261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.

Georgiana Pascu a sesizat Ministerul Sănătăţii şi poliţia în urma unei vizite inopinate pe care activista a făcut-o într-un centru destinat persoanelor cu dizabilităţi din Târnăveni, Mureş. Aceasta a găsit 261 de persoane „închise în condiţii greu de imaginat”.

ONG-ista a trimis şi o scrisoare ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în care i-a adus la cunoştinţă condiţiile inumane în care erau instituţionalizaţi nişte oameni cu probleme de sănătate severe.

„În weekend am vizitat inopinat spitalul în care stau închiși 261 de pacienți în condiții greu de imaginat pentru România – anul 2025. Aseară i-am scris domnului ministru al sănătății, în completarea mesajelor trimise vineri pe WhatsApp. Situația de la Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni este teribil de gravă și oamenii de acolo au nevoie de susținerea tuturor. Exact în urma cu 2 ani – un raport CRJ – era pe masa tuturor dar au răspuns că vor rezolva și acolo am rămas. Între timp alți 25 de pacienți au murit de bronhopneumonie, asfixie mecanică sau alte cauze legate de neglijență. Încă mai pot fi salvați 261 de pacienți care sunt ținuți captivi în condiții inumane, legați ilegal, izolați, privați de libertate în mod arbitrar de zeci de ani. Saloanele au paturi cât vezi cu ochii – zeci până la 100, murdare, pacienții spălau vineri dimineața la 6 – câteva toalete infecte, paturile sunt lipite între ele, saltele murdare sau învelite în plastic, pacienți legați, închiși în afara legii, unii lăsați dezbrăcați în văzul tuturor. În saloane murdare și reci, fără igienă, fără haine, fără speranță. Legea interzice instituționalizarea sau internarea pe viață a persoanelor cu dizabilități psihosociale, dar aparent statul prin autoritățile locale preferă să țină captivi pentru bani și locuri de muncă. Ar fi teribil de trist ca răspunsul să fie că iar așteptăm rezultatul anchetelor penale și a condamnării la CEDO”, a scris Georgiana Pascu, pe facebook.

Aceasta a publicat şi scrisoarea pe care i-a trimis-o ministrului Rogobete şi în care a povestit ce a găsit în centrul de la Târnăveni.

În urma sesizărilor Georgianei Pascu, şi poliţia din Mureş a deschis un dosar de cercetare pentru „neglijenţă în serviciu”.

„Poliţia Mureş informează că la data de 8 noiembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat de reprezentanţii unei autorităţi autonome cu atribuţii în protejarea, promovarea şi monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, precum şi de o organizaţie neguvernamentală de profil, cu privire la posibile nereguli constatate în urma unei vizite de monitorizare efectuate la secţia de psihiatrie a unei unităţi medicale din Târnăveni. În baza sesizării, o echipă de poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale a mers la sediul spitalului din Târnăveni, unde au început verificări şi acţiuni specifice pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru administrarea probelor necesare. De asemenea, pentru asigurarea cadrului legal necesar continuării tuturor activităţilor specifice, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu”, sub supravegherea şi coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni”, transmit poliţiştii din Mureş.

Georgiana Pascu a fost premiată de Departamentul de Stat al SUA, la începutul acestui an, pentru faptul că și-a dedicat cariera promovării accesului la responsabilitate și la recunoașterea drepturilor omului pentru copiii și adulții instituționalizați cu dizabilități psihosociale și intelectuale.

„Prin vizite de monitorizare, cercetare, formare și advocacy juridic și media, ea lucrează alături de profesioniști din domeniul juridic și psihosocial, pentru a sprijini dezinstituționalizarea și drepturile persoanelor cu dizabilități. În ultimii 25 de ani, Pascu a asigurat drepturi și tratament sigur pentru mii de copii și adulți cu dizabilități din România. Ea a avut un rol esențial în adoptarea primei legi pentru monitorizarea vizitelor în instituțiile de îngrijire din regiune. Pascu a fost, de asemenea, membră a echipei care a documentat un caz emblematic privind drepturile persoanelor cu handicap din România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, referitor la maltratarea și, în final, decesul lui Valentin Campeanu, un orfan cu dizabilități mintale grave, în timp ce se afla într-un centru de îngrijire de stat”, a transmis U.S. Deapartment of State, pe facebook.

Georgiana Pascu este laureată a Premiului Internațional Women of Courage (IWOC) 2025, distincţie care i-a fost oferită de Melania Trump şi Marco Rubio, prin U.S. Department of State.

