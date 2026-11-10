Petrișor Peiu semnalează o premieră nedorită: „Nu am mai avut niciodată recesiune simultan cu creșterea deficitului comercial. Nu e boală ușoară”

Petrișor Peiu, numărul doi al partidului AUR, atrage atenția, marți 10 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că, deși România se află în recesiune tehnică, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit, deficitul comercial a înregistrat o creștere fabuloasă, după cum arată și datele Eurostat. Peiu analizează și ce anume a generat acest fenomen, nemaîntâlnit în țara noastră, până la acest moment.

Liderul senatorilor AUR a analizat statisticile recente, publicate de Eurostat, și a observat că deficitul comercial a explodat cu 900 de milioane, în primele nouă luni ale anului, în condițiile în care România se confruntă cu o rată a inflației în creștere.

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Mai exact, producția internă a scăzut mai repede, decât puterea de cumpărare a românilor.

„Cu toate acestea, deficitul comercial (la bunuri) a crescut cu 900 de milioane de euro în primele 9 luni din 2026 comparativ cu primele 9 luni din 2025. Numai în septembrie avem un deficit comercial (la bunuri) de peste 3 miliarde de euro!”, a menționat Peiu.

„Producția internă scade mult mai puternic decât consumul”

Potrivit lui Petrișor Peiu, această situație este rezultatul majorării prețurilor la energie, fapt care a avut un impact puternic asupra capacității de producție.

„Păi dacă avem criză economică (recesiune) și un consum prăbușit, dar deficitul comercial crește este semn că producția internă scade mult mai puternic decât consumul. Este efectul prețurilor la energie și al creșterilor de taxe de consum (TVA).

Până acum, în istoria noastră nu am mai avut niciodată recesiune simultan cu creșterea deficitului comercial (la bunuri). Nu e boală ușoară…”, a mai explicat Petrișor Peiu.

„Din august 2025, avem 13 luni de scădere a comerțului”

Acesta a mai menționat că România a înregistrat a doua cea mai mare scădere a comerțului din Uniunea Europeană, în luna septembrie, după Germania. De asemenea, acest interval a marcat și a 13-a lună în care volumul comerțului a scăzut în țara noastră. Aspecte care arată că țara noastră se află în continuare în recesiune tehnică.

„România are a doua cea mai mare scădere a volumului comerțului din UE în septembrie 2026 (-1,3% după Germania -2%). Tot a doua cea mai mare scădere este și față de septembrie 2025 (-2,3% România, -2,4% Germania).

Din august 2025, avem 13 luni de scădere a comerțului și o singură lună de creștere ușoară (august 2026, +1%). Consumul este prăbușit.”, a mai precizat Peiu.

România se află în recesiune tehnică

În data de 13 februarie 2026, INS anunța că economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare.

Acest lucru s-a produs după ce în vara anului trecut, fostul Guvern Bolojan a adoptat o serie de măsuri fiscal-bugetare pentru a reduce deficitul.