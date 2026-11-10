Război în Ucraina, ziua 1.720. Oficial american, sub protecția anonimatului: Moscova și Kievul arată flexibilitate în chestiunea teritorială

Războiul din Ucraina a intrat marți, 10 noiembrie 2026, în a 1720-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Potrivit unui oficial american citat de Reuters, atât Rusia, cât și Ucraina manifestă o anumită flexibilitate în privat referitor la chestiunea teritorială. Afirmațiile sale vin înaintea negocierile mediate de SUA de la Abu Dhabi, care vor avea loc marți și miercuri.

SUA cred că sunt șanse pentru un compromis

Până acum, Ucraina și Rusia erau categorice în privința teritoritoriilor. Kievul vrea ca trupele Moscovei să fie împinse înapoi la granița inițială dintre cele două țări, în timp ce președintele Vladimir Putin a anexat cinci regiuni ucrainene și insistă că vrea să obțină întregul Donbas. Totuși, sursa americană a spus că ambele părți manifestă în privat un anumit potențial pentru un compromis.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Orice acord teritorial ar veni probabil la sfârșitul negocierilor, după ce alte aspecte sunt convenite, inclusiv arhitectura de securitate postbelică, a mai spus oficialul. Se pare că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi un subiect major al discuțiilor, urmând a se avea în vedere inclusiv posibilitatea unei apărări de tipul articolului 5 al NATO.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner vor conduce eforturile de mediere ale SUA în discuțiile de la Abu Dhabi. Nu este exclus ca ei să călătorească în Rusia după discuții pentru a se întâlni cu președintele Putin.

Președintele Donald Trump își intensifică eforturile de a rezolva conflictul, dar, deocamdată, Statele Unite manifestă un optimism precaut referitor la progresele care se vor înregistra la Abu Dhabi. În context, liderul de la Casa Albă a subliniat în mod repetat pierderile mari pe care ambele părți le-au suferit de la izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022.

„Aceasta este prima dată când simt că vedem o dorință reală din partea rusă de a încheia”, a încheiat spus oficialul american.