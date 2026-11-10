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Cea mai mare firmă indiană producătoare de colivii pentru rulmenți pregătește restrângerea operațiunilor la fabrica din Ghimbav

Cea mai mare firmă indiană producătoare de colivii pentru rulmenți pregătește restrângerea operațiunilor la fabrica din Ghimbav
Indienii care dețin compania Harsha pregătesc restrângerea operațiunilor la fabrica din Ghimbav / Sursa FOTO: facebook.com/harshaengineerseurope
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Potrivit Profit.ro, Harsha Engineers, cea mai mare firmă indiană producătoare de colivii pentru rulmenți, pregătește restrângerea operațiunilor la fabrica din Ghimbav. Măsura face parte dintr-un plan de restructurare menit să reducă costurile și să stopeze pierderile operaționale la subsidiara din România.

Indienii de la Harsha Engineers au intrat pe piața din România în urmă cu 10 ani, . La fabrica din Ghimbav lucrează în prezent aproximativ 190 de angajați.

Indienii vor reducerea costurilor operative

În 2016, firma s-a extins, achiziționând fabrica de profil Johnson Metall SRL, din Ghimbav, județul Brașov. Ulterior, societatea a fost redenumită Harsha Engineers Europe SRL. Începând din 2021 încoace, se pare că unitatea de producție a înregistrat doar costuri în creștere și pierderi financiare.

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Acum, șefii companiei indiene au elaborat o strategie de restrângere a operațiunilor la fabrica brașoveană. Măsurile se vor aplica începând cu trimestrul fiscal curent.

„Considerăm că acesta va fi un model viabil pe termen mediu, prin care ne propunem să stopăm pierderile operaționale înregistrate în România – un obiectiv pe care credem că îl putem atinge până la sfârșitul anului financiar curent (n.r. – martie 2027). Suntem optimiști și lucrăm la îmbunătățirea structurii costurilor, alături de alte măsuri, dar rezultatul final depinde de o serie de factori. Însă, suntem destul de încrezători în capacitatea noastră de a aduce îmbunătățiri la nivel operațional și ulterior, poate, atingerea unei profitabilități depline, în funcție de mai mulți factori”, a declarat CEO-ul Harsha, Vishal Rangwala.

Ce planuri au în România

Referitor la un „plan B”, în cazul în care măsurile din România nu vor aduce rezultatele așteptate, Rangwala a spus că nu poate oferi un răspuns la acest moment.

„În ceea ce privește România, continuăm să ne dezvoltăm segmentul de colivii. Totuși, având în vedere provocările semnificative legate de costuri, este dificil să oferim un răspuns complet și clar la această întrebare. Analizăm situația și vom reveni cu detalii imediat ce vom avea o imagine mai clară”, a precizat acesta.

CEO-ul Harsha nu a dorit să ofere date despre numărul angajaților care vor fi afectați de măsurile luate. Totuși, directorul financiar Maulik Jasani a explicat următoarele: „Pe scurt, obiectivul nostru este să oprim pierderile. Vom lua toate măsurile necesare în acest sens, fie în relația cu clienții, fie la nivel intern, în cadrul organizației”.

Și Sanjay Majmudar, consilier strategic la Harsha, a vorbit despre restrângerea operațiunilor în România: „Dorim să creștem vânzările de colivii și să reducem pierderile. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că activitățile neprofitabile sunt gestionate corespunzător – lucrăm la acest aspect”.

Harsha România, „performanță slabă”

În 2025, Harsha România a raportat afaceri de 123 milioane de lei, în creștere cu peste 10 milioane de lei față de anul anterior. Pierderile nu au fost oprite, dar s-au redus cu aproximativ 1,6 milioane de lei (până la 7,18 milioane de lei), susținute de un avans de 4,4% la nivelul veniturilor, până la 120,2 milioane de lei.

Cheltuielile au crescut cu 2,7%, ajungând la 127,4 milioane de lei.

Compania a emis un comunicat în care menționează că „performanța slabă continuă a Harsha România, cu EBITDA și profit net negative în trimestrul al doilea și în prima jumătate a anului fiscal 2027, este compensată de performanța bună susținută a Harsha China, ceea ce a dus la o pierdere netă cumulată de aproximativ 1,70 crore rupii (n.r. – aproximativ 161.500 euro) în trimestrul 2 și de aproximativ 5 crore rupii (475.000 euro) în prima jumătate a anului fiscal 2027”.

Compania Harsha Engineering a fost fondată în 1986 de familiile indiene Rangwala și Shah, care dețin împreună controlul asupra firmei. Acum 4 ani, societatea a fost listată pe bursă, la o evaluare de aproximativ 365 milioane de dolari. Grupul este cel mai mare producător de colivii din alamă pentru rulmenți din India și unul dintre marii jucători la nivel global (deține o cotă de piață de 6,5%), cu trei fabrici (în India, China și România) și peste 3.200 de angajați.

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