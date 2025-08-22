Prima pagină » Actualitate » 3 alimente care nu trebuie păstrate niciodată în frigider: nimeni nu știe asta

22 aug. 2025, 09:26, Actualitate
Iată care sunt cele 3 alimente care nu trebuie păstrate niciodată în frigider. Astfel de produse ar putea să aibă texturile modificate, dacă sunt păstrare la rece. Unii dintre specialiști susțin că aceste produse nu au nevoie neapărat de o temperatură mai scăzută, pentru a fi menținute proaspete.

De-a lungul timpului, mai mulți specialiști în nutriție au explicat că anumite alimente nu necesită să fie păstrate la o tempertură mai scăzută. Nu își vor schimba textura, dacă nu sunt depozitate în frigider.

Deși ar putea părea un lucru surprinzător pentru unele persoane, există o serie de produse alimentare – fructe, legume sau alte tipuri de alimente – care nu trebuie să fie puse în frigider. Printre aceste produse alimentare se află și mierea. Mierea este considerată un „superaliment”, având proprietăți benefice pentru organism. Mierea nu trebuie să fie niciodată depozitată în frigider, deoarece textura și calitatea produsului ar putea fi afectate.

Dacă mierea va fi menținută în frigider, există probabilitatea să se cristalizeze mai repede. Deși acest aspect nu relevă faptul că s-ar fi stricat, textura ei poate deveni mai granuloasă și mai tare.

Morcovii fac parte din categoria legumelor care nu trebuie să fie ținute la frigider. Pot pierde rapid din cantitatea de apă pe care o conțin morcovii, iar textura lor se poate schimba. Morcovii pot deveni mai moi și lipsiți de gust. De asemenea, dacă morcovii nu sunt depozitați corespunzător la rece, se pot usca.

Un alt produs care nu necesită depozitarea în frigider este cafeaua. Poate să absoarbă cu ușurință umezeala și mirosurile din frigider, motiv pentru care nu se recomandă depozitarea ei la rece. Aroma ar putea deveni alterată și neplăcută.

