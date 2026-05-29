29 Mai, calendarul zilei: Adrian Paul împlinește 67 de ani, Annette Bening face 68

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 29 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Adrian Paul este un actor, producător și regizor britanic născut pe 29 mai 1959, în Londra. A devenit celebru la nivel internațional datorită rolului principal din serialul Highlander: The Series, unde l-a interpretat pe nemuritorul Duncan MacLeod timp de șase sezoane. Adrian a început inițial o carieră în modeling și dans, înainte de a se orienta către actorie. Carisma, abilitățile sale în artele marțiale și talentul pentru scenele de acțiune l-au transformat într-un simbol al genului fantasy și aventură. După succesul serialului, a continuat să joace în filme și producții TV precum Highlander: Endgame, The Source, Arrow și Nine Miles Down. În 1997 a fondat organizația caritabilă “The Peace Fund”, dedicată sprijinirii copiilor vulnerabili din întreaga lume. Organizația a susținut proiecte educaționale și medicale în țări precum Thailanda, Haiti, România și Statele Unite. În prezent, Adrian Paul participă frecvent la convenții internaționale și organizează evenimente speciale prin proiectul său The Sword Experience, unde îi învață pe participanți tehnici de luptă scenică inspirate din filme și seriale celebre.

Annette Bening este una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, cunoscută pentru eleganța și profunzimea interpretărilor sale. Născută pe 29 mai 1958, în Topeka, statul Kansas, SUA, și-a început cariera în teatru înainte de a deveni un nume important în cinematografie. Succesul internațional a venit în anii ‘90, odată cu rolul din filmul The Grifters, care i-a adus prima nominalizare la premiile Oscar. De atunci, a avut numeroase roluri memorabile în filme precum American Beauty, Being Julia, The Kids Are All Right și Nyad. Interpretările sale sunt apreciate pentru naturalețe, sensibilitate și forță dramatică. De-a lungul carierei, actrița a primit mai multe nominalizări la Premiile Oscar, Globurile de Aur și BAFTA, câștigând numeroase distincții importante în industria filmului. În viața personală, este căsătorită cu celebrul actor și regizor Warren Beatty, alături de care are patru copii. Annette Bening este considerată una dintre marile actrițe ale cinematografiei contemporane, admirată atât pentru talentul său artistic, cât și pentru discreția și profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul anilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1917: John F. Kennedy 🇺🇸🗣️ al 35-lea președinte SUA

🎂1925: Erwin M. Friedländer 🇷🇴📝 fizician american, originar din România, ales ca membru de onoare al Academiei Române. Activitatea sa de cercetare s-a concentrat îndeosebi asupra radiației cosmice a particulelor accelerate la mari energii de măsură aferente, fiind concretizată în peste 250 de studii și articole, apărute în prestigioase reviste internaționale

🎂1929: Peter Higgs 🇬🇧📝 Laureat Nobel, cunoscut pentru elaborarea unei ipoteze, confirmată ulterior prin experimente, privind fenomenele prin care unele particule capătă masă, o particulă implicată în acest fenomen fiind denumită bosonul Higgs

🎂1940: Taihō Kōki 🇯🇵🤼‍♂️ cel mai mare luptător de sumo din perioada postbelică. A devenit yokozuna în 1961, la vârsta de 21 de ani, cel mai tânăr la timpul respectiv, și a câștigat 32 turnee între 1960 și 1971, stabilind, astfel, un record

🎂1958: Annette Bening 🇺🇸🎬 The Grifters (1990), Bugsy (1991), The American President (1995), Mars Attacks! (1996), The Siege (1998), American Beauty (1999), In Dreams (1999), Open Range (2003), The Kids Are All Right (2010), The Bride (2026)

🎂1959: Adrian Paul 🇬🇧🎬 cunoscut pentru rolul lui Duncan MacLeod din serialul Nemuritorul (Highlander: The Series)

🎂1963: Blaze Bayley 🇬🇧🎤Iron Maiden (1994-1999)

🎂1967: Noel Gallagher 🇬🇧🎸(Oasis)

🎂1975: Melanie Brown 🇬🇧🎤(Spice Girls)

🎂1988: Mihai Costea 🇷🇴⚽️

🎂1989: Riley Keough 🇺🇸🎬 Nepoata lui Elvis Presley. The Lodge (2019), Mad Max: Fury Road (2015), The Devil All the Time (2020), The House That Jack Built (2018)

Decese 🕯

🕯️1500: Bartolomeu Dias 🇵🇹⚓️ explorator portughez, fiind primul care a descoperit capul sudic al Africii

🕯️1814: Josephine de Beauharnais 🇫🇷♚ prima soție a lui Napoleon Bonaparte

🕯️1941: Charles Alderton 🇺🇸🥤 farmacist, a creat băutura răcoritoare Dr Pepper, în 1880

🕯️1945: Mihail Sebastian 🇷🇴✒️ prozator, dramaturg și eseist Moare în plină tinerețe creatoare, lovit de un camion în 1945

🕯️1958: Juan Ramón Jiménez 🇪🇸✒️ poet și eseist laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1956

🕯️1997: Jeff Buckley 🇺🇸🎸 La 13 ani a primit prima chitară electrică. În timp ce lucra la al doilea său album, la 29 mai 1997 a mers să înoate în Wolf River, un afluent al fluviului Mississippi, în care și-a trăit ultimele clipe de viață. Cu o seară înainte, Jeff a recunoscut că suferă de tulburare bipolară. Avea 30 de ani

🕯️2010: Dennis Hopper 🇺🇸🎬 a apărut și în două filme cu James Dean, Rebel Without a Cause (1955) și Giant (1956). Până la sfârșitul anilor 1960, a mai avut roluri secundare în câteva filme. A regizat și jucat în Easy Rider (1969) câștigând un premiu la Cannes, fiind și nominalizat la Oscar pentru cel mai bun scenariu original

Evenimente📋

📋🇺🇳🕊️ Ziua internațională a forțelor ONU de menținere a păcii (Ziua internațională a Căștilor Albastre)

Calendar 🗒️

🗒️1453: Armatele otomane, sub conducerea sultanului Mahomed al II-lea, cuceresc Constantinopolul după un asediu de 53 de zile; sfârșitul Imperiului Bizantin

🗒️1868: Asasinarea la Belgrad a prințului Serbiei, Mihailo Obrenović al III-lea

🗒️1903: Regele Alexandru Obrenovici al Serbiei și regina Draga sunt asasinați la Belgrad, de către un grup de ofițeri de armată

🗒️1918: Armenia învinge armata otomană în Bătălia de la Sardarapat

🗒️1918: Finlanda adoptă steagul național, care simbolizează lacurile și zăpada

🗒️1919: Eclipsa de Soare din 29 mai 1919 a fost fotografiată pentru a se verifica experimental relativitatea generală a lui Albert Einstein

🗒️1935: Nava franceză de pasageri Normandie (cel mai mare vas din lume al vremii) își începe călătoria plecând din Le Havre. Va ajunge la New York după patru zile, trei ore și 14 minute, doborând recordul anterior deținut de Panglica albastră

🗒️1953: Neo-zelandezul Edmund Hillary și șerpașul Tenzing Norgay sunt primii oameni care au ajuns pe Everest

🗒️1985: Dezastrul de pe stadionul Heysel, Bruxelles: 39 de spectatori au murit și sute au fost răniți, în urma prăbușirii unei tribune, la meciul din finala Cupei Campionilor Europeni dintre Juventus și Liverpool

🗒️1986: Noul steag european este ridicat pentru prima dată în sunetele imnului european în fața clădirii Berlaymont din Bruxelles

🗒️1990: Parlamentul rus îl alege pe Boris Elțîn președinte al Federației Ruse

