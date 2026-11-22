Moartea legendarului fotbalist Dudu Georgescu a dus la o serie de ipoteze privind circumstanțele în care acesta s-a stins din viață la 76 de ani în Toronto, Canada. Gândul a discutat cu Șandor Gavrilă, unul dintre oamenii apropiați lui Dudu Georgescu și fostul manager al clădirii din Toronto, unde marele sportiv a fost găsit decedat. Acesta a declarat, în exclusivitate, că Poliția a demarat o anchetă privind moartea fostului golgheter român și a oferit câteva detalii despre traiul lui Dudu Georgescu, departe de România.

Șandor Gavrilă a declarat că, la acest moment, speța este una „dificilă”, iar poliția a deschis o investigație, după ce Dudu Georgescu a murit în locuința sa din Toronto, în urmă cu câteva zile, în circumstanțe necunoscute.

„Situația domnului Georgescu este extrem de dificilă. El a decedat săptămâna trecută, acum câteva zile. Poliția investighează. Eu nu pot oferi mai multe detalii pentru că este o anchetă”, a declarat Șandor Gavrilă. „Clădirea respectivă s-a aflat sub managementul meu vreme de 27 de ani. De câțiva ani se ocupă o altă firmă. Însă eu am fost anunțat cu privire la ceea ce s-a întâmplat [n.r. – moartea lui Dudu Georgescu]”, a afirmat acesta.

„Soția i-a fost alături până la sfârșit”

Fostul apropiat al marelui sportiv a mai precizat că soția lui Dudu Georgescu i-a rămas alături și a avut grijă de el.

„Soția lui Dudu Georgescu, asistentă medicală, i-a fost alături până la sfârșit”, a spus acesta.

„A avut o viață normală. Traiul aici în Canada nu e lapte și miere. Trebuie să fii o stâncă”, a relatat apropiatul regretatului fotbalist. „Nici comunitatea de aici nu știe ce s-a întâmplat. Suntem câteva persoane care am aflat de situația asta”, a mai precizat Șandor Gavrilă.

„I-am dat un apartament de lux, pentru că îl cunoșteam din țară”

Înainte de a ajunge în Canada, Șandor Gavrilă a fost artist în Ansamblul Rapsodia Română și un apropiat al solistului de muzică folclorică Gheorghe Turda. În acest context, Șandor Gavrilă l-a cunoscut și pe celebrul fotbalist Dudu Georgescu.

„Eu am fost cel care l-a ajutat când a venit în Canada. I-am dat un apartament de lux, pentru că îl cunoșteam din țară și știam cine este. Îmi pare rău de el, a fost un om extraordinar și un sportiv mare”, a mai adăugat Șandor Gavrilă.

Regretatul Dudu Georgescu a trecut printr-o adevărată dramă în România, când a fost evacuat din casa pe care o achiziționase și în care investise zeci de mii de euro.

În unul dintre ultimele sale interviuri, Georgescu a declarat că întreaga situație a fost „o mare dezamăgire”, dar și că Dinamo i-a întors spatele. Sportivul a decis, astfel, să se mute în Canada. Mai multe detalii AICI.

Dudu Georgescu s-a stins din viață departe de România

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria lui Dinamo și a naționalei de fotbal a României, a murit la vârsta de 76 de ani, în Toronto, Canada. Acesta rămâne în amintirea românilor, ca un reper al excelenței pentru fotbalul românesc.