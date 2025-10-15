15 OCTOMBRIE, calendarul zilei: David Trezeguet împlinește 48 de ani. Are loc încoronarea Regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 15 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

David Trezeguet este unul dintre cei mai prolifici atacanți francezi din istoria fotbalului. Născut pe 15 octombrie 1977, în Rouen, Franța, dar crescut în Argentina, Trezeguet și-a început cariera profesionistă la clubul argentinian Platense. Ulterior, s-a remarcat la AS Monaco, unde a câștigat titlul în Ligue 1 și a atras atenția marilor cluburi europene. Transferul său la Juventus, în anul 2000, a marcat începutul unei perioade de succes. A jucat timp de zece sezoane pentru “Bătrâna Doamnă”, înscriind peste 170 de goluri și devenind unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria clubului. Pe plan internațional, Trezeguet a fost eroul Franței în finala Euro 2000, marcând golul de aur în prelungiri împotriva Italiei. A făcut parte și din echipa care a câștigat Cupa Mondială din 1998. După retragerea din activitate, s-a implicat în proiecte legate de fotbal, fiind ambasador și promotor al sportului care l-a consacrat.

La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, a avut loc un moment istoric pentru România: încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari. Ceremonia a simbolizat recunoașterea unirii provinciilor istorice – Transilvania, Basarabia și Bucovina – cu Vechiul Regat, în urma Marii Uniri din 1918. Ferdinand, supranumit “Întregitorul”, a fost încoronat cu o coroană turnată din oțelul unui tun capturat în timpul Războiului de Independență, iar Regina Maria a purtat o coroană nouă, inspirată de cea a domnițelor românce. Evenimentul a fost încărcat de emoție, fast și simbolism, având loc în fața Catedralei Încoronării din Alba Iulia, special construită pentru acest moment. Încoronarea a întărit ideea unității naționale și a consacrat Alba Iulia drept un simbol al identității și suveranității românești.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂70 î.Hr.: Virgiliu 🇮🇹✒️ poet latin, autor al epopeii în versuri Aeneis („Eneida”), considerată epopeea națională a romanilor

🎂1608: Evangelista Torricelli 🇮🇹🌡 matematician, fizician și inventator primul care a măsurat presiunea atmosferică cu ajutorul barometrului cu mercur, aparat pe care l-a inventat în 1643

🎂1844: Friedrich Nietzsche 🇩🇪🇨🇭🇮🇹✒️ Lucrarea sa capitală, Also sprach Zarathustra („Așa grăit-a Zarathustra”), va apărea în 1885. În 1888 se mută la Torino, unde va desăvârși operele Götzen-Dämmerung („Amurgul idolilor”) și Ecce Homo. În ziua de 3 ianuarie 1889, în piața Carlo Alberto din Torino, asistând la biciuirea sălbatică și agonia unui cal în plină stradă, are prima criză de nebunie, în cursul căreia are manifestări delirante, considerându-se Dionysos sau Iisus. Este îngrijit până la sfârșitul vieții de sora sa, Elisabeth Foerster Nietzsche

🎂1874: Constantin I. Parhon 🇷🇴🩺 demnitar comunist, medic endocrinolog și neuropsihiatru, a îndeplinit funcția de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale (șeful statului) în perioada 13 aprilie 1948 – 2 iunie 1952

🎂1893: Carol al II-lea 🇷🇴♛ al treilea rege al României

🎂1903: Gheorghe Focșa 🇷🇴🛖 etnolog, unul din întemeietorii Muzeului Satului din București și directorul acestuia timp de 30 ani

🎂1920: Mario Puzo 🇺🇸✒️ câștigător a două premii Oscar, cunoscut pentru romanele sale despre mafie, și în special pentru „Nașul” (1969), roman care l-a consacrat și pe care l-a adaptat cinematografic, într-o trilogie foarte apreciată de criticii de film, împreună cu Francis Ford Coppola

🎂1921: Angelica Adelstein-Rozeanu 🇷🇴🇮🇱🏓 una din cele mai de succes jucătoare de tenis de masă din istoria acestui sport, fiind campioană mondială de 7 ori, între 1950 – 1956. A jucat tenis de masă de performanță în România și în Israel, fiind campioană națională a ambelor țări

🎂1923: Italo Calvino 🇮🇹✒️ printre cei mai apreciați romancieri ai secolului XX

🎂1948: Chris de Burgh 🇬🇧🎤 cel mai bine cunoscut pentru melodia „Lady in Red” din 1986

🎂1949: Tanya Roberts 🇺🇸🎬 cunoscută mai ales pentru rolul Juliei Rogers din ultimul sezon al serialului din anii ’70 Charlie’s Angels, Stacey Sutton în James Bond, A View to a Kill, și ca Midge Pinciotti în 81 de episoade din That ’70s Show

🎂1953: Tito Jackson 🇺🇸🎤 membru original al The Jackson 5

🎂1960: Gelu Tofan 🇷🇴🚗 fondatorul Tofan Grup Internațional, care în 2000 era cel mai mare producător independent de cauciucuri din Europa Centrală și de Est. În 2001 a vândut către Michelin cele două fabrici de anvelope Silvania Zalău și Victoria Florești, dar și firma de reșapare Tofan Recap – în urma unei tranzacții de 100 de milioane $. A murit de cancer pancreatic, la 61 de ani

🎂1968: Didier Deschamps 🇫🇷⚽️ La Mondialul 2018 din Rusia, a obținut titlul cu echipa Franței

🎂1971: Andrew Cole 🇬🇧⚽️

🎂1977: David Trezeguet 🇫🇷⚽️

🎂1981: Keyshia Cole 🇺🇸🎤

🎂1984: Dacian Varga 🇷🇴⚽️

🎂1988: Patricia Vizitiu 🇷🇴🤾🏻

Decese 🕯

🕯️1917: Mata Hari 🇳🇱💬 dansatoare, spioană în serviciul Germaniei în timpul Primului Război Mondial

🕯️1946: Hermann Göring 🇩🇪☆ comandant militar, al doilea în ierarhia partidului național-socialist și a celui de-al Treilea Reich, după Hitler, și comandantul aviației militare, Luftwaffe. S-a sinucis în celula închisorii unde era deținut

🕯️2018: Paul Allen 🇺🇸💻 co-fondator Microsoft

🕯️2019: Tamara Buciuceanu-Botez 🇷🇴🎭🎬 „Doamna comediei românești” a jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din Liceenii. A trăit 90 de ani

🕯️2023: Suzanne Somers 🇺🇸✒️🎬 Three’s Company (1977 – 1984). A scris peste 25 de cărți

Evenimente📋

📋👵🏻 Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural; în România s-a sărbătorit prima dată în 1996

📋🧑🏻‍🦯‍➡️🦯 Ziua internaţională a nevăzătorilor (denumită şi „Ziua bastonului alb”). O zi a nevăzătorilor se marchează şi la 13 noiembrie

📋🫱🧼 Ziua Mondială a spălatului pe mâini (Global Handwashing Day)

Calendar 🗒

🗒1529: Asediul Vienei se încheie când Austria înfrânge forțele invadatoare otomane, punând capăt expansiunii sale europene

🗒1582: Începe adoptarea calendarului gregorian, ducând în cele din urmă la adoptarea aproape universală

🗒1783: Étienne Montgolfier a fost primul om care s-a ridicat de pe Pământ cu un balon cu aer cald, construit de frații Montgolfier

🗒1793: Regina Maria Antoaneta a Franței este judecată și condamnată pentru trădare

🗒1815: Napoleon I al Franței își începe exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic

🗒1917: Dansatoarea olandeză Mata Hari este executată de Franța pentru spionaj

🗒1922: La Alba Iulia, are loc încoronarea Regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria a României

🗒1928: „Graf Zeppelin” este primul dirijabil care a traversat Atlanticul, de la New York la Berlin

🗒1969: 250.000 de oameni protestează la Washington, DC împotriva războiului din Vietnam

🗒2001: Prim-ministrul japonez Junichiro Koizumi a cerut scuze Coreei de Sud pentru atrocitățile comise de japonezi în timpul ocupației din Coreea, 1910-1945

🗒2003: Prima misiune chineză în spațiu, Shenzhou 5; China a trimis o capsulă spațială având la bord un astronaut – Yang Liwei

🗒2011: Proteste globale izbucnesc în 951 de orașe din 82 de țări. Protestul a fost prima dată solicitat de platforma spaniolă ¡Democracia Real Ya! și aprobat de oameni din întreaga lume. Motivele au fost variate, dar mai ales a vizat inegalitatea economică în creștere, influențe corporative asupra guvernelor

