizeze economic, social, politic, militar și strategic România”.

„Responsabilitate la care s-au angajat public față de români, după cum o mărturisesc declarațiile liderilor la formarea coaliției, în 2025. În linie cu această obligație morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare și să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanțele publice, creștere economică, securitate națională. Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanții lor de la toate nivelurile și, în ultimă instanță, de fiecare membru de partid să își găsească în interior forța morală de a-și depăși dezamăgirile și orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să își depășească antipatiile și mizele personale sau de partid și să adopte soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții”, a mai spus Cătălin Predoiu.