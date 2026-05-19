România riscă să rateze aproape 17 miliarde de euro. Miruță acuză ministerul lui Nazare că blochează programul SAFE

România mai are doar 12 zile pentru a finaliza procedurile necesare accesării programului european SAFE, însă acordul de finanțare cu Comisia Europeană nu este încă semnat, susține ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un interviu în Libertatea.

Unde ar urma să fie folosite cele aproape 17 miliarde de euro

Potrivit ministrului Apărării, este vorba despre o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro destinată sistemului de apărare și ordine publică din România, dar și unor proiecte majore de infrastructură, inclusiv porțiuni din autostrăzile A7 și A8 din Moldova.

„Ministerul de Finanțe nu a semnat încă contractul de finanțare cu Comisia Europeană”, a spus Miruță.

Mai mult, a adăugat Miruță, ministerul Finanțelor nu a aprobat nici creditele de angajament necesare pentru ca Armata să poată continua procedurile de semnare a contractelor de înzestrare în valoare de peste 8 miliarde de euro.

La solicitarea Libertatea, Comisia Europeană a transmis luni, 18 mai, că este pregătită să semneze acordul prin care România ar urma să primească aproape 17 miliarde de euro, imediat „ce statul membru este gata”.

Ministrul Apărării a avertizat că întârzierile birocratice pot duce la pierderea unor contracte incluse în programul SAFE, dacă situația nu este rezolvată până săptămâna viitoare.

AUTORUL RECOMANDĂ: