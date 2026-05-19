Prima pagină » Actualitate » România riscă să rateze aproape 17 miliarde de euro. Miruță acuză ministerul lui Nazare că blochează programul SAFE

România riscă să rateze aproape 17 miliarde de euro. Miruță acuză ministerul lui Nazare că blochează programul SAFE

Olga Borșcevschi
România riscă să rateze aproape 17 miliarde de euro. Miruță acuză ministerul lui Nazare că blochează programul SAFE
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

România mai are doar 12 zile pentru a finaliza procedurile necesare accesării programului european SAFE, însă acordul de finanțare cu Comisia Europeană nu este încă semnat, susține ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un interviu în Libertatea.

Unde ar urma să fie folosite cele aproape 17 miliarde de euro

Potrivit ministrului Apărării, este vorba despre o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro destinată sistemului de apărare și ordine publică din România, dar și unor proiecte majore de infrastructură, inclusiv porțiuni din autostrăzile A7 și A8 din Moldova.

„Ministerul de Finanțe nu a semnat încă contractul de finanțare cu Comisia Europeană”, a spus Miruță.

Mai mult, a adăugat Miruță, ministerul Finanțelor nu a aprobat nici creditele de angajament necesare pentru ca Armata să poată continua procedurile de semnare a contractelor de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro.

Miruță, o nouă replică în scandalul Romarm Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția

Miruță, o nouă replică în scandalul Romarm Le-am apăsat exact buba unde ascundeau infecția

La solicitarea Libertatea, Comisia Europeană a transmis luni, 18 mai, că este pregătită să semneze acordul prin care România ar urma să primească aproape 17 miliarde de euro, imediat „ce statul membru este gata”.

Ministrul Apărării a avertizat că întârzierile birocratice pot duce la pierderea unor contracte incluse în programul SAFE, dacă situația nu este rezolvată până săptămâna viitoare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

RELIGIE 21 mai, ziua în care românii celebrează trei sărbători. Este vorba de o coincidență rară în calendar, care depinde strict de Paște
18:10
21 mai, ziua în care românii celebrează trei sărbători. Este vorba de o coincidență rară în calendar, care depinde strict de Paște
FLASH NEWS S-a ales praful de marea promisiune electorală a lui Fritz privind lupta cu interlopii din Timișoara. Palatul Marshall a fost cumpărat de clanul Cârpaci
17:59
S-a ales praful de marea promisiune electorală a lui Fritz privind lupta cu interlopii din Timișoara. Palatul Marshall a fost cumpărat de clanul Cârpaci
FLASH NEWS Românilor care muncesc în SUA li se recunoaşte vechimea în muncă obţinută peste graniţă
17:48
Românilor care muncesc în SUA li se recunoaşte vechimea în muncă obţinută peste graniţă
EXCLUSIV Ce au răspuns românii la întrebarea: „Sunteți de acord ca România să se împrumute 17 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE?”
17:45
Ce au răspuns românii la întrebarea: „Sunteți de acord ca România să se împrumute 17 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE?”
JUSTIȚIE CSM lansează al şaselea apel către Guvern pentru adoptarea unor măsuri care să evite colapsul justiţiei
16:59
CSM lansează al şaselea apel către Guvern pentru adoptarea unor măsuri care să evite colapsul justiţiei
FLASH NEWS Mașină cuprinsă de flăcări pe A1 București-Pitești. Incendiu la kilometrul 66, trafic blocat spre Pitești
16:52
Mașină cuprinsă de flăcări pe A1 București-Pitești. Incendiu la kilometrul 66, trafic blocat spre Pitești
Mediafax
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Click
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Calea Lactee „a înghițit” o galaxie numită Loki, iar astronomii au descoperit acum resturile sale
ULTIMA ORĂ Avionul lui Putin a aterizat în China. Când se va întâlni liderul de la Kremlin cu Xi Jinping
18:33
Avionul lui Putin a aterizat în China. Când se va întâlni liderul de la Kremlin cu Xi Jinping
FLASH NEWS Două tinere românce sunt date dispărute în Germania. Clădirea în care se aflau a fost pusă la pământ de o explozie
18:33
Două tinere românce sunt date dispărute în Germania. Clădirea în care se aflau a fost pusă la pământ de o explozie
ACUZAȚII Fiul fondatorului Mango, audiat în ancheta privind moartea tatălui său. Cazul Isak Andic rămâne sub investigație în Spania
18:08
Fiul fondatorului Mango, audiat în ancheta privind moartea tatălui său. Cazul Isak Andic rămâne sub investigație în Spania
FLASH NEWS Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București: Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează!
18:05
Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București: Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează!
TENSIUNI Ucraina pregătește atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei, potrivit serviciilor ruse
18:01
Ucraina pregătește atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei, potrivit serviciilor ruse
ȘTIINȚĂ O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară
17:56
O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară

Cele mai noi

Trimite acest link pe