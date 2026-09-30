Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” , senatorul AUR Petrișor Peiu a susținut că după respingerea prin vot a Guvernului propus de Siegfried Mureșan, că „liniile roșii” impuse de partidele din Parlament blochează formarea unei majorități. Senatorul AUR avertizează că liderii politici care ar încerca să își încalce propriile angajamente pentru a forma o alianță riscă să își piardă sprijinul în propriile partide. Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament, cu 182 voturi ”pentru” și 15 ”împotriva”. După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Președintele a anunțat că luni vine cu o nouă propunere de premier. Urmărește emisiunea integrală aici.

Petrișor Peiu spune că Nicușor Dan se confruntă cu o lipsă totală de soluții politice

Senatorul AUR susține că președintele României prelungește criza politică și amână deciziile majore din cauză că nu vrea să admită declinul proiectului său guvernamental. În viziunea sa, Nicușor Dan evită asumarea publică a impasului în care se află consultările de la Palatul Cotroceni.

„Sincer, nu cred că are un plan, Nicușor. Este într-o oarecare pană de soluții. Cred că a constatat de câteva luni că nu are soluții, dar îi este teamă să recunoască că nu are soluții. Îi este teamă să își afișeze propriul eșec”, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a spus că situația de acum este cauzată, în mare parte, de modul încăpățânat al lui Nicușor Dan de a nu accepta realitatea

Petrișor Peiu atrage atenția asupra faptului că actuala configurație parlamentară este profund divizată, ceea ce face practic imposibilă construirea unei punți de dialog între partide. Această realitate include atât partide consacrate, cât și grupări apărute în urma scindărilor interne.

„Situația de acum este cauzată, în mare parte, de modul încăpățânat în care dânsul nu vrea să perceapă realitatea. În Parlament sunt 10 grupări parlamentare, majoritatea partide, dar sunt și două grupuri formate ca urmare a spargerii a două partide, două grupuri parlamentare care nu sunt partide”, a spus Petrișor Peiu.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Senatorul AUR susține că Nicușor Dan trage de timp și nu va duce la niciun rezultat

Senatorul AUR subliniază că niciunul dintre liderii principalelor formațiuni nu poate face compromisuri de guvernare peste acordurile interne fără să declanșeze o revoltă a propriilor parlamentari. Petrișor Peiu a susținut că orice încercare forțată de alianță între tabere rivale va duce la sancționarea dură a celor care fac cedări.

Acesta l-a dat exemplu pe Grindeanu care ipotetic ar anunța că ar face guvern cu PNL, ceea ce i-ar întoarrce pe toți din partidul democrat împotriva liderului. Și a spus că ar fi aceeași situație și în cazul lui Bolojan și al lui Kelemen Hunor.

„Dacă suprapui toate liniile roșii trasate de actualii lideri politici ai celor 10 forțe politice reprezentate, nu ai cum să obții o majoritate. Nu e foarte complicat de înțeles acest lucru. Numai Nicușor Dan se încăpățânează să creadă că, dacă va trage mai mult de timp, va obține un alt rezultat. Aritmetica e simplă: orice lider politic al vreunui partid sau grup parlamentar care nu își respectă propriile linii roșii va fi devorat de propriul partid.

Dacă Grindeanu vine mâine și zice «facem guvern cu PNL» sau «votăm un guvern PNL-USR», propriul partid o să-l execute. Dacă Bolojan zice «vom vota un guvern PSD», partidele o să-l execute. Dacă Kelemen Hunor zice mâine «bine, acceptăm să discutăm cu AUR. Nu zic să votăm același guvern…», o să-l linșeze ai lui, pentru că ei și-au trasat niște linii roșii aberante. Și atunci e imposibil de format o majoritate”, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Guvernul Mureșan nu a obținut majoritatea

După eșecul lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan este singurul care poate decide dacă se ajunge la alegeri anticipate, conform articolului 89 din Constituția României. Legea prevede că Nicușor Dan poate dizolva Parlamentul dacă au trecut 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, ceea ce s-a întâmplat cu Adrian Veștea (peste 100 de zile de la propunerea lui), și dacă parlamentarii au respins cel puțin două propuneri de premier, criteriu îndeplinit după ce nici Siegfried Mureșan nu a obținut majoritatea.

Constituția României dă verde alegerilor anticipate

Potrivit articolului 89, alineatul (1) din Constituția României, Parlamentul poate fi dizolvat de președinte dacă, în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului și sunt respinse cel puțin două solicitări de învestitură. Înainte de dizolvare, președintele trebuie să consulte președinții celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare. Alineatul (2) spune că în cursul lui an, Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată. De asemenea, Parlamentul nu poate să fie dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui României, în acest caz Nicușor Dan și nici în timpul stării de razboi, mobilizare, asediu sau de urgență.

„Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă”, conform Constituției.

Nicușor Dan anunță că luni va desemna un nou premier, după eșecul Siegfried Mureșan Preşedintele Nicuşor Dan anunţă noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el afirmând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier. Acesta a numit situația de astăzi un eșec al membrilor Parlamentului.