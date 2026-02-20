Prima pagină » Știri externe » Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump

Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump

20 feb. 2026, 16:14, Știri externe
Crește din ce în ce mai mult temperatura în Orient. Americanii și-au mobilizat masiv trupe și presa speculează un atac asupra Iranului în acest weekend. Ce spune Trump

Donald Trump a afirmat joi, în cadrul conferinței inaugurale a Consiliului de Pace, că lumea va afla „în următoarele 10 zile” dacă Statele Unite vor ajunge la un acord nuclear cu regimul clerical de la Teheran sau vor întreprinde lovituri militare.  Președintele american a avertizat că dacă nu se ajunge la un acord favorabil SUA, „lucruri rele” vor urma.

În ultimele zile, SUA au continuat să trimită în regiunea Golfului Persic încă 50 de aeronave de luptă, inclusiv F-16, F-22 și F-35, semn că sunt pregătite să conducă lovituri aeriene de mai mare amploare decât cele efectuate în iunie 2025, când trei centrale nucleare iraniene au fost atacate.

Atacurile ar putea avea loc în acest weekend, susțin surse apropiate Casei Albe pentru CNN.

Două portavioane SUA ar putea viza Iranul, într-un atac nimicitor ce ar putea răsturna regimul islamic

În plus, un al doilea portavion, USS Gerald R. Ford, considerat cel mai avansat, a pătruns în Marea Mediterană pentru a se alătura grupului naval de atac condus de portavionul USS Abraham Lincoln. Și distrugătorul din clasa USS Mahan Arleigh Burke a traversat  Strâmtoarea Gibraltar. De asemenea, au fost desfășurate mai multe sisteme de apărare antiaeriană în țările învecinate în care sunt amplasate baze militare americane. Forțele avietice ale Israelului ar urma să le dea o „mână de ajutor” americanilor.

Potrivit unor scenarii, campania de atac al SUA ar viza eliminarea a zeci de lideri politici și militari iranieni, cu scopul răsturnării regimului Republicii Islamice, instaurat de la Revoluția din 1979.  Ar putea fi vizate instalațiile nucleare și lansatoarele de rachete balistice. Pe 3 ianuarie 2026, Donald Trump a comandat un atac de succes asupra Venezuelei, încheiată cu capturarea dictatorului Nicolas Maduro și transportarea acestuia în SUA.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
FLASH NEWS Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
14:11
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
SCANDAL Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski
13:51
Creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, menționat într-un raport al Congresului SUA drept „fost partener de afaceri” al lui Zelenski
CONTROVERSĂ Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda
12:49
Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda
DRAMĂ Doliu la Hollywood. Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală foarte grea
11:53
Doliu la Hollywood. Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală foarte grea
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Eucaliptul curcubeu: arborele cu scoarță multicoloră care pare pictat manual
FLASH NEWS Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul
16:41
Momentele în care Trump l-a numit premier și când agenții l-au îndepărtat de lângă președintele american nu au fost singurele scene jenante pentru Nicușor Dan. Operatorii video nu l-au reperat pe Nicușor în sală când și-a început discursul
CONTROVERSĂ Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
16:36
Ciucu semnează o autorizație solicitată de Piedone Jr., primarul sectorului 5 și îi bate obrazul lui Piedone Sr.: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
RELIGIE Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
16:18
Tradițiile care se respectă de Lăsatul Secului 2026. Sărbătoarea care marchează trecerea la Postul Paștelui
POLITICĂ Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
15:49
Daniel Băluță, președinte PSD București: „Salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile”
INEDIT ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro
15:48
ANAF scoate la vânzare două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Prețul pornește de la aproape 35.000 de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe