Doi bărbați pasionați de detectarea metalelor au scos la lumină, în județul Gorj, un tezaur format din 657 de monede de bronz. Comoara era ascunsă într-o ulcică de lut, îngropată la aproximativ 90 de centimetri adâncime, pe un deal din comuna Scoarța.

Lucian Purec și Costi Răceanu au făcut descoperirea sâmbătă, 21 noiembrie, în timpul unei ieșiri cu detectoarele de metale. Monedele ar putea avea o vechime de peste 2.000 de ani.

Atât monedele, cât și recipientul ceramic în care au fost găsite urmează să fie predate Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, cu respectarea procedurilor legale privind protejarea patrimoniului arheologic.

”Este pentru prima dată când am ieșit împreună cu aparatele de detecție în zona Scoarța, iar la două, trei ore de căutări, pe o vreme destul de urâtă, completată cu ploaie, am auzit detectorul piuind insistent. Am găsit comoara ascunsă la 90 de centimetri adâncime”, a povestit Lucian Purec, potrivit igj.ro.

După preluarea tezaurului, specialiștii muzeului vor analiza piesele, urmând să le curețe, să le inventarieze și să le expertizeze. În urma cercetărilor, va putea fi stabilită perioada istorică din care provin monedele, dar și informații despre momentul și împrejurările în care au fost ascunse, notează presa locală.

Ulterior, există posibilitatea ca valoroasa descoperire să fie prezentată publicului și să devină parte a patrimoniului muzeal al județului Gorj.