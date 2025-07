25 IULIE, calendarul zilei: Brad Renfro ar fi împlinit 43 de ani/ În Anglia se naște primul copil conceput prin fecundare artificială

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 25 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 25 iulie 1982 în Tennessee, SUA, Brad Renfro a fost un actor american, cunoscut mai ales pentru debutul său la doar 11 ani în filmul The Client. Regizorul Joel Schumacher l-a ales dintre aproximativ 5.000 de candidați pentru “look‑ul” și autenticitatea sa stradală. A continuat cu roluri în The Cure, Tom and Huck, Sleepers, Apt Pupil, dar și Ghost World sau Bully. Renfro a fost crescut de bunica sa după divorțul părinților. Din adolescență, s-a luptat cu dependențele și probleme legale, prima arestare fiind la 16 ani pentru posesie de droguri. Pe 15 ianuarie 2008, la doar 25 de ani, a fost găsit mort în apartamentul său din Los Angeles, cauza fiind o supradoză accidentală de heroină și morfină. Ultimul său rol a fost în The Informers (2008), dedicat memoriei sale.

Pe 25 iulie 1978, în Oldham, Anglia, s-a născut Louise Joy Brown, primul copil din lume conceput prin fertilizare in vitro (FIV), un moment revoluționar în medicina reproductivă. Nașterea sa a marcat un progres științific major, oferind speranță milioanelor de cupluri afectate de infertilitate. Procedura a fost realizată de o echipă britanică formată din dr. Patrick Steptoe, ginecolog, și dr. Robert Edwards, embriolog, care au reușit să fertilizeze un ovul în afara corpului mamei, urmând apoi implantarea în uter. Louise Brown s-a născut perfect sănătoasă, cântărind 2,6 kilograme. Evenimentul a stârnit un interes global și a fost intens dezbătut din punct de vedere etic, religios și științific. La patru ani după nașterea istorică a Louisei Brown, sora ei, Natalie Brown, a venit pe lume, fiind și ea concepută prin fertilizare in vitro. În prezent, milioane de copii s-au născut în lume prin FIV, tehnologia continuând să evolueze.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1818: Ignazio Paoli 🇮🇹✝️ primul arhiepiscop romano-catolic de București

🎂1876: Mihai Codreanu 🇷🇴✒️poet, considerat drept cel mai prolific sonetist român și părintele sonetului românesc

🎂1894: Walter Brennan 🇺🇸🎬 a câștigat trei Premii Oscar

🎂1958: Varujan Vosganian 🇷🇴🗣 economist, scriitor și politician român de etnie armeană

🎂1967: Matt LeBlanc 🇺🇸🎬 Este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Joey Tribbiani în Friends

🎂1982: Brad Renfro 🇺🇸🎬 The Client (1994), The Cure (1995), Sleepers (1996), Apt Pupil (1998), Bully (2001). A murit la doar 25 de ani, în 2008, ca urmare a unei supradoze de heroină/morfină

🎂1996: Filippo Ganna 🇮🇹🚴‍♂️ciclist, de patru ori campion mondial la urmărire în 2016, 2018, 2019 și 2020

Decese 🕯

🕯️1969: Otto Dix 🇩🇪🎨 pictor, desenator și gravor, considerat a fi unul dintre cei mai importanți artiști plastici germani ai secolului XX

🕯️1988: Judith Barsi 🇺🇸🎬 o stea în ascensiune la Hollywood, Judith (10 ani) și mama ei, Maria Barsi, au fost ucise de tatăl lui Judith, József Barsi, în casa lor din West Hills, California. József, care se lupta cu dependeța de alcool și era cunoscut pentru ieșirile violente, le-a împușcat pe cele două înainte de a da foc casei și de a întoarce arma împotriva sa în garaj

🕯️2011: Michael Cacoyannis 🇨🇾🎥 regizor cipriot grec, cel mai bine cunoscut pentru filmul Zorba Grecul (1964). El a regizat în 1983 spectacolul muzical de pe Broadway inspirat de acest film. O mare parte din opera sa își are originea în textele clasice, mai ales cele ale tragedianului grec Euripide

🕯️2014: Carlo Bergonzi 🇮🇹🎼 tenor, considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți de operă ai secolului al 20-lea

🕯️2015: Valeriu Pantazi 🇷🇴✒️🎨 poet, scriitor, topograf și pictor Împătimit pescar în Delta Dunării și foarte atașat de Dobrogea, Valeriu Pantazi a pictat satele de pescari unde a poposit, vegetația, bărcile, casele și siluetele umane specifice. A fost un apropiat al lui Nichita Stănescu

🕯️2020: Peter Green 🇺🇸🎸(Fleetwood Mac)

🕯️2022: Paul Sorvino 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Paulie Cicero, un portret al lui Paul Vario în filmul cu gangsteri din 1990 Băieți buni (Goodfellas) sau pentru rolul sergentului Phil Cerreta din serialul TV Law & Order. A fost tatăl actriței Mira Sorvino

Evenimente📋

📋🇷🇴🛜 Ziua radiolocației marchează debutul existenței radiolocației ca armă distinctă în cadrul Armatei române

Calendar 🗒

🗒306: Constantin cel Mare a fost proclamat împărat roman de către trupele sale, după moartea lui Constantius Chlorus

🗒315: Este inaugurat Arcul lui Constantin, situat în apropiere de Colosseum în Roma, pentru a comemora victoria lui Constantin asupra lui Maxentius

🗒1718: La ordinul țarului Petru cel Mare, la Tallinn, începe construcția Palatului Kadriorg, dedicat soției sale Ecaterina

🗒1797: Horatio Nelson pierde mai mult de 300 de oameni și brațul drept în încercarea eșuată de cucerire din Tenerife

🗒1909: Pionierul francez al aviației Louis Blériot a realizat prima traversare în avion a canalului Mânecii (37 de minute)

🗒1917: Margaretha Geertruida Zelle, cunoscută sub numele de Mata Hari, găsită vinovată de spionaj în favoarea Germaniei în timpul Primului Război Mondial, a fost condamnată la moarte

🗒1943: Victor Emanuel al III-lea, regele Italiei, îl destituie pe Mussolini

🗒1944: Al doilea război mondial: Cucerirea Normandiei de către trupele aliate

🗒1946: SUA au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific

🗒1976: Sonda spațiala NASA Viking 1 fotografiază o formațiune de rocă pe planeta Marte, care seamănă cu o față umană, chipul de pe Marte

🗒1978: În Anglia se naște primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown. După 4 ani, se năștea sora ei, Natalie Brown, concepută tot in vitro

🗒1984: Cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos, timp de 3 ore și 35 de minute, în afara stației spațiale Salyut 7

🗒2000: Un Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris; în accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol

🗒2007: Pratibha Patil devine prima femeie care a deținut funcția de președinte al Indiei

CITEȘTE ȘI:

24 IULIE, calendarul zilei: Jennifer Lopez împlinește 56 de ani, Iulia Vântur 45/ Hagia Sofia redevine moschee

23 IULIE, calendarul zilei: Woody Harrelson împlinește 64 de ani/ Philip Seymour Hoffman ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Amy Winehouse

22 IULIE, calendarul zilei: Danny Glover împlinește 79 de ani, Willem Dafoe 70/ Are loc prima cursă auto din istorie