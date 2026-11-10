Un important lider liberal îl somează pe Bolojan să facă alegeri interne în PNL: „Oprește dictatura!”

Liberalul Alin Tișe – președintele Consiliului Județean Cluj – îl somează pe Ilie Bolojan să facă alegeri interne în PNL. Mesajul lui Tișe survine în contextul în acesta a anunțat deja că va candida pentru șefie PNL.

Alin Tișe îi transmite lui Ilie Bolojan că PNL nu este „moșia” sa și trebuie să organizeze neapărat alegeri în partid și, mai mult, să oprească „dictatura”.

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Președintele CJ Cluj îl acuză pe Ilie Bolojan și că a refuzat să finanțeze Spitalul de Copii din Cluj. Tișe etcichetează decizia fostului premie drept o „crimă administrativă”.

„Domnule Bolojan, dragă Ilie, PNL nu este moșia ta! ORGANIZEAZA ALEGERI ! Oprește dictatura și dă drumul urgent la alegeri interne în toate județele! Liberalii trebuie să-și aleagă liderii prin vot, nu prin ordine de la centru!

Iar despre Spitalul de Copii al Transilvaniei, toți transilvănenii trebuie să știe că ați comis o adevărată „crimă administrativă” prin refuzul finanțării acestui proiect.

Nu există nicio explicație acceptabilă pentru această decizie, în timp ce alte proiecte au primit finanțare. Nu vom uita niciodată acest lucru! PNL are nevoie de democrație, nu de un conducător absolut! AJUNGE!”, a transmis Alin Tișe pe pagina sa de Facebook.

„Îmi doresc un partid autentic și puternic, care nu își negociază principiile”

Cu 5 zile în urmă, Alin Tișe a scris, în mediul online, că PNL nu este „proprietatea nimănui”. Acesta a precizat că va candida la șefia PNL și a expus motivele care l-au determinat să ia decizia.

„Îmi doresc un partid autentic și puternic, care nu își negociază principiile și care îi reprezintă cu adevărat pe antreprenori, mediul de afaceri și pe toți cei care cred în aceste valori!

Îmi doresc o politică a iubirii, nu a dezbinării, în care toți liberalii să își găsească locul, chiar dacă nu sunt de acord cu mine!

Îmi doresc ca partidul să înceapă alegerile de la bază spre vârf, pentru ca fiecare să știe că opțiunea lui contează!

Îmi doresc un partid care să susțină continuitatea proiectelor primarilor, președinților de Consilii Județene, administrațiilor publice locale”, a scris Alin Tișe.