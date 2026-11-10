România continuă să aibă spor negativ: de 1,4 ori mai multe decese decât nașteri în septembrie 2026. Cifrele INS care îngrijorează autoritățile

România continuă să aibă un spor negativ. Potrivit datelor INS, în septembrie 2026 s-au înregistrat 13.143 de nașteri și 17.834 de decese. Astfel, numărul persoanelor decedate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nou-născuților.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, sporul natural s-a menținut negativ, cu un deficit de 4.691 de persoane.

Mai puține nașteri, mai multe decese

Comparativ cu luna august, numărul nașterilor a scăzut cu 100 (-0,8%), iar cel al deceselor, cu 1.041 (-5,5%). Dacă vorbim de copiiio cu vârsta sub 1 an, au fost înregistrate 49 de decese, cu opt mai puține decât în august.

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În schimb, INS arată că au fost înregistrate mai multe decese în rândul persoanelor de peste 80 de ani, respectiv 7.272, reprezentând 40,8% din total. Alte 5.008 decese (28,1%) au fost înregistrate la grupa de vârstă 70-79 de ani, iar 2.837 (15,9%) la persoanele cu vârste între 60 și 69 de ani.

În septembrie au fost înregistrate 11.263 de căsătorii și 2.391 de divorțuri.

De asemenea, față de aceeași lună a anului trecut, numărul nașterilor a scăzut cu 158 (-1,2%), iar cel al deceselor, cu 330 (-1,8%). Sporul natural a rămas negativ, însă deficitul demografic a fost mai mic decât în septembrie 2025, când s-au înregistrat cu 4.863 mai multe decese decât nașteri, față de 4.691 în septembrie 2026.

Numărul deceselor a scăzut cu 1,5% în mediul urban și cu 2,2% în mediul rural.