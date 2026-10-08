47 de magistrați execută silit Tribunalul Argeș pentru peste 30 de milioane de lei. Poprirea ar putea ajunge până la conturile Fiscului

Magistrații care au câștigat în instanță drepturi salariale restante după ce au dat statul în judecată, au trecut la executarea silită pentru recuperarea banilor.

47 de magistrați au obținut poprirea conturilor Tribunalului Argeș, iar suma urmărită a crescut de la 26,9 milioane de lei la peste 30,6 milioane de lei. Tribunalul Argeș nu a indicat ce sume poate pune la dispoziția administrației fiscale locale, pentru a fi poprite sau indisponibilizate.

În aceste condiții, ANAF avertizează că există riscul ca DGRFP Ploiești, direcția regională de care aparține Fiscul din Argeș, să ajungă ea însăși debitor în procedura de executare, iar conturile sale de disponibilități să fie poprite, arată economedia.ro.

Cum s-ar putea ajunge să fie pusă poprire pe conturile Fiscului

La 10 august 2026, AJFP Argeș a primit o adresă de înființare a popririi asupra conturilor Tribunalului Argeș, pentru obligații în cuantum de 26.928.743,89 lei. Creditorii sunt 47 de magistrați, iar debitorul este Tribunalul Argeș. În baza adresei, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Argeș a înființat poprirea asupra conturilor instituției debitoare.

Ulterior, la 3 septembrie 2026, în același dosar de executare, AJFP Argeș a primit o nouă adresă de înființare a popririi, „prin majorarea sumei inițiale”, până la un total de 30.629.210,89 lei, pentru aceiași creditori.

Fiscul avertizează asupra riscului de a deveni debitor

”Însă, Tribunalul Argeș nu a transmis, până la data documentului, sumele care pot fi efectiv poprite sau indisponibilizate. Așadar, potrivit adresei AJFP Argeș, această situație creează ”riscul transformării instituției fiscale în debitor” prin procedura validării popririi prevăzută de Codul de procedură civilă și, ulterior, al popririi conturilor de disponibilități ale DGRFP Ploiești”, mai notează sursa anterior citată.

În adresa AJFP Argeș este semnalat explicit ”riscul transformării instituției fiscale în debitor”, prin procedura validării popririi prevăzută de Codul de procedură civilă. Ulterior, potrivit mecanismului descris în document, s-ar putea ajunge la poprirea conturilor de disponibilități ale DGRFP Ploiești, direcția regională de care aparține administrația fiscală din Argeș.

Practic, dacă executarea silită avansează în această direcție, creditorii nu s-ar mai limita la conturile Tribunalului Argeș.

CCR a respins sesizarea lui Ilie Bolojan

Disputa a ajuns inclusiv la Curtea Constituțională, după ce Guvernul Bolojan a invocat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Executiv și Înalta Curte. Curtea Constituțională a respins miercuri, 7 octombrie, ca inadmisibilă sesizarea premierului Ilie Bolojan.

Judecătorii constituționali au arătat că procedura conflictului juridic de natură constituțională nu poate fi transformată într-o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești. CCR a stabilit că asemenea chestiuni țin de legalitatea și temeinicia unei hotărâri judecătorești și trebuie contestate prin căile de atac prevăzute de lege.