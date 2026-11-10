O pace prea îndepărtată. Diplomație sau tactică de război la Abu Dhabi? Trump e optimist, dar sunt așteptate mutările lui Putin

Delegații din SUA, Rusia și Ucraina se reunesc pentru o nouă rundă de negocieri, la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie. Steve Witkoff și Jared Kushner vor conduce delegația SUA. Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, potrivit lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Delegația ucraineană va fi condusă de Rustem Umerov.

Până în prezent, singura concesie aparentă făcută de Putin este acceptul de a relua negocierile cu Ucraina. John Herbst – directorul principal al Centrului Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Ucraina – a analizat perspectivele acestor negocieri.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Următoarea rundă de discuții SUA-Rusia-Ucraina oferă puține motive de optimism. Kremlinul s-a arătat reticent în a face concesii reale.

Încheierea sau prelungirea războiului?

Pentru Putin, scopul negocierilor nu pare a fi încheierea războiului. Liderul de la Kremlin și-ar dori menținerea atenției Washingtonului, în timp ce slăbește sprijinul occidental pentru Kiev.

Rusia are puține motive să schimbe cursul. În astfel de condiții, discuțiile ar putea deveni doar o altă tactică de prelungire a războiului.

Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barro, a declarat că țara sa „va fi prezentă la masa negocierilor” în cadrul întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia, care va avea loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie.

Totuși, potrivit TASS, nu sunt europeni prezenți la masa de negocieri din Abu Dhabi, în ciuda afirmațiilor făcute de oficialii francezi.

„Cadouri” pentru Putin

Din motive neclare, susține autorul analizei, echipa „Trump” a luat mai multe măsuri care facilitează continuarea agresiunii Moscovei în Ucraina. În același timp, îngreunează apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești.

„Printre cadourile făcute lui Putin se numără:

Finalizarea unui acord pentru reluarea livrărilor de motorină rusească către SUA;

Renunțarea la sancțiunile din proiectul de lege privind sancțiunile Lindsey Graham, recent adoptat;

Dezactivarea informațiilor furnizate Ucrainei de sistemele de sateliți Starlink și Starshield;

Analizarea propunerii lui Putin pentru un summit tripartit cu Putin și președintele chinez Xi Jinping.

Nu este surprinzător faptul că Kremlinul a întâmpinat toate aceste concesii cu mare entuziasm”, explică John Herbst.

Putin nu face concesii

Putin nu a oferit nicio concesie care ar putea duce la o pace stabilă, acesta fiind obiectivul declarat al lui Trump.

Mai mult, „ofertele de pace” ale administrației Trump către Rusia au stârnit critici acerbe în Congres.

„Așadar, Putin trebuia să ofere ceva. Acel ceva a fost o acomodare procedurală. Rusia a fost de acord cu o întâlnire trilaterală la nivel de lucru la Abu Dhabi.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a arătat limitele acestui pas atunci când a anunțat că Moscova nu va oferi noi concesii. Termenii săi pentru pace nu se vor schimba.

Kremlinul a subliniat acest lucru atunci când l-a numit pe fostul ministru rus al Culturii, Vladimir Medinski, în funcția de șef al delegației.

Medinski a fost implicat în majoritatea discuțiilor cu Ucraina, încă de la primele sesiuni din martie 2022.

Acele negocieri nu au avut succes”, amintește autorul analizei.

O nouă arhitectură de securitate pentru Europa?

Orice așteptări realiste pentru viitoarele discuții de la Abu Dhabi ar trebui să fie foarte modeste, avertizează John Herbst.

Acestea au loc doar pentru că Putin vrea să-i ofere lui Trump un motiv să continue să se distanțeze de Ucraina.

„Această motivație explică și de ce Kremlinul a ales să o includă pe Prima Doamnă Melania Trump ca intermediar în planurile de evacuare a ucrainenilor asediați din Oleshky, un oraș de lângă Herson.

Forțele rusești au creat o criză umanitară cu luni în urmă, împiedicând furnizarea de alimente, combustibil și provizii medicale. Moscova știa că trebuie să rezolve criza pe care o crease, deoarece atenția globală începea să se concentreze asupra zonei.

De ce să nu i se acorde Primei Doamne rolul principal în această dramă?

Putin a respins, luna trecută, propunerea de pace prezentată de Witkoff. Se pare că echipa Trump a ales să concentreze discuțiile de la Abu Dhabi pe o nouă arhitectură de securitate pentru Europa.

Este un subiect legitim atunci când se ia în considerare un posibil sfârșit al războiului din Ucraina.

Administrația a anunțat că a elaborat o abordare pe care toate părțile o pot accepta. Și, trebuie să le recunoaștem meritul, Witkoff și colegul său trimis special, Jared Kushner, s-au oprit joi la Bruxelles pentru a discuta planul cu Ucraina și europenii.

Și mai notabil a fost faptul că planul administrației include un rol major pentru NATO în asigurarea securității”, continuă John Herbst.

„Putin nu va schimba cursul”

Aceste evoluții sunt pozitive. Dar nu există niciun semnal că dinamica de bază a negocierilor s-a schimbat.

„În ceea ce privește această ultimă abordare a Casei Albe, Kremlinul a arătat aceeași reticență în a negocia serios.

De data aceasta, Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pe probleme de politică externă, a fost cel care a transmis un mesaj ferm. Moscova consideră că un nou sistem de securitate impune retragerea țărilor din fostul Pact de la Varșovia și a statelor baltice din NATO.

Aceasta nu este deloc o propunere care ar servi intereselor SUA sau ar oferi stabilitate în Europa.

Nimic din toate acestea nu indică un progres real la Abu Dhabi. Atâta timp cât Casa Albă se mulțumește cu gesturi mici, mai degrabă decât cu concesii concrete, Putin nu va schimba cursul. Războiul nu se va termina.

S-ar putea chiar să se înrăutățească. Puterea lui Putin ar fi mai mare dacă SUA ar continua să reducă presiunea asupra Moscovei. Poate că singurul rezultat al acestor discuții va fi, așadar, un consens în ceea ce privește o nouă rundă de negocieri”, încheie John Herbst.