Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump

Donald Trump a afirmat joi, în cadrul conferinței inaugurale a Consiliului de Pace, că lumea va afla „în următoarele 10 zile” dacă Statele Unite vor ajunge la un acord nuclear cu regimul clerical de la Teheran sau vor întreprinde lovituri militare. Președintele american a avertizat că dacă nu se ajunge la un acord favorabil SUA, „lucruri rele” vor urma.

În ultimele zile, SUA au continuat să trimită în regiunea Golfului Persic încă 50 de aeronave de luptă, inclusiv F-16, F-22 și F-35, semn că sunt pregătite să conducă lovituri aeriene de mai mare amploare decât cele efectuate în iunie 2025, când trei centrale nucleare iraniene au fost atacate.

Atacurile ar putea avea loc în acest weekend, susțin surse apropiate Casei Albe pentru CNN.

Două portavioane SUA ar putea viza Iranul, într-un atac nimicitor ce ar putea răsturna regimul islamic

În plus, un al doilea portavion, USS Gerald R. Ford, considerat cel mai avansat, a pătruns în Marea Mediterană pentru a se alătura grupului naval de atac condus de portavionul USS Abraham Lincoln. Și distrugătorul din clasa USS Mahan Arleigh Burke a traversat Strâmtoarea Gibraltar. De asemenea, au fost desfășurate mai multe sisteme de apărare antiaeriană în țările învecinate în care sunt amplasate baze militare americane. Forțele avietice ale Israelului ar urma să le dea o „mână de ajutor” americanilor.

Potrivit unor scenarii, campania de atac al SUA ar viza eliminarea a zeci de lideri politici și militari iranieni, cu scopul răsturnării regimului Republicii Islamice, instaurat de la Revoluția din 1979. Ar putea fi vizate instalațiile nucleare și lansatoarele de rachete balistice. Pe 3 ianuarie 2026, Donald Trump a comandat un atac de succes asupra Venezuelei, încheiată cu capturarea dictatorului Nicolas Maduro și transportarea acestuia în SUA.

Sursa Foto: Shutterstock

