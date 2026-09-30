Petrișor Peiu, detalii din culisele negocierilor pentru guvernul Siegfried. „Un parlamentar AUR a fost avertizat ca pierde mandatul dacă nu votează guvernul”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că cel puțin un parlamentar al formațiunii ar fi fost contactat și presat să intre în sala de plen și să voteze pentru Guvern. Potrivit afirmațiilor sale, parlamentarului i s-ar fi transmis că riscă să nu mai fie inclus pe listele partidului. Peiu a făcut declarațiile în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Petrișor Peiu a vorbit despre încercările de a convinge parlamentarii AUR să susțină Guvernul. Potrivit acestuia, cel puțin un parlamentar ar fi fost contactat înaintea votului decisiv. Peiu susține că știe un astfel de caz.

Răzvan Dumitrescu: „Înainte de decizie, sau chiar înaintea zilei de astăzi, au fost unii membri contactați pe diverse canale? S-a încercat contactarea lor pentru a fi convinși să intre în sală și să voteze pentru acest Guvern?” Petrișor Peiu: „Cel puțin unul dintre ei, da. A existat cel puțin un caz pe care îl știu. Nu i s-au oferit bani, dar era amenințat că nu va mai fi pus pe listă de propriul partid. Este un caz pe care îl cunosc” Răzvan Dumitrescu: „Cineva din exteriorul AUR îl amenința pe un membru AUR că nu va mai fi pe listele AUR?” Petrișor Peiu: „Nu îl amenința. Îi spunea să gândească bine că nu o să mai fie pus pe liste.”

Peiu susține că parlamentarii AUR și-ar fi păstrat locurile pe liste

În aceeași intervenție, Petrișor Peiu a legat discuția despre presiunile asupra parlamentarilor de situația listelor AUR pentru alegeri. El a afirmat că parlamentarii formațiunii știau încă din iunie că își vor păstra locurile pe liste.

„Membrii noștri de partid care sunt parlamentari știu din iunie că vor avea același loc pe listă ca și în 2024. A.U.R. este astăzi singurul partid din Parlament care poate să-și asigure actualii parlamentari că vor rămâne parlamentari și după alegeri” , afirmă Peiu

Spre finalul intervenției, Petrișor Peiu a făcut referire și la posibilitatea reducerii numărului de parlamentari la 300, afirmând că alte partide ar putea pierde mandate la viitoarele alegeri.