Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui

Lăsatul Secului marchează, potrivit calendarului ortodox, trecerea la Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an.

Paștele ortodox va pica anul acesta pe 11 aprilie 2026, iar Lăsatul Secului pentru Postul Paștelui este pe 22 februarie. De pe 23 februarie, credincioșii intră oficial în cele 40 de zile de post.

Semnificația Lăsatei Secului

Expresia „Lăsatul Secului” se referă la renunțarea la alimentele „de dulce”, carne, lactate și ouă, care nu sunt permise în timpul postului. Ziua de dinaintea începerii postului este, tradițional, ultima în care aceste produse se consumă, relatează Jurnalul.

Momentul acesta vine pentru mulți români cu o încărcătură simbolică. Reprezintă o zi de pregătire nu doar alimentară, ci și sufletească, înaintea unei perioade dedicate rugăciunii, reflecției și cumpătării.

Ce trebuie să duci la nași de Lăsatul Secului

Una dintre tradițiile păstrate în zonele țării vizează relația dintre nași și fini. Obiceiul spune că finii merg în vizită la nași cu daruri simbolice și preparate tradiționale.

Printre alimente se numără: colaci, cozonaci, prăjituri sau plăcinte. Aceste tradiții diferă în funcție de zonă, iar în câteva regiuni ale României, finii duc și icoane sau cruciulițe.

Ce tradiții se mai respectă de Lăsatul Secului

Credincioșii țin cont de câteva tradiții de Lăsatul Secului, iar majoritatea se referă la alimentele care se consumă. În ziua de 22 februarie 2026, creștinii au parte de mese cu preparate dulci, carne și lactate, care în mod normal sunt interzise în timpul postului.

De asemenea, gospodinele fac curățenie în casă și spală vasele, acest lucru semnificând o curățenie spirituală înainte de o perioadă importantă pentru creștini. O altă tradiție se referă la atenția asupra rugăciunii și transmiterii gândurilor bune pentru oamenii dragi.

