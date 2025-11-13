Prima pagină » Actualitate » 261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.

261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.

Luiza Dobrescu
13 nov. 2025, 13:31, Actualitate
261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
Galerie Foto 4

Georgiana Pascu a sesizat Ministerul Sănătăţii şi poliţia în urma unei vizite inopinate pe care activista a făcut-o într-un centru destinat persoanelor cu dizabilităţi din Târnăveni, Mureş. Aceasta a găsit 261 de persoane „închise în condiţii greu de imaginat”. 

ONG-ista a trimis şi o scrisoare ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în care i-a adus la cunoştinţă condiţiile inumane în care erau instituţionalizaţi nişte oameni cu probleme de sănătate severe.

„În weekend am vizitat inopinat spitalul în care stau închiși 261 de pacienți în condiții greu de imaginat pentru România – anul 2025. Aseară i-am scris domnului ministru al sănătății, în completarea mesajelor trimise vineri pe WhatsApp. Situația de la Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni este teribil de gravă și oamenii de acolo au nevoie de susținerea tuturor. Exact în urma cu 2 ani – un raport CRJ – era pe masa tuturor dar au răspuns că vor rezolva și acolo am rămas. Între timp alți 25 de pacienți au murit de bronhopneumonie, asfixie mecanică sau alte cauze legate de neglijență. Încă mai pot fi salvați 261 de pacienți care sunt ținuți captivi în condiții inumane, legați ilegal, izolați, privați de libertate în mod arbitrar de zeci de ani. Saloanele au paturi cât vezi cu ochii – zeci până la 100, murdare, pacienții spălau vineri dimineața la 6 – câteva toalete infecte, paturile sunt lipite între ele, saltele murdare sau învelite în plastic, pacienți legați, închiși în afara legii, unii lăsați dezbrăcați în văzul tuturor.

În saloane murdare și reci, fără igienă, fără haine, fără speranță.

Legea interzice instituționalizarea sau internarea pe viață a persoanelor cu dizabilități psihosociale, dar aparent statul prin autoritățile locale preferă să țină captivi pentru bani și locuri de muncă. Ar fi teribil de trist ca răspunsul să fie că iar așteptăm rezultatul anchetelor penale și a condamnării la CEDO”, a scris Georgiana Pascu, pe facebook.

Aceasta a publicat şi scrisoarea pe care i-a trimis-o ministrului Rogobete şi în care a povestit ce a găsit în centrul de la Târnăveni.

În urma sesizărilor Georgianei Pascu, şi poliţia din Mureş a deschis un dosar de cercetare pentru „neglijenţă în serviciu”.

„Poliţia Mureş informează că la data de 8 noiembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat de reprezentanţii unei autorităţi autonome cu atribuţii în protejarea, promovarea şi monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, precum şi de o organizaţie neguvernamentală de profil, cu privire la posibile nereguli constatate în urma unei vizite de monitorizare efectuate la secţia de psihiatrie a unei unităţi medicale din Târnăveni.

În baza sesizării, o echipă de poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale a mers la sediul spitalului din Târnăveni, unde au început verificări şi acţiuni specifice pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru administrarea probelor necesare.

De asemenea, pentru asigurarea cadrului legal necesar continuării tuturor activităţilor specifice, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu”, sub supravegherea şi coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni”, transmit poliţiştii din Mureş.

Georgiana Pascu a fost premiată de Departamentul de Stat al SUA, la începutul acestui an, pentru faptul că și-a dedicat cariera promovării accesului la responsabilitate și la recunoașterea drepturilor omului pentru copiii și adulții instituționalizați cu dizabilități psihosociale și intelectuale.

„Prin vizite de monitorizare, cercetare, formare și advocacy juridic și media, ea lucrează alături de profesioniști din domeniul juridic și psihosocial, pentru a sprijini dezinstituționalizarea și drepturile persoanelor cu dizabilități.

În ultimii 25 de ani, Pascu a asigurat drepturi și tratament sigur pentru mii de copii și adulți cu dizabilități din România. Ea a avut un rol esențial în adoptarea primei legi pentru monitorizarea vizitelor în instituțiile de îngrijire din regiune. Pascu a fost, de asemenea, membră a echipei care a documentat un caz emblematic privind drepturile persoanelor cu handicap din România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, referitor la maltratarea și, în final, decesul lui Valentin Campeanu, un orfan cu dizabilități mintale grave, în timp ce se afla într-un centru de îngrijire de stat”, a transmis U.S. Deapartment of State, pe facebook.

Georgiana Pascu este laureată a Premiului Internațional Women of Courage (IWOC) 2025, distincţie care i-a fost oferită de Melania Trump şi Marco Rubio, prin U.S. Department of State.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Crin Antonescu, mesaj către Georgiana Pascu:”Oameni ca tine, care lucrează în liniște pentru binele comun, sunt adevărații eroi ai societății noastre”

Georgiana PASCU, românca premiată de Departamentul de Stat al SUA pentru curaj și activism în sprijinul persoanelor cu dizabilități

Citește și

EXTERNE Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
14:09
Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
EXTERNE Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
13:14
Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
UTILE Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”
13:01
Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”
ULTIMA ORĂ Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
12:56
Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
VIDEO Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
12:53
Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Sean Rad, fondatorul Tinder. „Întâlnirea unor oameni noi este o nevoie umană fundamentală”
NEWS ALERT Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB
14:12
Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
14:00
Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
FLASH NEWS Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
13:57
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
ECONOMIE Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
13:46
Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
EXCLUSIV “Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
13:42
“Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
ULTIMA ORĂ Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
13:27
Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”