În fața Arestului Central, acolo unde este închis Călin Georgescu, zeci de susținători s-au adunat din nou, în cea de-a 55-a noapte de proteste. Ei scandează la unison: „Și noi suntem Călin Georgescu”/„Ați arestat un om nevinovat!”

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Pentru a 55-a noapte la rând, zeci de persoane au revenit în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale. Ei au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje sugestive.

Judecătorii Curții de Apel București au amânat pentru luni, 23 noiembrie, decizia privind plasarea în arest la domiciliu

Vineri, 20 noiembrie, judecătorii au amânat pentru luni, 23 noiembrie, decizia privind plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Amintim că, procurorul DIICOT ceruse menținerea în stare de arest preventiv, motivând cu discuția lui Călin Georgescu în care vorbea despre pregătiri de a părăsi țara.

Procurorul a explicat că acest fapt, coroborat cu intenția lui de a verifica locuința de microfoane, după luarea la cunoștință a calității de suspect și apoi de inculpat, după declanșarea anchetei procurorilor, denotă o perseverență a sa în săvârșirea de fapte penale. Iar la rândul lor, avocații au explicaseră faptul că menținerea celor doi inculpați în arest preventiv nu s-ar mai impune, cerând așadar, aplicarea unei măsuri mai blânde față de acesta. Mai multe detalii AICI.