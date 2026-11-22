Tradiția de a arunca bani în Fontana di Trevi din Roma este un ritual turistic celebru. Se bazează pe credința că aruncarea unei monede peste umăr garantează întoarcerea în Orașul Etern. Turistul se poziționează cu spatele la fântână, apoi aruncă moneda, cu mâna dreaptă, peste umărul stâng.

Ritualul provine din obiceiurile romanilor antici. Aceștia aruncau monede în izvoare și fântâni pentru a îmbuna zeii apelor și a avea parte de o călătorie sigură.

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Peste 1,2 milioane de euro au fost strânse din monedele aruncate în fântână

Până în data de 30 septembrie 2026, peste 1,2 milioane de euro au fost strânse din monedele aruncate în fântână.

Fondurile au fost direcționate către programe sociale derulate de organizația Caritas Roma, notează Roma Today.

Protocolul a fost reînnoit pentru încă trei ani prin rezoluția nr. 401 a Consiliului Capitolin din 7 decembrie 2023. Prevede ca fondurile strânse din colectarea de monede în bazinul fântânii să fie utilizate pentru activități caritabile și sociale.

5 programe de intervenție socială

Resursele sunt împărțite în cinci domenii principale.

Lupta împotriva sărăciei alimentare – sprijină cantinele sociale Giovanni Paolo II și Don Luigi Di Liegro și Empori della Solidarietà (Magazinele Solidarității). Oferă asistență persoanelor și familiilor aflate în nevoie.

În ceea ce privește sărăcia și singurătatea , fondurile finanțează îngrijirea la domiciliu, sprijinul relațional, sprijinul financiar și activitățile grupurilor itinerante de noapte pentru persoanele cele mai izolate și vulnerabile.

, fondurile finanțează îngrijirea la domiciliu, sprijinul relațional, sprijinul financiar și activitățile grupurilor itinerante de noapte pentru persoanele cele mai izolate și vulnerabile. Lupta împotriva sărăciei în materie de sănătate se concentrează pe adăpostul Don Luigi Di Liegro, situat în centrul de sănătate și asistență socială Villa Glori.

Adăpostul este destinat persoanelor cu HIV/SIDA și cu afecțiuni deosebit de vulnerabile.

În ceea ce privește locuințele, fondurile sprijină proiecte traiul semi-independent, Housing First și externarea supravegheată.

Nu în ultimul rând, la nivel educațional și de tineret sunt finanțate inițiative destinate copiilor și familiilor, inclusiv Spațiul de joacă Ohana și Grădinița Tanaliberamondo.