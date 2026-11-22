Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șapte spitale din Maramureș, de la Baia Mare la Borșa, unde a discutat cu personalul medical despre problemele din sistem, investițiile realizate și măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității.În urma vizitei, ministrul a remarcat dotările Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare, a lăudat organizarea Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus și a anunțat schimbarea conducerii Spitalului de Recuperare Borșa.

La Baia Mare, Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”, unde a remarcat rezultatele investițiilor realizate de Ministerul Sănătății și autoritățile județene, cu fonduri europene și de la bugetul local.

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Rogobete a apreciat curățenia din cele două unități medicale și organizarea activității, iar la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” a remarcat dotările centrului de imagistică și diagnostic.

„La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” am văzut unul dintre cele mai performante centre de imagistică și diagnostic din România. Datorită investițiilor din ultimii doi ani, spitalul dispune de PET-CT, SPECT-CT, RMN și computer tomograf. Pentru pacienții din Maramureș, aceste dotări înseamnă acces la investigații complexe mai aproape de casă”, a transmis Alexandru Rogobete.

Rogobete anunță că Spitalul Județean din Baia Mare va avea un al doilea accelerator liniar de radioterapie

Tot la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Rogobete a anunțat o nouă investiție în tratarea pacienților oncologici. Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a aprobat peste 20 de milioane de lei pentru achiziția unui al doilea accelerator liniar de radioterapie.

Potrivit ministrului, noul echipament va crește capacitatea de tratament a spitalului, iar pacienții oncologici din Maramureș și din județele învecinate vor avea acces la radioterapie în apropierea locuinței.

„Mai mulți pacienți oncologici din Maramureș și din județele învecinate vor putea face radioterapie la Baia Mare. Când ai de parcurs un tratament cu ședințe repetate, contează mult să poți ajunge mai ușor la spital și să te întorci acasă, la familie”.

Ce a discutat ministrul Sănătății la spitalele din Cavnic și Sighetu Marmației

În continuarea vizitei, ministrul Sănătății s-a întâlnit cu primarul și cu echipa Spitalului de Psihiatrie Cavnic. La Spitalul Municipal Sighetu Marmației, acesta a vizitat corpurile renovate și a discutat cu personalul medical. Rogobete a spus că va ține cont de propunerile medicilor în următoarele modificări legislative.

„Cavnic și Sighetu Marmației. La Cavnic m-am întâlnit cu primarul și cu echipa Spitalului de Psihiatrie Cavnic. La Spitalul Municipal Sighetu Marmației am vizitat corpurile renovate. Voi ține cont de propunerile medicilor în următoarele modificări legislative”.

Ministrul Sănătății laudă Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus: „Un exemplu de performanță”

La Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, oficialul a întâlnit medici tineri, din mai multe specialități, care își doresc să dezvolte serviciile medicale în această unitate. Rogobete a apreciat organizarea spitalului și activitatea echipei medicale, pe care a descris-o drept un exemplu pentru unitățile medicale de acest tip din România.

„Este cel mai bine organizat spital orășenesc dintre cele pe care le-am vizitat și un exemplu de performanță pentru spitalele orășenești din România”.

Rogobete anunță schimbări la Spitalul de Recuperare Borșa

Ultima oprire a ministrului a fost la Spitalul de Recuperare Borșa, unde a discutat cu personalul medical și a cerut demisia conducerii actuale. Rogobete a anunțat că săptămâna viitoare va numi un nou manager și un nou director medical.

„Borșa. La Spitalul de Recuperare Borșa am ascultat personalul medical și am cerut demisia conducerii actuale. Săptămâna viitoare voi numi un nou manager și un nou director medical, pentru a restabili dialogul cu echipele și buna funcționare a spitalului”.

În finalul mesajului, Alexandru Rogobete a mulțumit autorităților locale, conducerilor spitalelor și personalului medical pentru discuții și pentru propunerile prezentate.