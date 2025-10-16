16 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Tim Robbins împlinește 67 de ani. Un an de la decesul lui Liam Payne

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 16 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tim Robbins este un actor, regizor, scenarist și producător american cunoscut atât pentru talentul său artistic, cât și pentru implicarea sa socială. Născut pe 16 octombrie 1958, în West Covina, California, Robbins a devenit celebru pentru roluri puternice în filme precum The Shawshank Redemption (1994), unde l-a interpretat pe Andy Dufresne, și Mystic River (2003), pentru care a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Pe lângă cariera de actor, Robbins s-a remarcat și ca regizor, cel mai notabil film al său fiind Dead Man Walking (1995), cu Susan Sarandon și Sean Penn, o dramă intensă despre pedeapsa cu moartea, care i-a adus aprecieri critice și nominalizări importante. Este un susținător vocal al drepturilor omului, justiției sociale și libertății de exprimare. Implicarea sa în politică și activism l-a făcut o figură respectată nu doar în lumea filmului, ci și în spațiul public american.

Liam Payne a fost un cântăreț și compozitor britanic, cunoscut la nivel mondial ca membru al trupei One Direction. Născut pe 29 august 1993, în Wolverhampton, Anglia, și-a început cariera în 2010, odată cu participarea la emisiunea The X Factor. Acolo, a fost cooptat în grupul One Direction, alături de Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson și Niall Horan, formație ce avea să devină un fenomen global. După succesul răsunător al trupei, Liam și-a lansat cariera solo, abordând un stil muzical diferit, cu influențe din pop și R&B. Printre piesele sale de succes se numără Strip That Down, Bedroom Floor și Familiar. A fost implicat în cauze caritabile și a folosit platforma sa pentru a sprijini sănătatea mintală și alte inițiative sociale. Din păcate, cariera și viața lui s-au încheiat tragic. Liam Payne a murit pe 16 octombrie 2024, la vârsta de 31 de ani, în urma unei căderi accidentale de pe balconul unui hotel din Buenos Aires, Argentina. Moartea sa a fost un șoc pentru fani din întreaga lume, marcând o pierdere profundă în lumea muzicii pop.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1854: Oscar Wilde 🇬🇧🇫🇷✒️ a publicat versuri, povestiri (Prințul fericit și alte povestiri, 1888), eseuri (The Soul of Man under Socialism, 1891). Romanul „Portretul lui Dorian Gray” (The Picture of Dorian Gray, 1891), cea mai importantă operă a sa, este o ilustrare pregnantă a principiilor sale estetice. A murit la 46, de meningită

🎂1886: David Ben Gurion 🇮🇱🗣 unul din principalii conducători și ideologi ai mișcării sioniste, de autodeterminare a poporului evreu, și ctitor al Statului Israel. A fost cel dintâi prim ministru al Israelului

🎂1888: Eugene O’Neill 🇺🇸✒️ dramaturg, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1936

🎂1925: Angela Lansbury 🇬🇧🇺🇸🎬 a cunoscut faima mondială ca scriitoarea și detectiva Jessica Fletcher în serialul Murder, She Wrote, care a rulat timp de 12 sezoane până în 1996, devenind unul dintre cele mai longevive și mai populare seriale polițiste din istoria televiziunii

🎂1938: Gabi Luncă 🇷🇴🎤 În 1955 înregistrează prima dată la Radiodifuziunea Română, unde debutează cu melodia „Pe deasupra casei mele”, acompaniată de Orchestra de muzică populară Radio. În 1959 este invitată de Ionel Budișteanu să înregistreze primele piese la Electrecord: Am un pom în bătătură și M-am jurat că nu mai beau

🎂1942: Marin Tufan 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională la Campionatul Mondial din Mexic, 1970

🎂1946: Suzanne Somers 🇺🇸✒️🎬 Three’s Company (1977 – 1984). A scris peste 25 de cărți

🎂1958: Tim Robbins 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar Mystic River (2003). Alte roluri majore: The Shawshank Redemption (1994), Jacob’s Ladder (1990), War of the Worlds (2005)

🎂1978: Erik Lincar 🇷🇴⚽️

🎂1984: Mihai Roman 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1793: Maria Antoaneta 🇫🇷♛ La 15 ani s-a măritat cu Ludovic al XVI-lea al Franței, devenind astfel regină a Franței. A murit executată prin ghilotinare, în toiul Revoluției Franceze, în 1793, sub acuzația de înaltă trădare, nedovedită însă

🕯️1935: Constantin I. Nottara 🇷🇴🎭 una dintre personalitățile cele mai de seamă ale teatrului românesc, tatăl compozitorului Constantin C. Nottara

🕯️1946: Hans Frank 🇩🇪🗣 guvernator general al Poloniei ocupate a fost acuzat, judecat și condamnat la moarte în procesele de la Nürnberg pentru rolul pe care l-a jucat în Holocaust

🕯️1946: Joachim von Ribbentrop 🇩🇪🗣 a îndeplinit funcția de ministru de externe al Germaniei. La procesul de la Nürnberg a fost acuzat crime de război și crime împotriva umanității, a fost condamnat, pedepsit cu moartea și executat

🕯️1946: Alfred Rosenberg 🇩🇪🗣 considerat drept inițiatorul unor importante elemente ideologice naziste, inclusiv teoria rasială, persecuția evreilor, Lebensraum, abolirea tratatului de la Versailles și opoziția față de arta modernă „degenerată”. A susținut și neopăgânismul. La procesele de la Nürnberg, a fost acuzat de crime de război, găsit vinovat, condamnat la moarte și executat prin spânzurare

🕯️1946: Julius Streicher 🇩🇪📰 fondatorul săptămânalului Der Stürmer, principalul organ de propagandă antisemită nazistă din Al Treilea Reich. A fost condamnat la moarte, prin spȃnzurare, împreună cu alți 10 inculpați, la procesul de la Nürnberg

🕯️1959: George Marshall 🇺🇸✩ laureat al Premiului Nobel pentru pace pe 1953 pentru Planul Marshall

🕯️2024: Liam Payne 🇬🇧🎤 One Direction. A căzut de la balconul camerei sale de hotel. Avea 31 de ani

Evenimente📋

📋🌍🍽 Ziua Mondială a alimentației

Calendar 🗒

🗒1384: Hedviga de Anjou este încoronată rege al Poloniei deși este femeie

🗒1793: Maria Antoaneta, soția lui Ludovic XVI al Franței este ghilotinată, sub acuzația de trădare

🗒1813: Cea de a șasea coaliție l-a atacat pe Napoleon la bătălia de la Leipzig, cea mai mare înfruntare din războaiele napoleoniene, în care au fost implicați peste 500.000 de soldați

🗒1834: Un puternic incendiu izbucnește la Palatul Westminster, distrugând mare parte din clădirile complexului, printre care și cele ale Camerei Lorzilor și Camerei Comunelor. Reconstrucția va avea să dureze aproape 40 de ani

🗒1843: William Rowan Hamilton a scris pentru prima oară formula fundamentală pentru cuaternioni pe marginea podului Broom din Dublin

🗒1905: În urma adoptării Legii Curzon, Bengalul este împărțit în două provincii, pe criterii religioase: Bengalul de Vest (hindus) și Bengalul de Est (musulman)

🗒1946: Inculpații condamnați la moarte în principalul proces de la Nürnberg au fost executați

🗒1964: China a detonat prima bombă nucleară, devenind astfel al cincilea stat cu armament nuclear după Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța

🗒1967: NATO a inaugurat cartierul general de la Bruxelles

🗒1978: Cardinalul Karol Józef Wojtyła din Cracovia, Polonia, a devenit Papa Ioan Paul al II-lea, devenind primul papă dintr-o țară slavă și primul papă neitalian în ultimii 400 de ani

🗒1993: România a devenit membru cu drepturi depline în mișcarea francofonă

🗒1998: Fostul dictator chilian Augusto Pinochet este arestat la Londra în baza unui mandat prin care s-a solicitat extrădarea sa în baza acuzațiilor de crimă

🗒2004: Radio3Net devine primul radio românesc care emite exclusiv pe internet

🗒2012: Doi români au furat, în două minute, 7 tablouri (picturi în ulei și acuarele) de la muzeul Kunsthal din Roterdam în valoare estimată de 18 milioane de euro; pânzele erau semnate de Picasso, Matisse, Monet și Gauguin

