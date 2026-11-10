Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, de la ora 12:00, în ședință comună, pentru desemnarea noilor membri ai Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române (TVR) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Înaintea votului din plen, candidații propuși de partidele parlamentare sunt audiați în Comisiile pentru cultură ale celor două Camere. În cadrul audierilor, Sorina Matei, director general interimar al TVR, a prezentat situația pe care a găsit-o la preluarea mandatului și problemele cu care s-a confruntat în ultimele două luni. Aceasta a afirmat că a transmis Parlamentului patru informări privind situația critică a Societății Române de Televiziune.

Sorina Matei: „Am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv”

Șefa interimară a televiziunii publice a declarat că are numeroase probleme de semnalat parlamentarilor și că dorește să prezinte atât situația găsită la preluarea mandatului, cât și măsurile pe care le-a luat.

„Aș avea foarte multe să vă spun, având în vedere că, în această perioadă de timp, am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv și vreau să vă expun ce am găsit, ce am făcut și vreau să vă explic, din punctul meu de vedere, care sunt problemele.

Un om care a venit din mediul privat, unde există competiție, într-o zonă de stat, unde există foarte multe probleme.

SRTv este sub Parlament și vreau să vă spun că, în calitate de director general interimar, au fost foarte multe probleme din cauza faptului că nu a existat Consiliu de Administrație. Parlamentul nu ne-a ajutat în această perioadă”, a declarat Sorina Matei.

Directorul general interimar a atras atenția și asupra procedurii de desemnare a noului Consiliu de Administrație, în condițiile în care pe 18 noiembrie este așteptată o pronunțare a Curții Constituționale.

Sorina Matei a amintit că judecătorii CCR au constatat anterior neconstituționalitatea primei formule de constituire a Consiliului de Administrație al TVR și a reclamat că noua procedură ridică, la rândul ei, probleme.

„Are loc această procedură, în condițiile în care pe 18 urmează o pronunțare a CCR, aceeași care a constatat anul acesta că prima versiune a Consiliului de Administrație al SRTv a fost una ilegală, făcută de același Parlament al României.

Și astăzi ne-am trezit că, în ciuda deciziei Curții Constituționale, potrivit căreia nu vor fi numiți de către Parlament toți membrii Consiliului de Administrație al SRTv, adică 13 membri, legal, vor fi numiți doar 8.

Vorbim de serviciul public de televiziune din România”, a mai spus Sorina Matei.

”În ziua a doua, când am ajuns în TVR, m-am confruntat cu două executări silite, în valoare de 14 milioane de euro, cu o instituție a statului care a venit peste noi, Societatea Națională de Radiocomunicații, pe o situație care trenează de un deceniu și care înghite pe an 20 de milioane din cele 100 de milioane din bugetul SRTV-ului”, a mai povestit jurnalista.