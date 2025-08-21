Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare

Roșiile sunt unele dintre cele mai sănătoase legume. Ele pot fi cultivate în propria curte și, prin urmare, se pot consuma foarte proaspete.

Roșiile sunt bogate în vitaminele A,B,C,E și K, și conțin o cantitate mare de licopen, un antioxidant puternic care are rolul de a proteja ADN-ul celular. Un alt beneficiu al consumului de roșii este protejarea sistemului osos, acestea fiind bogate în calciu și magneziu.

Când vine vorba de conservarea roșiilor, trebuie să știi că congelarea este, de fapt, cea mai ușoară metodă. Clar, gustul nu va fi ca cel al roșiilor proaspete, căci o roșie care a stat în congelator își va schimba textura și gustul. Apa din fructe și legume începe să iasă când sunt înghețate, fapt care face ca fibrele să se rupă. Rezultatul este un produs mai moale și mai apos. Roșia congelată poate fi perfectă pentru sosuri, supe și tocane.

Congelarea roșiilor este foarte simplă: ele se pot tăia în cubulețe, se pot felia sau se pot îngheța întregi, cu sau fără coajă.

Cum se congeleaz ă ro ș iile

Se folosește un cuțit pentru a îndepărta tulpinile roșiile, pe care le arunci. Apoi, se face un „X” în coaja lor, pentru a te asigura că se va desprinde cu foarte puțin efort.

Apoi, roșiile se blanșează: se pregătește un vas cu apă rece și gheață. Se pune o oală cu apă la fiert. Atunci când clocotește, se scufundă roșiile astfel pregătite, vreme de cel mult 30 de secunde. Apoi, ele se scot repede și se scufundă în apa cu gheață. Ca urmare a blanșării, lichidul de sub pieliță se va dilata, iar după răcire o să se contracte, o să se încrețească și o să se deprindă foarte ușor.

După ce roșiile au fost blanșate, următorul pas este eliminarea semințelor. Odată ce roșiile s-au răcit, folosește un cuțit pentru a îndepărta ușor coaja. Se taie roșia în jumătate și se folosește o lingură pentru a răzui semințele din pulpă, care se aruncă.

Următorul pas este congelarea propriu-zisă. Roșiile se taie după bunul plac, se pun pe o tavă de copt, tapetată cu hârtie pergament. Se pune hârtia în congelator și se congelează vreme de 30 de minute sau până ce se solidifică. Se transferă roșiile congelate într-o pungă și se etichetează cu data. Conținutul poate să stea la congelator până la un an. De asemenea, roșiile se pot pasa și se pot pune direct în punga de congelare sau pot fi congelate întregi.

