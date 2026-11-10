În 2025, Valerică Greavu (prof. universitar în Iași) a pus o bancnotă de 100 lei în cartea „Rețele de calculatoare” din bibliotecă. Acum, după exact 1 an, a verificat dacă a luat-o cineva.

În 2025, Valerică Greavu, profesor universitar în Iași, a pus la cale un experiment interesant. În biblioteca în care se afla cartea sa, „Rețele de calculatoare”, acesta a introdus o bancnotă de 100 de lei între paginile volumului. Apoi, a lăsat timpul să treacă pentru a vedea dacă cineva o va găsi și o va lua. Acesta a postat rezultatul pe pagina sa de Facebook, stârnind multe reacții despre interesul oamenilor pentru lectură.

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După ce a trecut un an, profesorul a revenit la bibliotecă pentru a verifica dacă bancnota mai era la locul ei. Rezultatul a fost unul neașteptat: nimeni nu o luase. Astfel, există două variante: cei care au citit cartea au observat banii, dar au ales să nu și-i însușească sau nimeni nu a citit volumul în acel an în care bancnota a fost pusă între paginile acestuia.

Astfel, după un an, profesorul universitar a găsit bancnota în același loc în care o așezase cu 12 luni înainte. Experimentul său poate fi interpretat în două moduri. Prima, cea optimistă, ar fi că oamenii aleg să nu își însușească ceea ce nu le aparține. A doua, mai puțin încurajatoare, ar putea evidenția faptul că oamenii nu mai frecventează atât de mult bibliotecile și nu mai sunt atât de interesați de lectură, în special cărți tehnice precum „Rețele de calculatoare”.

Așadar, după un an întreg, profesorul și-a găsit experimentul exact în punctul de plecare. Bancnota nu dispăruse, iar cartea, cel mai probabil, nu fusese citită.

Sursă foto: Captură foto Facebook Valy Greavu