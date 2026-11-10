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30 de alimente care în 2026 sunt interzise în România, dar pe timpul lui Ceaușescu se aflau pe masa oricărui român

30 de alimente care în 2026 sunt interzise în România, dar pe timpul lui Ceaușescu se aflau pe masa oricărui român
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Iată care sunt 30 de alimente ce în 2026 sunt interzise în România, dar pe timpul lui Ceaușescu se aflau pe masa oricărui român.

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Aceste alimente nu se mai regăsesc pe masa românilor așa cum le știai în copilărie. După 40 de ani, fie au fost interzise, fie restricționate sau reformulate complet prin legi, pe care azi le considerăm de la sine înțelese. Dar nu tot ce apare pe această listă este formal interzis: unele au dispărut, altele și-au schimbat compoziția, altele se mai vând doar cu avertisment sau sub control strict. Dar niciunul nu mai arată azi cum îl știai tu, pe farfuria din copilărie. Așadar, iată ce a dispărut din farfuria românească, în ultimii 40 de ani, de la margarina tare din rețeta veche, la creierul de vită și portocalele cubaneze de Crăciun, pentru care se stătea la coadă și o zi întreagă, potrivit YouTube Neamul Tău și Secrete din Fortărețe.

1 Margarina tare din rețeta veche

2. Salamul rozaliu și cârnații (cu azotiți și azotați)

3. Parizerul din comunism

4. Creier de vită

5. Zlevuri (resturi de mâncare)

6. Tăierea porcului (este permisă, în gospodării, dar doar pentru uz propriu, fără a vinde)

7. Lapte crud luat direct de la vacă (nu este interzis, dar vânzarea este mai controlată și are condiții mai stricte)

8. Ouăle, provenite de la găini crescute baterii

9. Jeleuri cu coloranți sintetici (cu amaranth)

10. Conserva turistică (cutii lipite cu aliaj de plumb, interzise)

11. Stavridul de altădată

12. Scrumbia împachetată în ziar (nu se mai împachetează alimente cu ziar)

13. Dropusuri cu coloranți sintetici

14. Drajeuri, dropsuri și gume de mestecat cu dioxid de titan

15. Bufetul școlar (nu se mai pot vinde dulciuri și alte produse)

16. Produs Zaharos cu cacao

17. Guma Donald

18. Sifonul/sifonăria

19. Băuturi cu adaos de zahăr

20. Coșul de ou (leac pentru răceli)

21. Uleiul de pește (nu e interzis, dar s-a schimbat)

22. Afumătoarea de la țară (e doar o excepție, azi)

23. Cantaxantina (colorant din furajul peștelui)

24. Vineția (o ciupercă de pădure)

25. Conserve cu salicil (o substanță ce poate dăuna)

26. Sticle cu capsule

27. Sticlele goale (nu se mai colectează la ghișeu)

28. Pahar de muștar de tinichea

29. Crap viu (crapul trebuie să fie deja tranșat pentru comercializare)

30. Portocalele de Crăciun (portocale cubaneze)

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