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Alertă la un liceu din Craiova. Sute de elevi și zeci de cadre didactice au fost evacuate, după ce o conductă cu gaze a fost fisurată

Ruxandra Radulescu
Alertă la un liceu din Craiova. Sute de elevi și zeci de cadre didactice au fost evacuate, după ce o conductă cu gaze a fost fisurată
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200 de elevi și 30 de cadre didactice au fost evacuați , marți, de la Liceul „Petrache Trișcu” din Craiova, după ce o conductă de gaze a fost fisurată în urma unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator, a anunțat ISU Dolj.

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Pompierii intervin la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj CBRN. Zona a fost delimitată pentru prevenirea unor situații de urgență.

„În aceste momente, intervenim în zona Liceului „Petrache Trișcu” din municipiul Craiova, în urma fisurării unei conducte de gaze, ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator.

La fața locului se intervine cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și o autospecială CBRN.

Pentru prevenirea producerii unor situații de urgență, pompierii au balizat și delimitat zona, iar preventiv au dispus evacuarea elevilor din șase săli de clasă, aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice.

Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a intervenit și a oprit alimentarea cu gaze pe conducta afectată.

Pompierii acționează în continuare pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și protecție a persoanelor aflate în zonă.”, a transmis marți dimineață ISU Dolj.

Ce a cauzat fisurarea conductei de gaze

Echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a oprit alimentarea pe conducta afectată.

ISU Dolj anunță că fisurarea conductei a avut loc ca urmare a unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator.

Pompierii continuă intervenția pentru asigurarea măsurilor de prevenire și protecție a persoanelor aflate în zonă.

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