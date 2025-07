24 IULIE, calendarul zilei: Jennifer Lopez împlinește 56 de ani, Iulia Vântur 45/ Hagia Sofia redevine moschee

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 24 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jennifer Lopez, cunoscută și sub inițialele J.Lo, este una dintre cele mai influente și versatile artiste ale lumii moderne. Născută pe 24 iulie 1969 în Bronx, New York, Jennifer este cântăreață, actriță, dansatoare, producătoare și antreprenoare. A devenit cunoscută în anii ‘90, mai întâi ca dansatoare și ulterior ca actriță, obținând un succes major cu rolul din filmul Selena (1997). Cariera muzicală a debutat cu albumul On the 6 (1999), care a inclus hituri precum “If You Had My Love”. A jucat în filme precum The Wedding Planner, Maid in Manhattan și Hustlers, dar și în seriale și proiecte TV. Pe lângă cariera artistică, J.Lo este și o femeie de afaceri de succes, cu linii de modă, parfumuri și investiții în industria muzicală și media. Viața ei personală a fost intens mediatizată, inclusiv relațiile cu celebrități precum Marc Anthony şi Ben Affleck.

Născută pe 24 iulie 1980, în Iași, Iulia Vântur este o fostă prezentatoare TV, actriță și cântăreață activă în India, cunoscută pentru legătura sa amoroasă cu starul de la Bollywood, Salman Khan. A lucrat de la doar 15 ani ca manechin în Iași, apoi și-a început cariera în televiziune. A ajuns la Pro TV Iași după un proces de selecție dur, concurând cu peste 800 de candidați. A fost colaboratoare a emisiunii Dansez pentru tine și a apărut în seriale românești precum La Bloc și în piesa de teatru Lautrec la bordel, regizată de Horațiu Mălăele. În 2014, și-a făcut debutul la Bollywood prin filmul O Teri și ulterior a continuat în actorie și muzică, colaborând cu artiști precum Yo Yo Honey Singh și interpretând cântece în filme precum Sikandar. Deși nu a declarat oficial că locuiește permanent acolo, Iulia petrece cea mai mare parte a timpului în India, unde este implicată în proiecte artistice, dar și datorită relației apropiate cu actorul Salman Khan.

Pe 24 iulie 2020, Hagia Sophia din Istanbul a găzduit prima rugăciune de vineri ca moschee după o pauză de 86 de ani, marcând reconversia simbolică și religioasă a celebrului monument. Decizia a venit după ce Curtea Supremă a Turciei a anulat decretul din 1934 prin care edificiul fusese transformat în muzeu. Președintele Recep Tayyip Erdogan a semnat un nou decret prin care Hagia Sophia a fost redeschisă ca lăcaș de cult islamic. La ceremonia de rugăciune au participat mii de persoane, iar Erdogan a recitat pasaje din Coran. Construită în anul 537 ca biserică creștină ortodoxă, Hagia Sophia a fost transformată în moschee în 1453, după cucerirea Constantinopolului de către otomani. În 1935, liderul secularist Mustafa Kemal Atatürk a transformat-o în muzeu. Reconversia din 2020 a stârnit reacții internaționale controversate, inclusiv din partea UNESCO, Vaticanului și Greciei, care au exprimat îngrijorări cu privire la patrimoniul universal al monumentului. Autoritățile turce au anunțat că Hagia Sophia va rămâne deschisă vizitatorilor din întreaga lume, în afara orelor de rugăciune.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1783: Simón Bolívar 🇪🇸🇻🇪🇪🇨🇧🇴🇨🇴✩ conducătorul unor mișcări de independență în America de Sud, numite uneori „Războiul lui Bolívar”

🎂1802: Alexandre Dumas (tatăl) 🇫🇷✒️ autor de romane istorice de aventuri, prin care a devenit cel mai popular scriitor francez din lume, semnând mari opere, cum ar fi Cei trei mușchetari sau Contele de Monte-Cristo, în 1844. Fiul său, numit tot Alexandre Dumas, a fost și el scriitor, autor al cunoscutului roman Dama cu camelii

🎂1897: Amelia Earhart 🇺🇸🛩 A petrecut cea mai mare parte a copilăriei în casa bunicilor, deoarece tatăl ei era alcoolic. A atras asupra ei atenția presei internaționale la data de 17 iunie 1928 ca prima femeie pasageră care traversează cu avionul Oceanul Atlantic, apoi solo, 1932, fiind sărbătorită și declarată „femeia anului”, devenind un idol feminin. A murit traversând Atlanticul, la 41 de ani

🎂1952: Gus Van Sant 🇺🇸🎥 My Own Private Idaho (1991), To Die For (1995), Good Will Hunting (1997), Paris, je t’aime (2006), Milf (2008)

🎂1963: Karl Malone 🇺🇸🏀 a fost numit MVP al competiției în 1997 și 1999, cunoscut și pentru defensivă, în special pentru recuperările sale. Alături de John Stockton, Malone a reușit să califice Utah Jazz în finala ligii din 1997, pentru prima oară în istorie, dar a pierdut împotriva legendarei Chicago Bulls conduse de Michael Jordan, Dennis Rodman și Scottie Pippen

🎂1969: Jennifer Lopez 🇺🇸🎬

🎂1970: Radu Tudor 🇷🇴📺 jurnalist

🎂1971: Liana Stanciu 🇷🇴📺 jurnalist

🎂1980: Iulia Vântur 🇷🇴📺🎬 prezentatoare TV, model și actriță

🎂1982: Elisabeth Moss 🇺🇸🎬 The Handmaid’s Tale

Decese 🕯

🕯️1937: Alexandru Obregia 🇷🇴🧠 cariera sa este legată de dezvoltarea psihiatriei în România. A studiat morfologia sistemului nervos, schizofrenia și paralizia generală; de asemenea, a introdus puncția suboccipitală în practica neurologică

🕯️1980: Peter Sellers 🇬🇧🎬 rămâne în memoria cinematografului mondial pentru rolul său din Un grădinar face carieră (Being There), 1979, unde a jucat alături de Shirley MacLaine. Anterior a jucat în Pantera roz (1963)

🕯️2010: Alex Higgins 🇬🇧🎱 jucător nord-irlandez de snooker, probabil cel mai popular jucător din anii ’80. Nu a fost niciodată lider mondial, dar a câștigat campionatul mondial de două ori: în 1972 și în 1982

Evenimente📋

📋🇷🇴👮🏻‍♂️ Ziua Poliției de Frontieră Române. Alegerea acestei date este legată de unirea celor două structuri grănicerești din Moldova și Țara Românească de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza din data de 24 iulie 1864

Calendar 🗒

🗒1772: S-a desfășurat Congresul de pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și Țării Românești au cerut independența de fapt, sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei, și unirea celor două țări românești

🗒1864: Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele instituției moderne de pază a frontierelor țării

🗒1911: Re-descoperirea orașului Machu Picchu, „orașul pierdut al incașilor”

🗒1915: În timp ce era ancorată într-un port pe râul Chicago, nava SS Eastland s-a înclinat înspre partea râului din cauza numărului prea mare de pasageri. 844 de oameni din 2.572 și-au pierdut viața

🗒1917: Bătălia de la Mărășești. Victoria armatei române comandate de generalul Eremia Grigorescu asupra trupelor germane conduse de generalul von Mackensen (24 iulie/6 august-6/19 august)

🗒1923: S-a semnat tratatul de la Lausanne, prin care se stabileau granițele moderne ale Turciei, în urma războiului turc de independență

🗒1929: A intrat în vigoare pactul Briand-Kellogg, prin care mai multe state se angajau să renunțe la război ca instrument de politică externă

🗒1949: Sunt inaugurate primele Gospodării Agricole de Stat după model sovietic

🗒1967: În timpul unei vizite oficiale în Canada, Charles de Gaulle declară în fața unei mulțimi de peste 100.000 de oameni la Montreal: Vive le Québec libre!; declarația a înfuriat guvernul canadian și mulți canadieni anglofoni

🗒1969: Apollo 11 a amerizat la ora 19:50 în Oceanul Pacific, la 1.460 de kilometri sud-vest de Hawaii, încheind prima călătorie a omului pe Lună

🗒1974: Curtea Supremă de Justiție din SUA i-a cerut președintelui Richard Nixon să dea toate documentele ținute la Casa Albă procurorului însărcinat cu rezolvarea cazului Watergate

🗒1987: IBM-PC lansează DOS Version 3.3

🗒1990: Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua 1 decembrie

🗒1990: Nave de război sub pavilion american au fost comasate în apele teritoriale irakiene și trupe de uscat însumând 30.000 soldați sunt desfășurate la granița irakiano-kuweitiană, în stare de alertă

🗒2013: Un tren de mare viteză a deraiat în Spania intrând cu viteza de 191 km/h într-o curbă unde vitexa maximă era limitată la 80 km/h. Din cei 222 de oameni la bord, 80 au murit

🗒2020: Are loc prima Rugăciune de Vineri de la Hagia Sofia prin care edificiul redevine moschee

