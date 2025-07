26 IULIE, calendarul zilei: Mick Jagger împlinește 82 de ani, Roger Taylor 76/ Moare Sinéad O’Connor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 26 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mick Jagger, născut pe 26 iulie 1943 în Dartford, Anglia, este una dintre cele mai emblematice figuri ale muzicii rock. Solistul trupei The Rolling Stones, Jagger este recunoscut pentru energia sa debordantă pe scenă, vocea distinctivă și carisma ce a redefinit statutul de star rock. Înființată în 1962, trupa “The Rolling Stones” a devenit rapid un simbol al rebeliunii și al contraculturii anilor ‘60, cu piese precum (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It Black sau Angie. Jagger, împreună cu chitaristul Keith Richards, a compus majoritatea hiturilor trupei, contribuind decisiv la succesul lor mondial. Mick Jagger a cochetat și cu actoria și a fost implicat în numeroase proiecte artistice. A fost distins cu titlul de cavaler (Sir) în 2003, recunoaștere a contribuției sale la cultura britanică. La 82 de ani, Jagger continuă să urce pe scenă cu aceeași vitalitate care l-a făcut celebru, dovedind că rockul nu are vârstă.

Roger Taylor s-a născut pe 26 iulie 1949 în Norfolk, Anglia, şi este celebrul baterist al legendarei trupe “Queen”. Cunoscut pentru stilul său energic și versatil, Taylor a contribuit semnificativ nu doar ca percuționist, ci și ca vocalist și compozitor. Pe lângă ritmurile puternice care au dat viață unor piese celebre, Roger a compus mai multe cântece pentru Queen, printre care Radio Ga Ga și A Kind of Magic. Vocea sa distinctivă, adesea prezentă în backing vocals sau în părți solo, a devenit parte integrantă a sunetului trupei. După moartea lui Freddie Mercury, Taylor a continuat să cânte și să colaboreze cu Brian May în proiecte Queen +, păstrând vie moștenirea formației. De asemenea, a lansat și albume solo, demonstrându-și talentul ca muzician complet.

Născută pe 8 decembrie 1966 în Dublin, Irlanda, Sinéad O’Connor a fost una dintre cele mai puternice și controversate voci ale muzicii internaționale. Cunoscută pentru interpretarea emoționantă a piesei Nothing Compares 2 U, scrisă de Prince, O’Connor a cucerit publicul prin vocea sa inconfundabilă și expresivă. Dincolo de succesul muzical, a fost o artistă profund implicată în probleme sociale, religioase și politice. Gesturile ei îndrăznețe, precum ruperea unei fotografii a Papei în direct la TV, au stârnit reacții intense, dar au subliniat curajul său de a-și susține convingerile. De-a lungul carierei, a lansat mai multe albume cu influențe variate, de la pop și rock, la muzică tradițională irlandeză și reggae. Sinéad O’Connor a murit pe 26 iulie 2023 la vârsta de 56 de ani, în apartamentul său din Herne Hill, sudul Londrei, din cauza unor complicații ale unei afecțiuni respiratorii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1856: George Bernard Shaw 🇬🇧✒️ unul din cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare. S-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru, cât și în calitate de critic de artă și publicist politic

🎂1875: Carl Gustav Jung 🇨🇭🧠📕 medic, psiholog și psihiatru, fondatorul psihologiei analitice

🎂1894: Aldous Huxley 🇬🇧✒️ A fost un membru al faimoasei familii Huxley care a dat un mare număr de minți științifice briliante. Este cunoscut pentru romanele, pentru eseurile, povestirile, literatura de călătorie, scenariile sale de film. A scris câteva capodopere ale literaturii engleze, utopia Brave New World și un roman eseu despre pacifism, Eyeless in Gaza

🎂1928: Stanley Kubrick 🇺🇸🇬🇧🎥 recunoscut ca unul dintre cei mai inovativi și influenți regizori de film din istoria cinematografică. A regizat o serie de filme foarte apreciate, adesea controversate, filme care au fost percepute ca o reflexie a naturii sale obsesive și perfecționiste

🎂1932: Menachem Hacohen 🇮🇱🕎 prim-rabin al Cultului Mozaic din România

🎂1943: Mick Jagger 🇬🇧🎤 (The Rolling Stones)

🎂1945: Helen Mirren 🇺🇸🇬🇧🎬 Oscar pentru rol principal în 2007 pentru The Queen (2006)

🎂1949: Roger Taylor 🇬🇧🥁 (Queen)

🎂1952: Dan Condurache 🇷🇴🎬

🎂1956: Vasile Blaga 🇷🇴🗣

🎂1959: Kevin Spacey 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol secundar, The Usual Suspects (1995), Oscar pentru rol principal, American Beauty (1999)

🎂1964: Sandra Bullock 🇺🇸🎬

🎂1967: Jason Statham 🇬🇧🎬

🎂1968: Frédéric Diefenthal 🇫🇷🎬 cunoscut pentru rolul din seria „Taxi”

🎂1974: Daniel Negreanu 🇷🇴🇨🇦🃏 renumit jucător profesionist de poker din Canada, de origine română

🎂1995: Sebastián Athié 🇲🇽🎬 A devenit cunoscut pe larg când a jucat în telenovela Disney Channel „Unsprezece”. A murit la doar 24 de ani, atac de cord

Decese 🕯

🕯️1867: Regele Otto al Greciei 🇩🇪🇬🇷♛ a fost primul rege al Greciei moderne. A domnit între 1832-1862

🕯️1925: Gottlob Frege 🇩🇪🧮 fondatorul logicii matematice

🕯️1952: Eva Perón 🇦🇷🎬 actriță, prima doamnă a Argentinei

🕯️2015: Bobbi Kristina Brown 🇺🇸🎤 fiica lui Bobby Brown și Whitney Houston. A murit la 22 de ani, după 6 luni de comă, urmare a unei supradoze și înecare în cadă

🕯️2021: Joey Jordison 🇺🇸🥁 (Slipknot) A murit în somn, la 46 de ani

🕯️2023: Sinéad O’Connor 🇬🇧🎤 Single-ul „Nothing Compares 2 U” (scris de Prince) a fost numărul unu mondial în 1990, conform Billboard Music Awards. A murit la 56 de ani, cauze naturale

Evenimente📋

📋🌱 Ziua internațională pentru conservarea ecosistemului de mangrove

Calendar 🗒

🗒1741: A fost descoperită Peninsula Alaska de către exploratori ruși; în 1867 a fost cumpărată de SUA

🗒1891: Franța anexează Tahiti

🗒1908: Procurorul general al Statelor Unite a înființat o organizație ce a stat la baza FBI-ului din ziua de astăzi

🗒1914: Serbia și Bulgaria întrerup relațiile diplomatice

🗒1921: Intră în vigoare Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România (semnat la 4 iunie 1920)

🗒1940: La Salzburg/Austria are loc o întrevedere între Ion Gigurtu (prim-ministru) și Mihail Manoilescu (ministru de externe), pe de o parte, și Adolf Hitler și Joachim von Ribbentrop, de cealaltă parte; Guvernului român i s-a recomandat să răspundă revendicărilor Ungariei horthyste prin propuneri și negocieri directe

🗒1941: Este cucerită Cetatea Albă. Se încheie campania militară purtată de Armata Română, alături de cea germană, pentru eliberarea nordului Bucovinei și Basarabiei

🗒1944: Prima rachetă V-2 germană care lovește Marea Britanie

🗒1945: Al doilea război mondial: Ultimatumul anglo-chino-american care solicita capitularea Japoniei

🗒1945: Partidul Laburist câștigă alegerile generale din Marea Britanie. Căderea de la putere a lui Winston Churchill

🗒1953: Prin lansarea unui atac nereușit împotriva unei baze militare din Santiago de Cuba, Fidel Castro a declanșat Revoluția Cubaneză

🗒1965: Se garantează independență deplină pentru Maldive

🗒1976: Primul card VISA a fost utilizat pentru prima oară, la Thompson Travel, în Burlington, Vermont, SUA, fiind emis de Howard Bank. Suma tranzacționată a fost de 178 USD, fiind folosită pentru cumpărarea unor bilete de avion

🗒2019: Emoție în societatea românească în cazul unei adolescente care a sunat de trei ori la 112 anunțând că a fost sechestrată, violată și bătută, însă autoritățile nu au reușit să identifice locul în care se află. Poliția a intervenit după aproximativ 19 ore de la apel. Cenușa și resturile osoase au fost depistate într-un butoi

