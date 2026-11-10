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Pentagonul mută avioanele americane de la o bază din Anglia de teama amenințărilor Iranului

Pentagonul mută avioanele americane de la o bază din Anglia de teama amenințărilor Iranului
Avioanele americane, mutate de la o bază din Anglia de teama amenințărilor
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La numai câteva săptămâni după ce bombardierele americane au părăsit în grabă Baza Fairford, SUA iau o decizie similară. Pentagonul a hotărât ca avioanele staționate la Mildenhall, în Anglia, să-și ia zborul din această bază, de teama amenințărilor Iranului.

Potrivit The Wall Street Journal, care citează surse informate despre această situaţie, SUA vor să evite asumarea inutilă a oricăror riscuri.

Baza Mildenhall, situată în estul Angliei

Astfel, luni dimineață, 9 noiembrie, două aeronave de realimentare în zbor care operau la Mildenhall au părăsit baza, îndreptându-se spre Germania. WSJ scrie că, la scurt timp, şi alte aeronave de realimentare au fost scoase din UK. Toate aeronavele sunt acum relocate în diverse locuri din Germania, unde Statele Unite deţin numeroase instalaţii militare.

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Nu se știe, deocamdată, care este natura exactă a ameninţării la adresa bazei de la Mildenhall. Oficialii americani continuă să investigheze acest amănunt, mai notează publicaţia amintită.

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a transmis că Regatul Unit nu face declaraţii cu privire la „activităţile altor țări”. „Aeronavele şi alte echipamente militare sunt relocate în mod regulat, în funcţie de necesităţile operaţionale”, a precizat acesta, fără alte comentarii.

SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford

La începutul lui octombrie, SUA au retras cele 12 bombardiere B-1 de la baza aeriană RAF Fairford din Marea Britanie, folosite inclusiv în atacurile asupra Iranului. Măsura a fost decisă după arestarea unor suspecți pentru pregătirea de acte teroriste. Londra a transmis că existau „indicii puternice” privind implicarea Iranului. Teheranul a respins acuzația.

RAF Fairford, situată la nord-vest de Londra, avea o importanță strategică deosebită în actualul context militar. Bombardierele americane staționate acolo fuseseră folosite inclusiv pentru atacurile Statelor Unite asupra Iranului. Guvernul britanic autorizase Washingtonul să utilizeze bombardierele de la Fairford pentru atacarea bazelor iraniene de rachete folosite împotriva navelor din Strâmtoarea Ormuz.

„Deşi securitatea operaţională ne-a împiedicat să confirmăm în timp real mişcarea mijloacelor şi forţelor noastre, putem confirma acum că toate bombardierele americane care au fost dislocate la RAF Fairford s-au întors la bazele lor de origine din Statele Unite”, a transmis un purtător de cuvânt al Pentagonului.

Teheranul a respins acuzațiile, susținând că afirmațiile prin care Iranul este asociat planului sunt nefondate.

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