Timp de zeci de ani, Serviciul Forestier al Statelor Unite (U.S. Forest Service) a evitat să se pronunțe oficial asupra existenței lui Bigfoot, cu excepția unor postări ocazionale, cu tentă umoristică, pe rețelele sociale, în care misterioasele creaturi erau tratate mai degrabă ca personaje amuzante din folclor.

Însă, în ultimele săptămâni, în timp ce guvernul federal a făcut public numeroase documente despre OZN-uri, instituția a adoptat o abordare asemănătoare, deși mult mai limitată, în privința misterului vechi de secole care înconjoară pădurile americane.

Luna trecută, agenția a publicat discret trei documente istorice din arhivele sale, care conțin relatări despre întâlniri cu Bigfoot în statele Montana și Washington, unele datând încă din 1941, notează Washionton Post.

Documentele au apărut fără niciun anunț prealabil în secțiunea dedicată Legii privind libertatea de informare (Freedom of Information Act – FOIA), sub titlul „Documente Bigfoot/Sasquatch”.

Primul document prezintă o investigație a Serviciului Forestier privind urme descoperite în 1982 de un ranger angajat cu jumătate de normă, în porțiunea din statul Washington a Pădurii Naționale Umatilla. Celelalte două documente provin din Montana, unde localnicii au relatat întâlniri cu creaturi urât mirositoare, care se deplasau zgomotos prin vegetația deasă, precum și descoperirea unor urme neobișnuite.

Bigfoot ar fi apărut în nenumărate rânduri în ultimul secol

Unul dintre documente, redactat în 1980, conține mărturia lui Leo Kinney; acesta povestește cum, în anii ’40, a descoperit, împreună cu trei vânători, o serie de urme de mari dimensiuni în apropiere de Petty Creek, statul Montana. De asemenea, materialele publicate includ detalii despre o semnalare a creaturii în 2003, în comitatul Sanders (Montana), precum și informații despre un eveniment intitulat „Bigfoot în curtea ta” („Bigfoot in Your Backyard”), organizat la un moment dat de personalul Serviciului Forestier în Pădurea Națională Stanislaus din California.

„În acel moment, am ținut o scurtă consfătuire și am decis că nu suntem tocmai dornici să dăm de urma a ceea ce ar fi putut fi; deși nu am recunoscut pe loc, în discuții ulterioare am realizat că toți am avut un sentiment profund de neliniște și că ne-au trecut fiori pe șira spinării”, a scris Kinney, potrivit Fox News Digital.

Pasionații de Bigfoot speră că acțiunile agenției reprezintă semnul unei noi abordări, asemănătoare programului lansat de administrația Trump pentru desecretizarea și publicarea documentelor guvernamentale referitoare la OZN-uri, denumite oficial „fenomene anormale neidentificate”. Serviciul Forestier nu confirmă însă o asemenea schimbare.

Cine este Bigfoot

Bigfoot nu este considerat o singură creatură, precum Godzilla, ci o presupusă specie de umanoizi care ar trăi în pădurile Americii de Nord. Poveștile despre creaturi păroase care merg pe două picioare, scot mârâituri înfricoșătoare, emană un miros respingător și trăiesc în păduri izolate circulă de secole în numeroase culturi ale lumii, inclusiv în tradițiile triburilor amerindiene din Statele Unite.

Populația indigenă Me-Wuk, din zona de la poalele munților Sierra Nevada, păstrează o tradiție orală despre „Yayali”, o creatură uriașă și păroasă, de care oamenii ar trebui să se ferească.

Majoritatea oamenilor de știință resping existența lui Bigfoot, subliniind că nu există dovezi credibile, precum rămășițe biologice, excremente sau înregistrări video clare, în ciuda utilizării pe scară largă a camerelor moderne de supraveghere a faunei sălbatice.