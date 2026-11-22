Arheologii din Ungaria au descoperit un tezaur de monede celtice. Această descoperire a avut loc înainte de proiectul de construcție al unei stații electrice.

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Tezaurul este format din peste 200 de monede celtice din argint, vechi de peste 2.000 de ani. Specialiștii estimează că este una dintre cele mai mari descoperiri de acest gen din regiune, din ultimele decenii.

Săpăturile au fost efectuate în vestul Ungariei, în perioada 2023-2025, în vederea construirii unei stații electrice, potrivit unui comunicat al companiei energetice E.ON. Tezaurul datează din intervalul cuprins între sfârșitul secolului al II-lea î.Hr. și începutul secolului I î.Hr.

Ansamblul de monede cântărește aproximativ două kilograme. Pe piața actuală, valoarea argintului brut depășește 2.000 de dolari, dar, datorită rarității și importanței sale istorice, tezaurul este, în realitate, neprețuit, se mai arată în comunicatul citat de livescience.com.

Odinioară, locul a făcut parte dintr-o fermă, iar lucrările agricole de arat au scos la iveală, în ultimele decenii, mai multe monede izolate, se mai precizează în comunicat.

Dar, în timpul celor mai recente săpături, arheologii au descoperit inițial câteva monede, după care au cercetat zona cu detectoare de metale, fapt care i-a condus la un adevărat monetar. Comoara fusese depozitată într-un mic vas de ceramică, îngropat la o adâncime de aproximativ 40 de centimetri.

„Aceasta este o raritate în Europa”, a declarat Eszter Kreiter, arheolog în cadrul Institutului Național de Arheologie din Ungaria, în cadrul unei conferințe de presă. Ea a adăugat că ultima descoperire de acest gen a avut loc în Ungaria la sfârșitul anilor ’60.

Monedele din argint din tezaur sunt realizate după modelul tetradrahmelor grecești, un tip foarte vechi de monedă mare din argint, introdus la sfârșitul secolului al VI-lea î.Hr.

Exemplarele recent descoperite, care copiază tetradrahmele celtice, aparțin unui tip cunoscut sub denumirea de „Velem”, denumire provenită de la Velem-Szent Vid, o așezare celtică fortificată situată pe un deal, sau „oppidum”. Monede similare au fost descoperite în acest sit, situat la aproximativ 10 mile (15 kilometri) spre vest.

Pe o parte, fiecare monedă prezintă un cap stilizat, reprezentându-l, probabil, pe zeul grec Apollo, iar pe cealaltă parte este înfățișat un călăreț cu coif, alături de calul său.

Săpăturile au scos la iveală dovezi ale unei locuiri a sitului care se întinde pe o perioadă de peste 7.000 de ani, au precizat oficialii în comunicat. Printre artefacte se mai numără și o daltă din piatră șlefuită, veche de aproape 7.000 de ani, folosită pentru prelucrarea lemnului, precum și o mărgică din sticlă cu un model de tip „ochi de păun”, care pare să fi făcut parte dintr-o bijuterie datând din secolul al VI-lea sau al VII-lea î.Hr.

Legătura cu România

Într-un articol publicat în Journal of Roman Studies, expertul britanic în monede Christopher Howgego, curator onorific și profesor emerit de numismatică greacă și romană la Universitatea din Oxford, a afirmat că triburile celtice din Bazinul Carpatic, aflat astăzi pe teritoriul Ungariei și al României, au început să bată propriile monede de argint după ce mercenarii celți au luat contact cu acestea în timp ce serveau în armatele elenistice din Grecia și Macedonia.

Howgego a scris că monedele celtice, inspirate din cele grecești, includeau adaptări ale portretelor grecești clasice, precum și motive celtice distinctive. Aceste tetradrahme, care imitau modelele originale, aveau o valoare foarte mare pentru cei care le-au creat, motiv pentru care erau folosite rareori în tranzacțiile cotidiene. În schimb, erau adesea tezaurizate ca formă de avuție sau îngropate sub formă de ofrande rituale.