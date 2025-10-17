17 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Eminem împlinește 53 de ani, Tataee 49. Kimi Räikkönen face 46 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 17 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers III, este unul dintre cei mai influenți și cunoscuți artiști din istoria muzicii rap. Născut pe 17 octombrie 1972 în St. Joseph, Missouri, și crescut în Detroit, Michigan, Eminem a avut o copilărie dificilă, marcată de sărăcie și conflicte familiale. Aceste experiențe au influențat profund versurile sale, adesea încărcate de emoție, furie și sinceritate brutală. A devenit faimos la nivel mondial la sfârșitul anilor ‘90, odată cu lansarea albumului The Slim Shady LP (1999), produs de Dr. Dre. Eminem a impresionat prin rapiditatea versurilor, jocurile de cuvinte și capacitatea de a aborda teme controversate. A urmat o serie de albume de succes, precum The Marshall Mathers LP, The Eminem Show sau Recovery, care l-au consacrat drept un artist complex și inovator. Pe lângă cariera muzicală, a avut succes și în film, fiind protagonistul filmului 8 Mile (2002), inspirat din viața sa. Melodia Lose Yourself de pe coloana sonoră a câștigat un premiu Oscar.

Tataee, pe numele său real Vlad Irimia, este unul dintre pionierii muzicii hip-hop din România și membru fondator al trupei B.U.G. Mafia. Născut pe 17 octombrie 1976 în Sebeș, Alba, Tataee s-a mutat în București încă din copilărie, unde a început să se apropie de cultura rap la începutul anilor ‘90. Alături de Caddillac Deleanu și Uzzi, a pus bazele trupei B.U.G. Mafia în 1993, care avea să devină una dintre cele mai influente formații din istoria muzicii românești. Tataee este responsabil în mare parte de producția muzicală a trupei, fiind cunoscut pentru beat-urile sale originale și pentru versurile dure, care reflectă realitatea străzii și problemele sociale. A fost un producător de succes şi pentru alți artiști din zona hip-hop și pop, contribuind la dezvoltarea scenei muzicale urbane din România.

Kimi Räikkönen este unul dintre cei mai respectați și carismatici piloți din istoria Formulei 1. Născut pe 17 octombrie 1979 în Espoo, Finlanda, Kimi s-a remarcat prin stilul său calm, eficient și lipsit de dramatism, trăsături care i-au adus porecla “Iceman”. Și-a făcut debutul în Formula 1 în 2001, la doar 21 de ani, cu echipa Sauber. A impresionat rapid și a fost recrutat de McLaren, unde a devenit un pretendent serios la titlu. Momentul său de glorie a venit în 2007, când a câștigat Campionatul Mondial cu Ferrari, devenind primul finlandez campion mondial după Mika Häkkinen. Räikkönen este cunoscut nu doar pentru talentul său pe pistă, ci și pentru personalitatea sa rezervată, răspunsurile scurte în interviuri și atitudinea relaxată față de presiunea mediatică. De-a lungul carierei, a concurat pentru echipe precum McLaren, Ferrari, Lotus, Alfa Romeo și Sauber. Cu peste 350 de curse în F1, Kimi este unul dintre cei mai experimentați piloți din toate timpurile. S-a retras oficial din Formula 1 la finalul sezonului 2021.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1915: Arthur Miller 🇺🇸✒️ laureat Pulitzer pentru Dramaturgie, soțul lui Marilyn Monroe. Una dintre cele mai cunoscute scrieri ale sale este drama „Moartea unui comis-voiajor” („Death of a Salesman”), jucată în premieră în 1949

🎂1918: Rita Hayworth 🇺🇸🎬 a devenit faimoasă în anii ’40, fiind considerată sex simbolul acelei ere. A murit de Alzheimer, la 68 de ani

🎂1920: Montgomery Clift 🇺🇸🎬 4 nominalizări la Oscar, a decedat la 45 de ani, infarct

🎂1935: Maria Vicol 🇷🇴🤺 dublu laureată cu bronz la Roma 1960 și Mexico 1968 și campioană mondială pe echipe în 1969

🎂1948: George Wendt 🇺🇸🎬 Cheers (1982 – 1993)

🎂1972: Eminem (n. Marshall Bruce Mathers III) După albumul său de debut, Infinite (1996), a căpătat o popularitate mainstream în 1999 prin cel de-al doilea său album, The Slim Shady LP. A fost un succes comercial și i-a adus rapperului primul său Premiu Grammy pentru cel mai bun album rap

🎂1976: Tataee (Vlad Irimia) 🇷🇴🎤 B.U.G. Mafia

🎂1979: Kimi Räikkönen 🇫🇮🏎 a concurat în Campionatul Mondial de Formula 1 timp de 19 sezoane

🎂1983: Felicity Jones 🇬🇧🎬

🎂1985: Max Irons 🇬🇧🎬 fiul lui Jeremy Irons

🎂1990: Marius Copil 🇷🇴🥎

Decese 🕯

🕯️1849: Frédéric Chopin 🇵🇱🇫🇷🎼 considerat drept unul dintre cei mai influenți compozitori de muzică pentru pian. Este primul compozitor clasic occidental care include elemente slave în muzica sa; mazurcile și polonezele sale reprezintă chiar și astăzi baza muzicii clasice naționale poloneze

🕯️2012: Sylvia Kristel 🇳🇱🎬 cunoscută mai ales pentru interpretarea rolului principal în 4 din cele 7 filme din seria Emmanuelle. A murit de cancer esofagian, la 60 de ani

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei

Calendar 🗒

🗒1604: Astronomul german Johannes Kepler a observat în constelația Ophiuchus Supernova din 1604 („Steaua lui Kepler”)

🗒1662: Charles al II-lea al Angliei a vândut orașul Dunkerque Franței pentru 40.000 de lire

🗒1713: Marele Război Nordic: Rusia a învins Suedia în bătălia de la Kostianvirta

🗒1771: La Milano are loc premiera operei Ascanio in Alba a compozitorului în vârstă de 15 ani Wolfgang Amadeus Mozart

🗒1777: Bătălia de la Saratoga: Trupele americane, comandate de generalul Gates, le-au învins pe cele britanice conduse de generalul Burgoyne

🗒1817: Este descoperit mormântul faraonului Seti I

🗒1878: În România este acreditat primul ambasador străin, în persoana contelui László Hoyos-Sprinzenstein, reprezentantul Austro-Ungariei

🗒1912: Bulgaria, Grecia și Serbia declară război Imperiului Otoman în Primul Război Balcanic

🗒1931: Al Capone a fost condamnat pentru evaziune fiscală și închis pentru 11 ani

🗒1933: În urma preluării puterii de către naziști în Germania, Albert Einstein s-a refugiat în SUA

🗒1956: În jocul secolului la șah, viitorul campion mondial în vârstă de 13 ani, Bobby Fischer, îl învinge pe Donald Byrne în runda a opta a turneului memorial Rosenwald de la New York

🗒1957: Albert Camus primește Premiul Nobel pentru Literatură

🗒1979: Maica Tereza primește Premiul Nobel pentru Pace datorită acțiunilor de sprijinire a săracilor din Calcutta

🗒1989: Un cutremur violent de 7,1 pe scara Richter lovește San Francisco

🗒2009: Pentru a atrage atenția asupra problemelor țării sale cu creșterea nivelului mării ca urmare a încălzirii globale, președintele Maldivelor, Mohamed Nasheed, organizează o ședință de cabinet organizată sub apă pe fundul mării, care atrage atenția presei

