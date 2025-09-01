Calendarul ortodox îl prăznuiește marţi, 2 septembrie, pe Sfântul Mucenic Mamant, care s-a născut într-o închisoare din Paflagonia (Asia Mică), din părinţi creştini, pe nume Theodot şi Rufina.

Potrivit crestinortodox.ro, la un moment dat, cei doi au fost întemniţaţi pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos și, astfel, Sfântul Mamant s-a născut în închisoare.

Din nefericire, tatăl său moare înainte ca acesta să se nască, iar mama sa a trecut la cele veşnice după ce l-a născut. Apoi, un înger i se descoperă unei femei creştine, Amina, şi îi porunceşte să meargă la temniţă şi să-l ia pe Mamant.

Mamant nu a vorbit până la vârsta de 5 ani, dar când a împlinit această vârstă… primul cuvânt pe care l-a rostit a fost „mama”. Astfel, Amina, văzând că deseori copilul îşi strigă mama, i-a pus numele Mamant.

Copilăria sa s-a desfășurat în vremea domniei lui Aurelian, care a fost o crudă prigoană împotriva creştinilor, inclusiv copii. Astfel, Mamant, la vârsta de 15 ani, a ajuns înaintea împăratului, care i-a cerut să renunţe la credinţa în Hristos.

Adolescentul refuză şi este supus la multe chinuri, biciuire și ardere cu făclii, iar în cele din urmă este aruncat în mare. Dar un înger al Domnului l-a scos din apă şi l-a dus pe un munte de lângă Cezareea, unde fiarele sălbatice s-au îmblânzit datorită rugăciunilor sale.

FOTO – doxologia.ro