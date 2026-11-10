Prima pagină » Știri politice » Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat

Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, de la ora 12:00, în ședință comună, pentru desemnarea noilor membri ai Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române (TVR) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Înaintea votului din plen, candidații propuși de partidele parlamentare sunt audiați în Comisiile pentru cultură ale celor două Camere. În cadrul audierilor, Sorina Matei, director general interimar al TVR, a prezentat situația pe care a găsit-o la preluarea mandatului și problemele cu care s-a confruntat în ultimele două luni. Aceasta a afirmat că a transmis Parlamentului patru informări privind situația critică a Societății Române de Televiziune.

Sorina Matei: „Am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv”

Șefa interimară a televiziunii publice a declarat că are numeroase probleme de semnalat parlamentarilor și că dorește să prezinte atât situația găsită la preluarea mandatului, cât și măsurile pe care le-a luat.

Aș avea foarte multe să vă spun, având în vedere că, în această perioadă de timp, am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv și vreau să vă expun ce am găsit, ce am făcut și vreau să vă explic, din punctul meu de vedere, care sunt problemele.

Un om care a venit din mediul privat, unde există competiție, într-o zonă de stat, unde există foarte multe probleme.

SRTv este sub Parlament și vreau să vă spun că, în calitate de director general interimar, au fost foarte multe probleme din cauza faptului că nu a existat Consiliu de Administrație. Parlamentul nu ne-a ajutat în această perioadă”, a declarat Sorina Matei.

Directorul general interimar a atras atenția și asupra procedurii de desemnare a noului Consiliu de Administrație, în condițiile în care pe 18 noiembrie este așteptată o pronunțare a Curții Constituționale.

Sorina Matei a amintit că judecătorii CCR au constatat anterior neconstituționalitatea primei formule de constituire a Consiliului de Administrație al TVR și a reclamat că noua procedură ridică, la rândul ei, probleme.

Are loc această procedură, în condițiile în care pe 18 urmează o pronunțare a CCR, aceeași care a constatat anul acesta că prima versiune a Consiliului de Administrație al SRTv a fost una ilegală, făcută de același Parlament al României.

Și astăzi ne-am trezit că, în ciuda deciziei Curții Constituționale, potrivit căreia nu vor fi numiți de către Parlament toți membrii Consiliului de Administrație al SRTv, adică 13 membri, legal, vor fi numiți doar 8.

Vorbim de serviciul public de televiziune din România”, a mai spus Sorina Matei.

”În ziua a doua, când am ajuns în TVR, m-am confruntat cu două executări silite, în valoare de 14 milioane de euro, cu o instituție a statului care a venit peste noi, Societatea Națională de Radiocomunicații, pe o situație care trenează de un deceniu și care înghite pe an 20 de milioane din cele 100 de milioane din bugetul SRTV-ului”, a mai povestit jurnalista.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSUn important lider liberal îl somează pe Bolojan să facă alegeri interne în PNL: „Oprește dictatura!”
10:35
Un important lider liberal îl somează pe Bolojan să facă alegeri interne în PNL: „Oprește dictatura!”
CONTROVERSĂPetrișor Peiu semnalează o premieră nedorită: „Nu am mai avut niciodată recesiune simultan cu creșterea deficitului comercial. Nu e boală ușoară”
10:23
Petrișor Peiu semnalează o premieră nedorită: „Nu am mai avut niciodată recesiune simultan cu creșterea deficitului comercial. Nu e boală ușoară”
UPDATEParlamentul decide cine va conduce TVR și Radioul public. Plenul reunit votează, marți, noii membri ai Consiliilor de Administrație
09:23
Parlamentul decide cine va conduce TVR și Radioul public. Plenul reunit votează, marți, noii membri ai Consiliilor de Administrație
ANCHETĂCinci nume, propuse pentru sancționare după anchetele privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și zborul la Mykonos
08:51
Cinci nume, propuse pentru sancționare după anchetele privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și zborul la Mykonos
EXCLUSIVSURSE | Mărturia unui general SIE în rezervă aruncă în aer dosarul în care a fost audiat fostul premier Ilie Bolojan: „Știu cu siguranță că s-au dat 600.000 de euro pentru numirea unui secretar de stat”
05:00
SURSE | Mărturia unui general SIE în rezervă aruncă în aer dosarul în care a fost audiat fostul premier Ilie Bolojan: „Știu cu siguranță că s-au dat 600.000 de euro pentru numirea unui secretar de stat”
FLASH NEWSAlexandru Nazare declară că TVA-ul nu va crește în 2027 și respinge scenariul impozitării proprietăților la valoarea de piață
23:27
Alexandru Nazare declară că TVA-ul nu va crește în 2027 și respinge scenariul impozitării proprietăților la valoarea de piață
Mediafax
Cum afli câți bani ai în Pilonul 2 de pensii / Pașii pe care trebuie să-i urmezi
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Incredibil. Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede
Click
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Cât costă un litru de lapte într-un supermarket din Carolina de Nord? La noi, e cel puțin TRIPLU față de SUA
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat țigările?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
30 de alimente care în 2026 sunt interzise în România, dar pe timpul lui Ceaușescu se aflau pe masa oricărui român
11:07
30 de alimente care în 2026 sunt interzise în România, dar pe timpul lui Ceaușescu se aflau pe masa oricărui român
FLASH NEWSPolitico: Alegerile din Spania ar putea reaprinde separatismul catalan. Ce se schimbă dacă dreapta radicală ajunge la putere
10:42
Politico: Alegerile din Spania ar putea reaprinde separatismul catalan. Ce se schimbă dacă dreapta radicală ajunge la putere
ALARMANTRomânia continuă să aibă spor negativ: de 1,4 ori mai multe decese decât nașteri în septembrie 2026. Cifrele INS care îngrijorează autoritățile
10:33
România continuă să aibă spor negativ: de 1,4 ori mai multe decese decât nașteri în septembrie 2026. Cifrele INS care îngrijorează autoritățile
NEWS ALERTDosarul deceselor pe bandă rulantă de la spitalul Sfântul Pantelimon, trimis în judecată. Șase inculpați vor răspunde pentru omor calificat și mărturie mincinoasă
10:27
Dosarul deceselor pe bandă rulantă de la spitalul Sfântul Pantelimon, trimis în judecată. Șase inculpați vor răspunde pentru omor calificat și mărturie mincinoasă
FLASH NEWSAlertă la un liceu din Craiova. Sute de elevi și zeci de cadre didactice au fost evacuate, după ce o conductă cu gaze a fost fisurată
10:10
Alertă la un liceu din Craiova. Sute de elevi și zeci de cadre didactice au fost evacuate, după ce o conductă cu gaze a fost fisurată
Gândul de VremeANM a actualizat prognoza, revin ploile și lapovița. Diferență de 20 de grade între două orașe din România, azi-dimineață
10:08
ANM a actualizat prognoza, revin ploile și lapovița. Diferență de 20 de grade între două orașe din România, azi-dimineață

Cele mai noi

Trimite acest link pe