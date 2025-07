27 IULIE, calendarul zilei: Smiley împlinește 42 de ani/ Vincent van Gogh se împușcă și moare două zile mai târziu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 27 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, s-a născut pe 27 iulie 1983 în Pitești. Este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți, compozitori și producători din România, apreciat pentru stilul său modern, ce combină pop, dance și elemente de R&B. Cariera sa a început în anii 2000, ca membru al trupei “Simplu”, iar ulterior și-a construit un parcurs solo de succes, lansând hituri ca Acasă, Pierdut Buletin sau Oarecare. Smiley este cunoscut și pentru rolul său de jurat în emisiunea “Vocea României”, unde inspiră și susține noi talente. Smiley este apreciat și ca producător, colaborând cu numeroși artiști români. În anul 2023, s-a căsătorit cu Gina Pistol și au împreună o fiică, Josephine Ana Maria.

Vincent van Gogh, unul dintre cei mai influenți pictori post-impresioniști, a avut o viață marcată de tulburări interioare și suferință psihică. Pe 27 iulie 1890, în timp ce se afla în localitatea Auvers-sur-Oise, Franța, Van Gogh s-a împușcat în piept cu un pistol, într-un câmp din apropierea pensiunii unde locuia. Deși rănit grav, a reușit să se întoarcă singur în cameră. Medicii chemați nu au putut extrage glonțul, iar starea sa s-a înrăutățit. Vincent van Gogh a murit două zile mai târziu, pe 29 iulie 1890, la vârsta de 37 de ani, în prezența fratelui său Theo. La momentul morții, Van Gogh era aproape necunoscut. Ironia tragică face ca faima lui uriașă să vină abia după moarte, iar astăzi este considerat un simbol al artistului neînțeles, care a transformat suferința în artă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1824: Alexandre Dumas-fiul 🇫🇷✒️romancier și dramaturg, fiul lui Alexandre Dumas În 1848 este publicat romanul „La Dame aux camélias”, iar autorul devine celebru

🎂1835: Giosuè Carducci 🇮🇹✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1906

🎂1917: Bourvil (Andre Rainbourg) 🇫🇷🎬 a fost unul din marii actori și cântăreți francezi

🎂1941: Teoharie Coca-Cosma 🇷🇴🎙 a comentat finala de la Sevilla în 1986, una dintre cele mai respectate voci din audio-vizual

🎂1965: José Luis Chilavert 🇵🇾⚽️ portar cu 67 de goluri marcate

🎂1968: Julian McMahon 🇦🇺🎬 Charmed (1998 – 2006), Premonition (2007). A murit la 56, cancer

🎂1983: Smiley (Andrei Tiberiu Maria) 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️1844: John Dalton 🇬🇧⚗️ fizician și chimist, a făcut prima descriere a cecității cromatice (daltonism), de care suferea

🕯️1917: Emil Theodor Kocher 🇨🇭🩺 cunoscut pentru cercetările sale în domeniul chirurgiei glandei tiroide, pentru care i s-a decernat Premiul Nobel pentru Medicină în 1909

🕯️1970: Marioara Tănase 🇷🇴🎤 interpretă de muzică populară. A fost căsătorită cu tatăl Anamariei Prodan. A decedat într-un accident rutier, la doar 29 de ani. Este înmormântată în Cimitirul Bellu, Aleea Artiștilor

Evenimente📋

📋📖 Ziua Mondială a Cărților Vechi Johannes Gutenberg a inventat presa de tipar (1455). În spațiul românesc, tiparul a fost introdus în secolul al XVI-lea, iar prima carte a fost tipărită în 1508, „Liturghierul lui Macarie”

Calendar 🗒

🗒1793: Robespierre intră în „Comitetul Salvării Publice” și devine conducătorul acestuia. Va organiza un regim de teroare urmărind să realizeze idealul său de democrație bazat pe virtute: „fără virtute teroarea este înspăimântătoare, fără teroare virtutea este neputincioasă”

🗒1794: Robespierre este arestat după ce a încurajat executarea a peste 17.000 de „dușmani ai Revoluției”

🗒1865: România a aderat la Convenția telegrafică internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865 (27 iulie/8 august)

🗒1880: Trupele britanice sunt învinse de către afganii conduși de Mohammed Ayub Khan în bătălia de la Maiwand în al Doilea Război Anglo-Afgan

🗒1890: Vincent van Gogh se împușcă și moare două zile mai târziu

🗒1930: România a concesionat serviciul național de telefoane companiei americane „International Telephone and Telegraph Corp.”

🗒1940: Bugs Bunny își face debutul în scurt-metrajul (8 minute) animat „A Wild Hare”, distribuit de Warner Bros.

🗒1949: Zborul inițial al de Havilland Comet, primul avion cu reacție de linie comercială. Primul zbor cu pasageri avea loc la 2 mai 1952, pe ruta Londra – Johannesburg, iar ultimul în septembrie 1981

🗒1956: România devine membru UNESCO

🗒1968: Pink Floyd lansează în SUA albumul A Saucerful of Secrets

🗒1974: Afacerea Watergate: Camera Reprezentanților a SUA decide punerea sub acuzare a președintelui Nixon

🗒1990: Proclamarea suveranității Republicii Belarus

🗒1996: Jocurile Olimpice de la Atlanta, SUA: are loc un atentat cu bombă; două persoane au fost ucise și 111 rănite

🗒2012: Ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de vară de la Londra

